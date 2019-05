Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 31 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018, diretto da Steven C. Miller, con Sylvester Stallone, Dave Bautista, Jaime King, Jesse Metcalfe, 50 Cent e Wes Chatham. Ray Breslin è un esperto in sicurezza, l’uomo capace di fuggire dalle prigioni più sicure del mondo. A capo di un team, si ritrova a dover aiutare il suo agente più abile e un suo amico a fuggire da una prigione conosciuta come Ade, da cui sembra impossibile ogni tentativo di fuga e dove i prigionieri sono costretti a combattere tra loro all’interno di un’arena.

Proud Mary, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione diretto da Babak Najafi, con Taraji P. Henson, Billy Brown, Bo Cleary, Neal McDonough, Danny Glover e Xander Berkeley. Una donna ritrova dopo anni un ragazzino, figlio di un allibratore morto, che suscita in lei un grande istinto di protezione. L'amicizia tra i due diventa sempre più importante, ma lei nasconde un segreto: è una killer al servizio di un boss di Boston.

Battleship, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione diretto da Peter Berg, con Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Tadanobu Asano e Rihanna. Gli scienziati americani individuano il pianeta "G", con caratteristiche simili alla Terra e potenziale presenza di vita al suo interno, e inviano un segnale di contatto. Presto servita, arriva la risposta aliena: pericolosissima, dalle profondità siderali si tuffa in quelle oceaniche. Il marine Alex Hopper si ritrova a capitanare l'unica nave superstite nei dintorni e a dover prevenire un'invasione globale della Terra.

Game night - Indovina chi muore stasera?, ore 21:14 Premium Cinema

Film d’azione del 2018 con tratti di comicità, diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Billy Magnussen e Sharon Horgan. Un gruppo di coppie si riunisce con regolarità per giocare. Durante uno di questi incontri, però, la situazione si complica e gli amici si ritrovano a dover risolvere un misterioso omicidio.

Dunkirk, ore 21.15 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2017 diretto da Christopher Nolan, con Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard. Maggio, 1940. Sulla spiaggia di Dunkirk 400mila soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall'esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano una rocambolesca operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. Dunkirk è un film che rievoca in maniera spettacolare la storica impresa dell’esercito britannico durante la seconda Guerra Mondiale.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Stand By Me - Ricordo di un'estate, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 1986, diretto da Rob Reiner, con Richard Dreyfuss, Kiefer Sutherland, John Cusack, River Phoenix e Marshall Bell. Nell’estate del 1959 quattro ragazzi dell’Oregon, tutti con problemi con il padre, decidono di partire da Castle Rock, dove abitano, per una escursione verso il bosco, incamminandosi lungo i binari della ferrovia. Il tenero Gordie Lachance, il saggio Chris Chambers, l’occhialuto e estroverso Teddy Duchamp e il pauroso Vern Tessio si riuniscono per lanciarsi nell’avventura che cambierà per sempre le loro vite. L'occasione è anche eccitante, Vern ha sentito il fratello parlare con un amico sul ritrovamento del corpo di un ragazzo. Battendo sul tempo una banda di ragazzotti, i giovani esploratori si imbattono nel cadavere.

Sunshine - Storia di una famiglia, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1999, diretto da István Szabó, con Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Israel Horovitz e Jennifer Ehle. La pellicola narra le storie di tre generazione della famiglia ebreo ungherese Sonnenschein, in diversi momenti cruciali della storia europea: l'impero austro ungarico, l'occupazione nazista, il secondo dopoguerra e l’eredità comunista.

Sicilian Ghost Story, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017, diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, Andrea Falzone e Federico Finocchiaro. La pellicola si ispira a uno dei fatti di cronaca nera più famosi e terribili accaduti in Italia e ha vinto il premio come miglior sceneggiatura non originale ai David di Donatello 2018. Luna è una giovanissima ragazza che frequenta Giuseppe, suo compagno di classe. Tuttavia, i genitori di lei si oppongono al rapporto tra i due, in quanto sostengono che il padre del ragazzo sia un mafioso, fino a quando il ragazzo non scompare misteriosamente. Suo padre, Santino di Matteo, è infatti un ex-mafioso e collaboratore di giustizia che, per vendetta, si vede portare via il figlio, rapito nel 1993 e successivamente sciolto nell’acido al principio del ’96. La vicenda ha segnato l’Italia degli anni Novanta e continua ancora oggi a far discutere.

