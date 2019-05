Jamie Foxx e Katie Holmes: prima uscita ufficiale al Met Gala 2019

Jamie Foxx e Katie Holmes non si nascondono più. Dopo anni e anni di indiscrezioni, che li volevano già da tempo accoppiati e felici, i due attori si sono mostrati per la prima volta assieme a un evento pubblico.

E non un evento pubblico qualsiasi, bensì il Met Gala, che notoriamente - anche solo per gli stravaganti look esibiti puntualmente dalle celebrity - catalizza come pochi altri l’attenzione dei media internazionali.

Qui, la coppia si è presentata compatta sul red carpet, indossando un abito melanzana a sirena lei e classico smoking lui, abbinato - probabilmente per sottolineare ancora di più la vicinanza alla sua bella - a un paio di stringate proprio color melanzana.

Foxx e Holmes: i primi rumors

I due - stando appunto ai rumors - farebbero coppia dal 2013, poco dopo la separazione dell’ex star di «Dawson’s Creek» da un altro divo: Tom Cruise, con cui è stata sposata dal 2006 al 2012 e che - sempre nel 2006 - l’ha resa madre della piccola Suri.

E proprio di Cruise dovrebbe essere «colpa» del protratto silenzio in merito alla successiva relazione della donna. Pare, infatti, che, nel momento del divorzio, Holmes abbia firmato un contratto in cui di s’impegnava a non rendere pubblica alcuna relazione per i successivi cinque anni (fino, quindi, al 2017) in cambio di un cospicuo mantenimento per sé e la figlia.

Foxx e Holmes: le voci di crisi

In questi casi, il condizionale è sempre d’obbligo e lo è ancora di più se pensiamo che - non più di qualche mese fa - gli stessi tabloid che avevano in precedenza messo in mezzo Cruise riportavano la notizia della separazione sofferta ma definitiva di Holmes da Foxx.

La scelta in quel caso sembrava fosse dell’attrice, che, stanca dei ripetuti tradimenti del premio Oscar (l’ha vinto nel 2005, come miglior attore protagonista di «Ray»), avrebbe detto basta.

“Non ci sono state né urla né rabbia, solo una gran tristezza” ha raccontato la solita fonte a RadarOnline. “È stato stata davvero dura per lei, ma sentiva che era l'unica cosa da fare”.