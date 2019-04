Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 30 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 30 aprile, in TV su Sky. Film biografici, drammatici e tanto altro

Film biografici da vedere stasera in TV

Escobar – Il fascino del male, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, va in onda “Escobar – Il fascino del male”, un film di Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem e Penélope Cruz. La biografia del narcotrafficante Pablo Escobar, narrata dal punto di vista della reporter Virginia Vallejo con cui il boss colombiano ebbe una relazione. Un film biografico che racconta la storia di Escobar sotto una nuova ottica.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Nome di donna, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film del 2018 per la regia di Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Michela Cescon e Bebo Storti. All’inizio dell’estate, Nina, madre single, ottiene un lavoro nella residenza per anziani Barrata e va a vivere con la figlia Caterina. Entra in contatto con moltissime donne, quasi tutte straniere, che lavorano con lei. Purtroppo, però, si rende anche conto che il gestore dell’attività ha messo in piedi un sistema di piccoli favori sessuali e creato un regime di paura tra le dipendenti. Un film intenso, che potrebbe essere sviluppato meglio.

The judge, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di David Dobkin. Un film con Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, Billy Bob Thornton, Vincent D'Onofrio. Un avvocato torna nella sua città natale per i funerali della madre. Una volta sul posto, scopre che il padre, un giudice con cui ha rapporti molto freddi, è sospettato di omicidio. Dialoghi intensi, una sceneggiatura un po’ troppo lunga e ridondante ma con una grande interpretazione da parte degli attori protagonisti.

Le pagine della nostra vita, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Nick Cassavetes, con Ryan Gosling, Rachel McAdams, Gena Rowlands, James Garner, James Marsden, Sam Shepard, Joan Allen. La storia d’amore di un uomo e una donna attraverso i decenni: è nella Carolina del Sud degli anni ’40 che il ragazzo, di estrazione operaia, conosce la rampolla di buona famiglia Allie Hamilton (interpretata da Rachel McAdams e Gena Rowlands nei diversi momenti della sua vita). I due sono separati dalle convenzioni sociali, ma la passione li aiuta a superare qualsiasi ostacolo. Un dramma sentimentale con protagonista un “giovane” Ryan Gosling.

Film western da vedere stasera in TV

Per qualche dollaro in più, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Lee Van Cleef, Mara Krupp, Luigi Pistilli, Klaus Kinski. Due cacciatori di taglie intersecano i loro percorsi trovandosi entrambi sulle tracce dell'Indio, un feroce assassino a capo di una banda di malfattori. Decidono di unire le forze per individuare il punto debole dell'avversario. Dopo il successo di “Per un pugno di dollari”, arriva il secondo capitolo restaurato della trilogia western firmata da Sergio Leone.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ace Ventura 3, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di David M. Evans con Josh Flitter, Emma Lockhart, Ann Cusack, Cullen Douglas, Art LaFleur, Austin Rogers, Reed Alexander, Carina Conti, Ralph Waite. Il film si riallaccia ai due precedenti capitoli interpretati da Jim Carrey. ll dodicenne Ace Ventura Junior segue le orme paterne e indaga sulla sparizione di un panda dallo zoo della città. Terzo film della serie, dedicato alle avventure degli “acchiappanimali”. Per una serata divertente, in relax, con tutta la famiglia.

Permettimi di amarti, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Shane Stanley con Jane Seymour, Nia Peeples, Parker Stevenson, William Shockley, Ian Ogilvy. Veronica è abituata da anni ad avere il ruolo dell'amante, con grande cura di ogni mattone della fortezza che le circonda il cuore. Il suo migliore amico, Brandon, la conosce meglio di chiunque altro e la aiuterà a sciogliere i suoi blocchi emotivi. Una commedia romantica, utile anche per riflettere.

Finché giudice non ci separi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Toni Fornari e Andrea Maia. Un film con Francesca Inaudi, Simone Montedoro, Augusto Fornari, Luca Angeletti, Fornari Toni. Mauro, Paolo, Roberto e Massimo sono quattro amici, tutti separati. Massimo è quello che se la passa peggio, poiché il giudice gli ha tolto la casa e la figlia. I tre amici gli stanno vicino per rincuorarlo. Un film che è la trasposizione cinematografica dell’omonima commedia teatrale. Divertente e non pretenzioso, si lascia guardare con piacere.

