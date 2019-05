Ted Bundy - Fascino criminale: trama, trailer, cast del film

Uno dei killer più spietati della storia arriva al cinema il 9 maggio, nel film biografico di Joe Berlinger “Ted Bundy - Fascino criminale” con Zac Efron nei panni dello spietato criminale. Nel biopic, raccontato dal punto di vista della fidanzata dell’epoca, viene raccontato l’arresto di Ted e i vari processi che sono seguiti. “Ted Bundy - Fascino criminale” è prodotto da Notorius Pictures e si ispira proprio al libro di memorie di Elizabeth Kloepfer, firmato con nome d’arte di Elizabeth Kendall.

Ted Bundy - Fascino criminale: la trama

Elizabeth ha ormai il volto segnato e i capelli bianchi e si reca in carcere per incontrare Ted Bundy, spietato criminale con cui ha vissuto una lunga storia d’amore in giovinezza. A questo punto la memoria torna indietro, agli anni 70, quando, ragazza, incontra il bel Ted in un bar. L’attrazione tra i due scatta subito, Ted è un ragazzo molto affascinante e carismatico ma con qualcosa di inquietante nello sguardo. Quando Ted viene arrestato perché ritenuto responsabile di alcuni efferati omicidi a scapito di giovani donne, Elizabeth capisce di non aver mai conosciuto veramente l’uomo di cui è innamorata. Eppure, dal racconto del film, emerge il grande ascendente del pericoloso criminale su di lei. La relazione tra Elizabeth e Ted Bundy durò sei anni. All’epoca, la donna aveva già un matrimonio alle spalle. Ted Bundy è stato autore di oltre 30 delitti tra il 1974 e il 1978, alcune volte decapitando le giovani vittime. Il serial killer fu incarcerato una prima volta nel 1975 per sequestro di persona, riuscì a fuggire e fu nuovamente catturato nel 1978. Avendo studiato legge, Bundy ottenne di difendersi da solo nel processo a suo carico, riuscendo anche a rimandare la propria esecuzione. Il 24 gennaio 1989 Ted Bundy fu giustiziato sulla sedia elettrica.

Ted Bundy - Fascino criminale: il cast

A interpretare uno dei serial killer più spietati della storia americana è Zac Efron, attore diventato famoso per “High School Musical” che negli anni ha saputo scrollarsi di dosso la fama di idolo delle ragazzine e ricoprire ruoli più maturi e adulti. È il caso di “Ted Bundy - Fascino criminale”, ad oggi sicuramente il più impegnativo della sua carriera. Nonostante sia molto più bello del vero Bundy (che aveva un fascino ipnotico ma non era un adone), Efron ha saputo caratterizzare il personaggio con molta credibilità. Il ruolo di Elizabeth Kloepfer è invece interpretato da Lily Collins, figlia di Phil Collins molto apprezzata ne “L’eccezione alla regola”. Entrambi i protagonisti hanno ricevuto apprezzamenti dalla critica per le rispettive interpretazioni. Nel cast, anche John Malkovich nei panni del giudice Edward Cowart e, per la prima volta sul set di un film, il chitarrista dei Metallica James Hetfield, nel ruolo di Bob Hayward, il poliziotto che arresta Bundy per la prima volta nel 1975. Il regista Joe Berlinger, documentarista, è al suo primo lungometraggio. Prima di “Ted Bundy - Fascino criminale”, ha realizzato proprio un documentario sui Metallica e una serie in quattro episodi su Ted Bundy dal titolo “Conversazioni con un killer: Il caso Bundy”.