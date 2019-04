Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 16 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Cosa fai a Capodanno?, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2018 diretta da Filippo Bologna, con Luca Argentero, Isabella Ferrari, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber e Vittoria Puccini. È il 31 dicembre e la radio annuncia una tempesta solare che investirà il pianeta. Intanto, in un lussuoso chalet disperso per le montagne, si intrecciano le storie di alcune famiglie che si ritrovano a festeggiare il Capodanno in maniera davvero fuori dal comune. Una commedia piccante e irriverente per una serata diversa dal solito.

Scommettiamo che mi sposi, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia americana del 2018 diretta da Marita Grabiak, con Karissa Lee Staples, Peter Mooney, Cindy Busby, Woody Jeffreys e Kim Delaney. Melanie si è già tirata indietro all’altare, all’ultimo minuto, per ben tre volte. Per lei è dunque giunto il momento di ignorare gli uomini e dedicarsi ai suoi affari con la sorella. Damon, invece, ha fatto una scommessa: si sposerà con una donna entro 30 giorni. I due si incontreranno con risultati davvero inaspettati. Un film leggero e divertente per una serata senza pensieri.

Brice contro Brice, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2014 diretta da Frank Coraci conDrew Barrymore, Adam Sandler, Joel McHale, Wendi McLendon-Covey e Kevin Nealon. Dopo un brutto appuntamento al buio, Lauren e Jim, genitori single, si ripromettono di non incontrarsi mai più. Il destino però gioca loro un brutto scherzo quando si trovano bloccati, insieme, in un resort sudafricano. Un film esilarante per una serata con tutta la famiglia.

Prima ti sposo, poi ti rovino, ore 21:15 Premium Cinema

Una piacevole commedia romantica del 2003, con George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Richard Jenkins, Stacey Travis e Edward Herrmann. Un famoso e affermato avvocato divorzista finisce con il frequentare e innamorarsi di una donna che colleziona mariti miliardari. Una pellicola leggera e spensierata, ideale per una serata di relax da trascorrere a casa.

Fausto & furio, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film commedia con Enzo Salvi e Maurizio Battista, diretto da Lucio Gaudino. Due amici un po' sbandati ereditano l'attività di famiglia dai rispettivi padri: un'officina. Peccato che non sappiano nulla di motori. Parodia italiana della fortunata saga Fast and Furious.

Ex, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Fausto Brizzi. Un film con Claudio Bisio, Nancy Brilli, Cristiana Capotondi, Cécile Cassel, Fabio De Luigi. Sulla scia di “Love actually”, un film corale che racconta le storie parallele di coppie separate. Divertente e gradevole, fa anche riflettere. Una commedia ben riuscita con un cast perfettamente in linea.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Lo scandalo Kennedy, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017, diretto da John Curran, che racconta l’incidente che ha segnato la vita e la carriera politica di Ted Kennedy. Lo scandalo in questione è il tristemente celebre incidente di Chappaquiddick, che vede Ted perdere il controllo della sua auto e causare uno schianto in cui perde la vita la sua compagna di partito Mary Jo Kopechne. Il vero problema, però, non è la negligenza del guidatore, bensì il fatto che sul momento Kennedy non abbia prestato soccorso alla sua passeggera, denunciando l’accaduto solo svariate ore dopo.

Home of the brave - Eroi senza gloria, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2006, diretto e interpretato da Laurie Anderson, con Joy Askew, Adrian Belew Chad e Michael Murray. Per un gruppo di soldati americani in Iraq si avvicina il momento del congedo e del sospirato ritorno a casa. Pochi giorni prima della partenza per gli Stati Uniti, però, i militari restano coinvolti in un’imboscata. Non tutti ce la fanno, ma per i sopravvissuti c’è una prova ancora più dura: tornare alla vita di sempre.