(500) giorni insieme, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Marc Webb. Un film con Zooey Deschanel, Joseph Gordon-Levitt, Clark Gregg, Minka Kelly, Matthew Gray Gubler. Tom ha una laurea in architettura ma lavora presso un editore di biglietti augurali. Un giorno viene assunta Summer, segretaria del suo capo, di cui Tom si innamora timidamente. Il film racconta i 500 giorni della loro storia d’amore. Una commedia romantica ben riuscita, per trascorrere una serata piacevole.

E fuori nevica!, ore 21.15 Premium Cinema +24

Diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, con Carlo Buccirosso, Nando Paone, Giorgio Panariello, Maurizio Casagrande. Dopo la morte dell'anziana madre, tre fratelli si ritrovano sotto lo stesso tetto, costretti da una postilla testamentaria che lascia loro in eredità la casa purché mantengano l'unita famigliare. Il che vuol dire tornare a vivere insieme. Adattamento cinematografico dell’omonima commedia teatrale dello stesso Salemme. Il film risulta gradevole e divertente, per una serata senza troppi pensieri.

Mickey occhi blu, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Kelly Makin, con Hugh Grant, Burt Young, James Fox, James Caan, Jeanne Tripplehorn. Gina rifiuta la proposta di matrimonio di Michael: lei è figlia di un capomafia e teme che il padre le rovini l'ennesima relazione sentimentale. Commedia del 1999 con l’interpretazione di Hugh Grant, per una serata in relax.

Film d’azione da vedere stasera in TV

John Rambo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Diretto e intepretato da Sylvester Stallone, con Julie Benz, Paul Schulze, Matthew Marsden, Graham McTavish. Il reduce del Vietnam John Rambo è ora costretto a difendere, sotto richiesta di alcuni missionari, alcune isole minacciate dall'invasione di pirati senza scrupoli. Capitolo finale della saga con Stallone, per gli amanti del personaggio e degli action movie.

Deadpool 2, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di David Leitch, con Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz, Julian Dennison, Morena Baccarin. Il dissacrante supereroe della Marvel crea un nuovo team, l'X-Force, con l'obiettivo di proteggere un ragazzino da Cable, mutante venuto dal futuro per ucciderlo. Ryan Reynolds torna sul grande schermo con il sequel del film ispirato all’anti-eroe di casa Marvel. Tanti i cameo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Cleaner, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Renny Harlin, con Samuel L. Jackson, Ed Harris, Eva Mendes, Keke Palmer, Luis Guzmán. Un ex poliziotto si guadagna da vivere facendo le pulizie sui luoghi in cui sono stati commessi reati. Un giorno, dopo aver ripulito la scena di un crimine, si accorge che l'omicidio non è mai stato denunciato alla polizia. Un film da vedere, nonostante una trama un po’ debole. Bei dialoghi e buone le interpretazioni dei protagonisti.

The Forgiven - Il perdono, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Roland Joffé. Un film con Forest Whitaker, Eric Bana, Jeff Gum, Morné Visser, Terry Norton, Rob Gough. L'arcivescovo Desmond Tutu è il presidente della Commissione per la Verità e la Riconciliazione nel Sudafrica post apartheid. Un giorno affronta il caso di Piet Blomfeld, un uomo bianco condannato all'ergastolo per aver commesso numerosi assassini. Un capitolo di storia da dimenticare, ma allo stesso da ricordare continuamente perché non si avveri mai più. Un film da vedere.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Dragonheart - Battaglia per il cuore di fuoco, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Diretto da Patrik Syversen, con Marte Germaine Christensen, Patrick Stewart, Tom Rhys Harries, Jessamine-Bliss Bell, Tamzin Merchant, André Eriksen. Quando il re della Britannia muore, Draco, il drago con cui condivide il cuore, deve trovare un nuovo sovrano. Edric, giovane dalla forza sovraumana, scopre di essere il nipote del re e accetta la corona offertagli da Draco. Tutto funziona per il meglio fino a quando un gruppo di vichinghi cerca di invadere il regno. Film da vedere per passare una serata con tutta la famiglia.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Ritorno al futuro, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Robert Zemeckis. Un film del 1985 con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson. Marty, simpatico ragazzotto americano, conosce Doc, il classico "scienziato pazzo", che ha sottratto un carico di plutonio a un gruppo di terroristi libici per alimentare la sua "creatura": un'auto che è al contempo una macchina del tempo. Una commedia cult innervata dalla fantascienza che ci ricorda come la tecnologia compia periodicamente dei ritorni al futuro.

