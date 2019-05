Sky Cinema: la programmazione di maggio

Tutta l’offerta di Sky Cinema, suddivisa per canali, del mese di maggio: prime visioni e film per tutta la famiglia

Anche a maggio, l’offerta di Sky Cinema è ricca di prime visioni tv e grandi film da vedere con tutta la famiglia. Sky Cinema Uno continua ad offrire prime tv e blockbuster di successo, mentre Sky Cinema Due prosegue con una programmazione dedicata alle rassegne e ai film più amati dalla critica e dal pubblico. Sky Cinema Collection propone le grandi collezioni tematiche e poi ci sono i 6 canali di genere: Sky Cinema Family, Sky Cinema Action, Sky Cinema Suspense, Sky Cinema Romance, Sky Cinema Drama e Sky Cinema Comedy, per accontentare proprio tutti. Vediamo quali sono i titoli più attesi nella programmazione di Sky Cinema durante il mese di maggio.

Sky Cinema Uno: la programmazione di maggio

Sky Cinema Uno (canale 301) è il canale da sempre dedicato alle prime visioni tv e ai blockbuster hollywoodiani e anche a maggio non mancheranno di certo i grandi titoli. Si va da QUANTO BASTA, che affronta il tema della neuro-diversità a THE EQUALIZER 2 - SENZA PERDONO, action-thriller con Denzel Washington. Altra grande prima visione Sky Cinema Uno è COMPROMESSI SPOSI, la divertente commedia diretta da Francesco Miccichè con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme nei panni di due improbabili consuoceri. Ancora una prima visione con LE ULTIME 24 ORE, un action movie da non perdere con Ethan Hawke. Venerdì 17 maggio, in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, il canale trasmette TUO, SIMON, che affronta il delicato tema dell’omosessualità nell’adolescenza. Ma non ci sono solo prime visioni, rivediamo infatti anche ESCOBAR - IL FASCINO DEL MALE, con la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem o l’action-thriller complottistico SURVIVOR con Pierce Brosnan e Milla Jovovich. HOTEL TRANSYLVANIA 3 - UNA VACANZA MOSTRUOSA è il film da guardare con tutta la famiglia, a maggio su Sky Cinema Uno.

Sky Cinema Due: la programmazione di maggio

Sky Cinema Due (canale 302) è il canale dei film più amati dalla critica e dal pubblico dei festival e delle rassegne cinematografiche. A maggio, ancora grandi film e prime visioni, come BLACKKKLANSMAN, il film di Spike Lee vincitore del gran premio della giuria a Cannes 2018 e dell’Oscar 2019 per la sceneggiatura non originale. Fanny Ardant è la protagonista di LOLA PATER, un film sull’affermazione della propria identità. Su Sky Cinema Due a maggio, in concomitanza con l’avvio della 72a edizione del Festival del Cinema di Cannes, la programmazione si arricchisce dei film che hanno partecipato alla kermesse cinematografica: da IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO con Colin Farrell e Nicole Kidman, a CAROL con Cate Blanchett, da L’ODIO di M. Kassovitz a CASA HOWARD, il raffinato dramma diretto da James Ivory con Anthony Hopkins ed Emma Thompson. E poi ancora PULP FICTION di Quentin Tarantino, TUTTO SU MIA MADRE di Pedro Almodovar e il thriller I SEGRETI DI WIND RIVER. Tutti i titoli saranno poi disponibili anche On Demand nella sezione CANNES CANNES.

Sky Cinema Collection: la programmazione di maggio

Sky Cinema Collection (canale 303) è il canale dedicato alle rassegne e alle collezioni tematiche e ogni mese propone le saghe più popolari, cicli legati alle festività e alle ricorrenze, tematiche, filmografie di star e registi più celebri, i film vincitori di premi internazionali. Per il mese di maggio, quattro grandi temi: SERGIO LEONE MANIA, W LA MAMMA!, DENZEL WASHINGTON e WEDDING.