Casa Howard, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 1991, vincitore di tre Oscar e un Golden Globe e diretto da James Ivory. Con Helena Bonham Carter Vanessa Redgrave, Emma Thompson, Anthony Hopkins e Samuel West. La storia ruota attorno all’eredità di una stupenda dimora, che viene lasciata dalla proprietaria a una donna d’animo gentile. Ma i parenti distruggono il testamento e in seguito si cerca di supplire con un matrimonio riparatore.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Emoji - Accendi le emozioni, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’animazione del 2017 diretto da Anthony Leondis. Nello strano mondo di Messaggiopolis, il paese dove vivono gli emoji delle applicazioni di messaggistica, vivono i protagonisti di questa strana avventura. Ogni emoji ha una sola espressione tranne Gene, che vuole diventare come tutte le altre e chiederà aiuto all’amico Gimme-5 e all’hacker Rebel per trovare il Codice e salvare Gene. Un film divertente per tutta la famiglia.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

The Giver - Il mondo di Jonas, ore 21:15 Sky Cinema Family

Film d fantascienza del2014 diretto da Phillip Noyce, un con Meryl Streep, Jeff Bridges, Brenton Thwaites, Alexander Skarsgård, Katie Holmes. Da qualche parte nel tempo e nel mondo esiste una società che ha scelto come valore l'uniformità. Uomini, donne e bambini vivono una realtà senza colori, senza sogni, senza emozioni, senza intenzioni. Per loro decide un consiglio di anziani, riunito periodicamente a sancire i passaggi evolutivi dei membri della comunità. Adattamento cinematografico dell’omonimo best seller di Lois Lowry, “The Giver”, la pellicola è un racconto di formazione ambientato in un futuro non troppo lontano.

Deja Vu - Corsa contro il tempo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film fantascientifico del 2006 diretto da Tony Scott, con Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer e Jim Caviezel. Doug è un agente dell’FBI assegnato al caso di un attentato legato a un dispositivo che permette di viaggiare nel tempo. Un caso scottante che spingerà l’agente ad affrontare un pericolo mortale e tutte le difficoltà della sua vita personale. Un film adrenalinico per rimanere col fiato sospeso fino alla fine.

Alien, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Capolavoro fantascientifico americano del 1979, firmato da Ridley Scott con Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Harry Dean Stanton e Veronica Cartwright. A bordo della nave spaziale “Nostromo” si introduce una spietata creatura aliena che uccide e brutalizza i 7 membri dell’equipaggio. Ne rimarrà solo una. Uno dei migliori film di fantascienza mai girati nella storia del cinema, da non perdere per nessun motivo.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Doomsday, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2008, diretto da Neil Marshall, con Malcolm McDowell, David O'Hara, Bob Hoskins, Rhona Mitra e Adrian Lester. Un team di soldati e scienziati viene inviato a Londra per scoprire l'origine di un virus mortale e trovare possibili superstiti sopravvissuti grazie alla selezione naturale. Una pellicola imperdibile, da togliere il fiato.

Film biografici da non perdere stasera in tv

La teoria del tutto, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film biografico del 2014, vincitore di un Premio Oscar e tre Golden Globes, diretto da James Marsh, con Eddie Redmayne, David Thewlis, Emily Watson, Enzo Cilenti, Charlie Cox e Simon McBurney. La pellicola racconta la vita del famoso fisico Stephen Hawking, gli studi, la malattia, la famiglia e il bellissimo rapporto con l’ex moglie.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Rush Hour - Due mine vaganti, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film d’azione del 1998, con Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Chris Penn, Philip Baker Hall, Elizabeth Peña e la regia di Brett Ratner. L'ispettore Lee di Hong Kong viene chiamato dal console cinese a Los Angeles per aiutare l'FBI nelle indagini per il rapimento della figlia. Una pellicola ricca di azione, movimento e suspense, perfetta per gli amanti del genere e i fan del mitico Jackie Chan.

Nella tana dei lupi, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018 diretto da Christian Gudegast, con Gerard Butler, Eric Braeden, Brian Van Holt, Evan Jones e Maurice Compte. O’Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del cinema e delle rapine in banca. Una rapina in particolare, più sanguinosa delle altre, con poliziotti abbattuti per rubare un furgone blindato vuoto, gli ha tolto il sonno. Piantato dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O’Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero. In corsa contro il tempo, O’Brien deve vedersela con un cattivo professionista che ha deciso di espugnare la Federal Reserve Bank, un palazzo governativo ritenuto impenetrabile, per trafugare trenta milioni di dollari ritirati dalla circolazione e destinati al macero.

