I 7 migliori film tratti dai libri di Agatha Christie

Dopo William Shakespeare, la scrittrice inglese più tradotta nel mondo è lei, Agatha Christie. Dal suo primo libro, “Poirot a Styles Court”, del 1920, la Christie ha scritto 66 romanzi polizieschi e 14 raccolte di racconti, oltre a sei romanzi d’amore scritti con lo pseudonimo di Mary Westmacott.

I protagonisti più ricorrenti nei suoi romanzi e racconti gialli sono Hercule Poirot e Miss Marple.

Agatha Christie è considerata colei che ha costruito le basi del romanzo giallo classico, con delitti costruiti ad arte e, per questo, è stata soprannominata la regina del giallo. Dai suoi libri sono stati tratti numerosi adattamenti cinematografici e televisivi, che hanno fatto conoscere anche al pubblico contemporaneo la grande scrittrice inglese. Abbiamo selezionato alcuni dei film più belli ispirati ai libri di Agatha Christie.

Assassinio sul Nilo

Tratto dal romanzo del 1937 “Poirot sul Nilo” è sicuramente uno dei film più famosi tra i tanti tratti dai libri di Agatha Christie. La pellicola è del 1978 ed è diretta da John Guillermin. Il cast è stellare, con Poirot interpretato da Peter Ustinov e altri attori del calibro di David Niven, Bette Davis, Mia Farrow e Angela Lansbury, che diventerà a sua volta un’icona del genere, con la serie tv “La signora in giallo”. I protagonisti sono in un battello sul Nilo, dove viene assassinata una ricca signora americana. Tra i viaggiatori, c’è anche Hercule Poirot, che si trova a indagare sul caso. Nonostante alcune differenze con il romanzo, il film si aggiudicò numerosi riconoscimenti, tra cui l’Oscar per i migliori costumi. Nel 2020 dovrebbe uscire un remake di “Assassinio sul Nilo”, firmato da Kenneth Branagh, dopo il fortunato rifacimento del 2017 di “Assassinio sull’Orient Express”.

Assassinio sull’Orient Express

Proprio “Assassinio sull’Orient Express” è uno dei film cult tratti dall’immensa opera di Agatha Christie. Basato sull’omonimo romanzo del 1934, vanta la regia di Sidney Lumet e la presenza di un cast composto da attori pluripremiati. Nei panni di Hercule Poirot c’è stavolta Albert Finney, attorno a cui ruotano nomi come Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Michael York, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, solo per citarne alcuni. La storia è la classica “alla Agatha Christie”: un assassinio avvenuto nello scompartimento di un treno da Istanbul a Londra. Nel 2017 Kenneth Branagh ha voluto osare rifacendo una nuova versione della pellicola, con un cast altrettanto eccezionale: accanto a lui - nei panni di Hercule Poirot - anche Johnny Depp, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench. Nonostante l’azzardo, anche il remake ha avuto un grande successo.

Dieci piccoli indiani

Quello che è considerato uno dei capolavori della scrittrice, “Dieci piccoli indiani”, uscì in Gran Bretagna nel 1939 e nel 1945 il regista René Clair ne fece un film. Otto persone che non si conoscono tra loro vengono invitate da un certo U.N. Owen a trascorrere un fine settimana su un'isola sperduta chiamata Nigger Island. Arrivati sul posto, trovano ad attenderli i due domestici. Il giorno dopo, uno degli invitati viene trovato morto. Il film ottenne un grande successo e si aggiudicò il titolo di miglior film al Festival di Locarno. Dallo stesso romanzo sono stati tratti anche alcuni adattamenti per la televisione.

Testimone d’accusa

Tratto da un copione teatrale del 1953 di Agatha Christie, “Testimone d’accusa” viene adattato per il cinema da Billy Wilder nel 1957. La stessa scrittrice ha definito quella di Wilder la migliore pellicola tratta da una sua opera. Nel cast, Tyrone Power, Marlene Dietrich e Charles Laughton. La vicenda del dramma giudiziario è quella di Leonard Vole, che viene accusato dell’omicidio di una ricca vedova ma la moglie rifiuta di testimoniare in sua difesa. Il film fu candidato a 6 premi Oscar. Anche di “Testimone d’accusa” sono stati realizzati dei rifacimenti, sia per il cinema che per la televisione, ma questo rimane il meglio riuscito. Il film è tra quelli presenti nella programmazione di Sky Cinema Collection e Sky On Demand.

Delitto sotto il sole

Molto più recente è “Delitto sotto il sole”, del 1982, tratto dal romanzo “Corpi al sole” del 1947. Diretto da Guy Hamilton, vede nuovamente Peter Ustinov nei panni di Hercule Poirot. Le vicende questa volta si svolgono in un’isola del Mediterraneo, dove il famoso investigatore si trova in vacanza. Qui viene assassinata una giovane attrice, interpretata da Diana Rigg. Nel cast, anche Jane Birkin, James Mason e Colin Blakely. Del film è uscito anche un remake nel 2001, intitolato “Corpi al sole”, titolo originale dell’opera della Christie.

Assassinio allo specchio

Guy Hamilton è anche il regista di “Assassinio allo specchio”, del 1980, tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice inglese. Nel cast, Angela Lansbury, Elizabeth Taylor, Geraldine Chaplin, Rock Hudson, Tony Curtis e Kim Novak. Per qualche secondo, nel film si vede anche l’allora sconosciuto Pierce Brosnan. Il film fa parte della serie di storie che hanno come protagonista Miss Marple (Lansbury). Questa volta, la storia si svolge su un set cinematografico e la pellicola è un chiaro omaggio al mondo del cinema.

Mistero a Crooked House

Agatha Christie non conosce tempo e gli adattamenti cinematografici dei suoi romanzi si sono susseguiti nel corso degli anni. Uno degli ultimi film basati su un libro della scrittrice inglese è “Mistero a Crooked House”, tratto da quello che la stessa Christie definiva il suo capolavoro (edito in Italia con il titolo “È un problema”. Diretto da Gilles Paquet-Brenner, il film ha come protagonista Glenn Close, Terence Stamp, Christina Hendricks e Gillian Anderson. L’assassinio questa volta si consuma all’interno di una villa di ricca famiglia inglese. Ad essere avvelenato è stato il vecchio capostipite. “Mistero a Crooked House” è trasmesso da Sky Collection domenica 24 marzo.