Siamo abituati a vederlo nei ruoli del principe azzurro, senza macchia e senza paura, o tutt’al più in quelli del ragazzo della porta accanto: alla potenziale portata di tutti, pur essendo tremendamente sexy.

Ora, però, l’ex idolo delle ragazzine Zac Efron (QUI, per vedere le foto più sexy) stupisce tutti e va controcorrente, interpretando il controverso - oltre che difficile - ruolo di un serial killer.

Succede nella pellicola «Ted Bundy - Fascino criminale», in cui l’attore presta il volto proprio a Ted Bundy, lo spietato autore di decine di omicidi ai danni di giovani ragazze negli anni Settanta.

Zac Efron: il ruolo in Ted Bundy - Fascino criminale

Prodotto da Notorius Pictures, il biopic racconta l’arresto dell’uomo e i vari processi che ne sono seguiti dal punto di vista di Elizabeth Kloepfer, la sua fidanzata dell’epoca, interpretata qui da un’intensa Lily Collins.

Si parte da un’Elizabeth con il volto segnato e i capelli bianchi, che si reca in carcere per incontrare Ted Bundy, con cui ha vissuto una travolgente storia d’amore quando aveva poco più di vent’anni.

Da qui, in un lungo e vivido flashback, parte la storia dei due (a partire dal primo incontro in un bar), che è anche la storia del serial killer, autore tra il 1974 e il 1978 di oltre trenta cruenti delitti.

Incarcerato una prima volta nel 1975 per sequestro di persona, riesce successivamente a fuggire per venire nuovamente preso nel 1978. Qui, subisce un processo, in cui sceglie - avendo studiato giurisprudenza - di difendersi da solo.

Riesce anche per un po’ a rimandare il verdetto, ma alla fine la condanna di esecuzione arriva. Ted Bundy viene, quindi, giustiziato sulla sedia elettrica: è il 24 gennaio 1989.

Zac Efron: la carriera in pillole

Un ruolo, dicevamo, assolutamente inedito per Efron, che ha iniziato la propria carriera da attore negli anni Duemila, ma è diventato famoso solo verso la fine di questi, nel 2006, grazie al ruolo di Troy Bolton nel film Disney per la televisione «High School Musical».

Una parte ripresa anche nel secondo e nel terzo capitolo della saga, uscito per l’occasione nei cinema, che l’ha reso "senza dubbio il ragazzo più famoso in America” e che gli ha aperto le porte di Hollywood.

Dopo, infatti, Efron è riuscito a dimostrare il suo valore recitando svariate pellicole leggere, ma anche in altre di spessore come «The Paperboy» (accanto a Nicole Kidman) e in complicati musical come «The Greatest Showman» (accanto a Hugh Jackman).