Sergio Leone Mania

Il 30 aprile moriva Sergio Leone e Sky Cinema Collection dedica al maestro del western all’italiana l’intera programmazione dal 29 aprile al 10 maggio. Dalla TRILOGIA DEL DOLLARO in versione restaurata in collaborazione con Sky Cinema: PER UN PUGNO DI DOLLARI, PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ, IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO ma anche C’ERA UNA VOLTA IL WEST, IL COLOSSO DI RODI, IL MIO NOME È NESSUNO e tutta la filmografia del regista. Sky Cinema Collection diventa SKY CINEMA SERGIO LEONE. Sabato 11 e domenica 12 maggio, invece, Sky Cinema Collection propone una doppia maratona con una selezione di film che rappresentano le tante sfumature dell’essere madre.

W la mamma!

La collezione W LA MAMMA! presenta dal thriller UNA FIGLIA RITROVATA al secondo capitolo del musical con la musica degli ABBA MAMMA MIA! CI RISIAMO. E ancora il commovente NEMICHE AMICHE con Julia Roberts e Susan Sarandon o la frenetica commedia con Uma Thurman MOTHERHOOD - IL BELLO DI ESSERE MAMMA.

Denzel Washington

Da lunedì 13 a venerdì 17 maggio la programmazione è dedicata a Denzel Washington, in occasione della prima visione THE EQUALIZER 2 - SENZA PERDONO, proposto sia su Sky Cinema Uno che su Sky Cinema Collection. Rivediamo, quindi, tutti i film in cui l’attore ha offerto grandi prove interpretative: dal dramma giudiziario sul tema dei diritti civili END OF JUSTICE: NESSUNO È INNOCENTE a PHILADELPHIA, da MALCOLM X a MO' BETTER BLUES, entrambi diretti da Spike Lee.

Wedding

Da sabato 18 a venerdì 31 maggio il canale si veste di fiori d’arancio con la collezione WEDDING: una selezione di film che con ironia e romanticismo raccontano il giorno del fatidico sì. Vedremo quindi le prime visioni tv COMPROMESSI SPOSI, in contemporanea con Sky Cinema Uno e SÌ, LO VOGLIO, ma anche film diventati dei cult come QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE e IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO. E ancora PUOI BACIARE LO SPOSO con Salvatore Esposito e Dino Abbrescia.

Sky Cinema Family: la programmazione di maggio

Sky Cinema Family (canale 304) è il canale dedicato a tutta la famiglia: dalle commedie family ai film d’animazione passando per le avventure e le pellicole più amate dai teenager. A maggio, grandi titoli, a partire dalla spassosa avventura di BIGFOOT JUNIOR alla commedia per tutta la famiglia I PINGUINI DI MR. POPPER con Jim Carrey. E ancora il toccante WONDER, tratto dall’omonimo best-seller, con Julia Roberts e Owen Wilson, e, dai creatori di JUMANJI, il film ZATHURA – UN’AVVENTURA SPAZIALE. In DIARIO DI UNA SCHIAPPA, assisteremo alle comiche peripezie di un undicenne al suo ingresso alla scuola media. Da ricordare anche l’appuntamento con DISNEY CINEMAGIC, ogni sabato e domenica. Tra i titoli di maggio, ROBIN HOOD, il classico LILLI E IL VAGABONDO, KODA FRATELLO ORSO e KODA FRATELLO ORSO 2.

Sky Cinema Action: la programmazione di maggio

Sky Cinema Action (canale 305) è il canale Sky ad alto tasso adrenalinico, con il meglio del cinema d’azione di tutti i tempi. A maggio segnaliamo: BRICK MANSIONS, scritto e prodotto da Luc Besson con il compianto Paul Walker, L’UOMO SUL TRENO – THE COMMUTER con Liam Neeson, LA FUGA DELL’ASSASSINO con Jonathan Rhys Meyers, THE DAY AFTER TOMORROW – L’ALBA DEL GIORNO DOPO, lo spettacolare “disaster-movie” con Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal. E ancora BAD BOYS con Will Smith e Martin Lawrence e ELYSIUM, l’action fantascientifico ambientato nel 2154 con Matt Damon e Jodie Foster. Anche a maggio, grandi emozioni con Sky Cinema Action.

