Le 7 mamme più famose di Hollywood

Tante le madri celebri che costellano il firmamento delle stelle di Hollywood. Donne che vivono la propria gravidanza sotto la luce dei riflettori, risultando un esempio per tantissime madri nel mondo. Far sfoggio delle proprie rotondità è molto importante per le fan, che adorano seguire con attenzione il lungo percorso che porta alla gioia più grande. Da Beyoncé ad Angelina Jolie, ecco le madri più famose di Hollywood.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon, 43 anni, è una delle attrici più amate di Hollywood. È mamma di tre figli, avuti in due matrimoni, con Ava Elizabeth Philippe, sua primogenita, che ha senza dubbio ottenuto il maggior interessamento da parte di giornali e paparazzi. Il motivo è la grande somiglianza delle due, che in molti scatti sembrano addirittura sorelle.

Katie Holmes

Katie Holmes è un’attrice 40enne, entrata nei cuori degli adolescenti degli anni Novanta per il ruolo di Joey Potter in Dawson’s Creek. Ha una figlia, Suri, avuta dal discusso matrimonio con Tom Cruise. L’attrice l’ha sempre protetta dai riflettori ma soprattutto da Scientology. Il culto, con tutte le sue regole e l’ingombrante presenza nella vita di Tom Cruise, è stato il motivo principale del divorzio.

Gwyneth Paltrow

Due i figli di Gwyneth Paltrow, entrambi avuti dal matrimonio con Chris Martin, leader dei Coldplay. L’attrice, amatissima dal pubblico, ha più volte sottolineato d’avere un rapporto particolarmente sereno e maturo con l’ex. A 46 anni la Paltrow è ancora tra le donne più affascinanti di Hollywood, con sua figlia Apple che di certo non è da meno. È oggi una giovane adolescente che, negli scatti con la mamma, evidenzia come i geni non mentano davvero. Le due sono delle gocce d’acqua.

Madonna

Madonna, attrice, cantante, regista e sceneggiatrice, è uno dei pilastri del mondo dello spettacolo americano, ma soprattutto è una madre. I suoi figli vengono prima di tutto e, ad oggi, sono ben sei. La famiglia è sempre stata cruciale nella vita della signora Ciccone, che ha dato alla luce Lourdes Maria e Rocco, per poi adottare David Banda Mwale, Mercy James, Estere e Stelle. Non è facile star dietro a tutti loro e all’enorme mondo lavorativo che ruota intorno alla sua figura. Per questo Madonna è un’icona per tantissime donne.

Beyoncé

Beyoncé è una cantante e attrice 37enne, ma in generale viene ormai da tempo percepita da tutti principalmente come una forte figura materna. Adora i suoi figli e farebbe di tutto per proteggerli. La primogenita si chiama Blue Ivy e alla sua è seguita la gravidanza che ha portato alla luce i due gemelli Rumi e Sir. Lei e suo marito Jay-Z, col quale ha vissuto non pochi alti e bassi, sono ora più sereni che mai. Qualcosa che hanno voluto esaltare in maniera chiara nel loro tour in Europa, mostrando al pubblico degli scatti privati insieme ai propri pargoli.

Angelina Jolie

Angelina Jolie è una delle star più affermate di Hollywood. Attrice, produttrice e regista, il tutto a 43 anni, ma soprattutto madre. La famiglia ha un ruolo cruciale nella sua vita piena di impegni, come dimostra il fatto d’aver adottato ben tre bambini. Ha invece dato alla luce Shiloh, sua primogenita, e i gemelli Knox e Vivienne. L’attrice è sempre particolarmente protettiva nei loro riguardi, tutelandoli dai tabloid, soprattutto per quanto riguarda Shiloh. La tredicenne è da sempre lasciata libera di esprimersi, così come i suoi fratelli e sorelle. Mentre i giornali parlano liberamente di gender variant, alla ricerca di etichette, la Jolie ha soltanto un obiettivo, tutelarla a ogni costo, restandole accanto in ogni sua scelta.

Meghan Markle

Seppur ormai lontana dal mondo di Hollywood, Meghan Markle era un’attrice alquanto apprezzata, dato il successo nella serie Suits. Fa ora parte della famiglia reale inglese, con il titolo di Duchessa del Sussex, ma soprattutto si appresta a festeggiare la sua prima festa della mamma, stringendo tra le braccia il neo royal baby, avuto dal suo Harry. La coppia ha da poco annunciato il nome del neonato: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.