Film commedia da non perdere stasera in tv

La marcia nuziale, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Una commedia del 1934, diretta da Mario Bonnard, con Tullio Carminati e Kiki Palmer. Una giovane donna preferisce rinunciare a un matrimonio d’interesse per unirsi in matrimonio all’uomo che ama davvero. Lo sposo ha un impiego modesto, che basta a malapena alla sopravvivenza della coppia, mentre il suo datore mette gli occhi addosso alla giovane moglie che tenta il suicidio. Un classico della commedia, per una serata di relax con Sky.

Incinta o... quasi, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia del 2009 diretta da Lara Shapiro, con Lindsay Lohan, Luke Kirby, Cheryl Hines, Kevin Covais, Janeane Garofalo e Creed Bratton. Thea lavora in una casa editrice e con i guadagni mantiene la sorella minore agli studi. Per poter mantenere quell’occupazione, si finge incinta e mette in moto una serie di finzioni e bugie tutte da ridere.

Il tuttofare, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 2018 scritta e diretta da Valerio Attanasio con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci e Clara Maria Alonso. La pellicola narra la storia di Salvatore Toti Bellastella, avvocato e capo di uno degli studi legali più importanti d’Italia. Sotto la sua direzione lavora il giovane Antonio Bonocore, un bravo praticante che Salvatore utilizza come suo tuttofare. Quando il giovane praticante supera infine l’esame d’avvocato con ottimi risultati, per premiarlo della sua dedizione, Salvatore decide di fargli un’offerta di lavoro imperdibile: un contratto da diecimila euro al mese presso il suo studio, che gli assicuri anche il coinvolgimento nelle cause più importanti. In cambio, però, Antonio dovrà sposare l’amante di Bellastella, Isabel, una ragazza argentina che ha bisogno della cittadinanza italiana.

Ange e Gabrielle - Amore a sorpresa, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film commedia del 2015, diretto da Anne Giafferi, con Isabelle Carré, Patrick Bruel, Alice de Lencquesaing, Thomas Solivéres e Carole Franck. Ange Pagani è un architetto con la passione per il gentil sesso. Un giorno entra nel suo ufficio una donna, Gabrielle, la quale afferma che il figlio di Ange avrebbe messo incinta sua figlia adolescente. Il punto è che l’architetto non ha figli, ma una volta risolto l’equivoco, l’uomo non riesce più a dimenticare la bella signora.

Febbre da cavallo 2 - La Mandrakata, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia del 2002 diretta da Carlo Vanzina, con Luigi Proietti, Enrico Montesano, Rodolfo Laganà, Nancy Brilli e Carlo Buccirosso. Nuovo capitolo di un classico della commedia italiana, “Febbre da cavallo”, che riporta in scena il signor Bruno Fioretti che, dopo venti anni, è ancora un accanito scommettitore alle corse di cavalli.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Dolf e la crociata dei bambini, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura olandese del 2006, diretto da Ben Sombogaart, con Johnny Flynn, Stephanie Leonidas, Emily Watson, Michael Culkin e Benno Fürmann. Il protagonista della pellicola è Dolf, un adolescente di 16 anni, responsabile della sconfitta della sua squadra di calcio, durante un’importante partita. Sentendo il peso di questa responsabilità, il ragazzo decide di utilizzare una macchina del tempo inventata dalla madre per rimediare alla sconfitta. Per errore, viene però catapultato nel Medioevo e si ritrova coinvolto in una crociata di bambini che aiuta ad arrivare a Gerusalemme.

Film gialli da non perdere stasera in tv

Frenzy, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film giallo del 1972 diretto dal grande regista Alfred Hitchcock, con Billie Whitelaw, Alec McCowen, Jon Finch, Barry Foster e Barbara Leigh-Hunt. Bob Rusk è un innocuo commerciante di verdura a Londra, fino a quando non viene colpito da un raptus che lo porta a violentare e strangolare le donne. I sospetti sugli omicidi ricadono inizialmente sull’ex pilota Raf, conosciuto per essere un uomo sbandato. Alla fine gli indizi condurranno al reale colpevole che verrà colto sul fatto.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Dragonheart: battaglia per il cuore di fuoco, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film fantastico diretto da Patrik Syversen, con Marte Germaine Christensen, Patrick Stewart, Tom Rhys Harries, Jessamine-Bliss Bell, Tamzin Merchant e André Eriksen. Quando il re della Britannia muore, Draco, il drago con cui condivide il cuore, deve trovare un nuovo sovrano. Edric, giovane dalla forza sovraumana, scopre di essere il nipote del re e accetta la corona offertagli da Draco. Tutto funziona per il meglio fino a quando un gruppo di vichinghi cerca di invadere il regno.