Sky Cinema Suspense: la programmazione di maggio

Il canale dedicato ai thriller e ai film dalle emozioni forti è Sky Cinema Suspense (canale 306), che anche a maggio offre il meglio delle novità e dei film del passato. In prima visione tv, segnaliamo questo mese l’horror suggestivo HEREDITARY - LE RADICI DEL MALE con Toni Collette e Gabriel Byrne e OBBLIGO O VERITÀ. Tra gli altri film in programma, anche DONNIE BRASCO, il gangster-movie con Johnny Depp, il thriller MANHATTAN NOCTURNE con Adrien Brody e il thriller psicologico BLACK BUTTERFLY con Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers e Piper Perabo. E ancora THE FAN - IL MITO con Robert De Niro, il pluripremiato IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI con Jodie Foster e un magnifico Anthony Hopkins e, infine, il successo cinematografico, tratto dall’omonimo best-seller di Agatha Christie, ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS, diretto e interpretato da Kenneth Branagh con un cast stellare. Inoltre, il venerdì sera il canale celebra Alfred Hitchcock con 5 film del grande regista e maestro del brivido: NODO ALLA GOLA, L’OMBRA DEL DUBBIO, SABOTATORI, LA CONGIURA DEGLI INNOCENTI e FRENZY. Il sabato notte, invece, continua la HORROR NIGHT, l’appuntamento fisso con il brivido, ogni sabato in seconda serata.

Sky Cinema Romance: la programmazione di maggio

Prime visioni e grandi film anche su Sky Cinema Romance (canale 307), il canale dedicato ai grandi amori: film romantici e sentimentali, storie coinvolgenti e grandi passioni. A maggio la programmazione prevede la prima visione tv AMORE IN SAFARI ma anche il road movie romantico PARIGI PUÒ ATTENDERE con Diane Lane o il pluripremiato RAGIONE E SENTIMENTO, con le straordinarie interpretazioni di Emma Thompson e Kate Winslet. Romanticismo a mille nella struggente love story tra Richard Gere e Winona Ryder in AUTUMN IN NEW YORK. E ancora TESTAMENT OF YOUTH con Kit Harington e Alicia Vikander e il trascinante musical a passo di danza BREAKING DANCE. Sentimenti forti sono quelli che troveremo in PASSIONE RIBELLE con Matt Damon e Penelope Cruz e VENTO DI PASSIONI con Anthony Hopkins e Brad Pitt.

Sky Cinema Drama: la programmazione di maggio

Sky Cinema Drama (canale 308) è il canale dedicato alle storie più intense e toccanti di ieri e di oggi e alle biografie più emozionanti. Film commoventi per emozionarsi davanti alla tv. Segnaliamo a maggio GIOVANNA D’ARCO in cui il regista Luc Besson rilegge il mito dell’eroina nazionale francese interpretata da Milla Jovovich, FINAL PORTRAIT, L’ARTE DI ESSERE AMICI in cui Geoffrey Rush è Alberto Giacometti nella Parigi del 1964. Vedremo anche LA SCELTA, diretto da Michele Placido con Ambra Angiolini e Raoul Bova, un dramma sul desiderio di maternità, tratto da un'opera di Luigi Pirandello. E ancora L’ALBA DELLA LIBERTÀ, con Christian Bale, dramma bellico tratto da una storia vera.

Sky Cinema Comedy: la programmazione di maggio

Su Sky non può mancare un canale dedicato all’intrattenimento leggero e alle grandi commedie italiane e internazionali. Sky Cinema Comedy (canale 309) raccoglie il meglio delle novità e dei grandi successi del passato. A maggio segnaliamo la prima visione tv SUPER TROOPERS 2: a 17 anni dal primo cult della comicità statunitense, torna la squadra di polizia più sfrenata del cinema. Ma il palinsesto è ricco di titoli da guardare con tutta la famiglia: TURNER E IL “CASINARO” con Tom Hanks, CAMBIA LA TUA VITA CON UN CLICK con Adam Sandler, IL VEGETALE di Gennaro Nunziante con Fabio Rovazzi nelle vesti del protagonista. E ancora l’action-comedy COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson e BOB & MARYS - CRIMINALI A DOMICILIO con Rocco Papaleo e Laura Morante. Altra divertente commedia italiana è UNA FESTA ESAGERATA, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme.