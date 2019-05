Programmi TV da non perdere stasera, martedì 30 aprile

Programmi TV in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Prosegue su Sky Uno “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Yara, ore 21:05 Crime Investigation

Il 26 Febbraio 2011, in un campo incolto del Bergamasco viene ritrovato il cadavere di una ragazzina di tredici anni scomparsa tre mesi prima. La giornalista del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini racconta il caso che ha sconvolto l'Italia: l’omicidio di Yara Gambirasio. Un'investigazione senza precedenti. Una morte che ha toccato il cuore di tutti.

End of Empire, ore 21:15 Sky Arte HD

Il fotoreporter David Adams ci conduce in un viaggio epico alla scoperta dei grandi imperi dell'antichità e delle aspre lotte dinastiche che li distrussero. Questa sera Attila, Re degli Unni.

Generation Cool, ore 21:00 Blaze

Robert Hall è il proprietario del famosissimo Generation Cool, un vero e proprio tempio della cultura pop-vintage a Tucson, in Arizona. Insieme al suo socio J.R., Slobby Robby (così come viene soprannominato) vende e compra oggetti, vestiti, giochi e gioielli vintage direttamente dagli anni ’80 e ’90.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

Vediamo la prima puntata del Best di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera”, il programma in cui la mamma e la suocera di una futura sposa si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Questa sera vediamo Giorgia, Veronica ed Eliana.

Come è fatto: Supercar, ore 21:00 Discovery Channel

Vediamo da vicino le fabbriche che danno vita alle auto dei sogni. Seguiamo, passo per passo, la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote. Questa sera, vediamo come viene costruita una Jaguar F-Type.

Il cacciatore di dinosauri, ore 20:55 National Geographic

Il paleontologo e esploratore Federico Fanti coordina una missione internazionale composta da 15 esperti. Insieme, tentano di fronteggiare il fenomeno del contrabbando di fossili.

Mega ingegneria, ore 21:05 Discovery Science

Il tunnel dello Stretto di Bering di collegamento tra Russia e Alaska, richiederebbe 103 chilometri di scavi e rappresenterebbe il più ambizioso progetto di traforo mai intrapreso.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History parte la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

I casi incredibili del Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild vediamo i momenti più importanti ed eclatanti della carriera del dr. Jan Pol, che gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

In “Crociere: navi da sogno” saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. Oggi lo staff è alle prese con l'organizzazione di una festa. Cecilia si innamora, mentre Dulcie incontra finalmente il suo fidanzato. Timothy, invece, perde alcuni passeggeri.

Serie TV in onda stasera

Vikings, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo gli episodi della terza stagione di “Vikings”, la serie tv ambientata nel IX secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche. La serie racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók e di altri personaggi dell’epoca.

Modern family, ore 21:00 Fox

Continua su Fox la decima stagione di “Modern family”, la serie tv che, realizzata come un falso documentario, racconta le vicende di una famiglia allargata. Tre nuclei familiari legati tra loro che raccontano la propria vita un po’ fuori dal comune. La serie ha vinto 22 Emmy e un Golden Globe.

How I met your mother, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 invece, rivediamo la terza stagione di “How I met your mother”, la sitcom che racconta le vicissitudini sociali e sentimentali dei cinque amici Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily nella New York del III millennio. La trama principale è costituita dalla ricerca, da parte di Ted, dell'anima gemella con cui sposarsi e metter su famiglia.

911, ore 21:05 Fox life

Torna su Fox life la seconda stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

The Resident, ore 22:00 Fox life

Alle ore 22:00, rivediamo la seconda stagione di “The Resident”, la serie tv ambientata tra le corsie del Chestain Park, un grande ospedale di Atlanta. Devon Pravesh è un dottore che si è appena laureato ad Harvard e viene assegnato al bravissimo dottor Conrad, uno specializzando anziano dai metodi molto rudi.

Proven innocent - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Continuano su Fox crime gli episodi di “Proven innocent”, il legal-drama americano con protagonista Madeline Scott, un giovane avvocato impavido e con sete di giustizia. La donna, in passato, era stata accusata e poi scagionata in un caso che era finito sulle prime pagine di tutti i giornali.

NCIS, ore 21:55 Fox Crime

Su Fox crime rivediamo la dodicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Chicago P.D. - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime continuano gli episodi della sesta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Riverdale - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, un altro episodio della terza stagione di “Riverdale”, tratta dai personaggi protagonisti dei fumetti della casa editrice Archie Comics. Tra amore, lealtà e corruzione seguiamo le vicende di Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge e Jughead Jones, che funge anche da narratore onnisciente.

Superstore - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, in prima visione tv, ancora un episodio della quarta stagione di “Superstore”, la sit-com con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

Mom, ore 21:40 Premium Joi

Alle 21:40 rivediamo gli episodi della sesta stagione di “Mom”, la serie con protagonista una giovane madre single di nome Christy, che tenta di dare una svolta alla sua vita lasciandosi alle spalle i suoi problemi con alcol e droghe.

Arrow - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action vediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

Supergirl - 1^ TV, ore 22.02 Premium Action

Su Premium Action invece un altro episodio della quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 20:55 DeA kids

Su DeA Kids, alle 20:55, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Alle 20:55 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

iCarly, ore 21:00 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm “iCarly”, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Be cool, Scooby-Doo!, ore 21:00 Boomerang

Alle 21:00 su Boomerang, va in onda la serie “Be cool, Scooby Doo!”, con protagonista tutta la Scooby-Doo Gang- Uno spin-off comico e divertente rispetto alle classiche avventure di Scooby-Doo.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Su Disney Channel riprendono gli episodi di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

