Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 14 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 14 aprile, in TV su Sky. Fantasy, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Ritorno al bosco dei 100 acri, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Il live action Disney, diretto da Marc Forster, arriva su Sky Cinema Uno. Ewan McGregor interpreta Christopher Robin, il bambino che dopo le avventure con gli animali del Bosco dei Cento Acri, ora è cresciuto e vive a Londra. Lo ritroviamo alle prese con i problemi dell’età adulta e quasi dimentico dello stupore e della fantasia che hanno caratterizzato la sua infanzia. Ma prima o poi il passato ritorna: Christopher ritrova inaspettatamente Winnie the Pooh e i suoi vecchi amici, che lo aiuteranno a recuperare una valigia con dentro alcuni importanti documenti della società per cui lavora. Winnie the Pooh, Tigro e Pimpi in versione live action, al fianco di un meraviglioso Ewan McGregor.

Spider man 2, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Per la collezione “Heroes” arriva su Sky Cinema Collection il secondo capitolo della trilogia con Tobey Maguire diretto da Sam Raimi. In conflitto con i suoi poteri, l'Uomo Ragno affronta il tentacolare Octopus. Oscar agli effetti speciali. Raimi, rispetto al primo capitolo, lavora ancor più profondamente sulla caratterizzazione psicologica dei personaggi.

Justice League, ore 21:15 Premium Cinema

Film americano del 2017 per la regia di Zack Snyder, con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, Ezra Miller e Ray Fisher. Dopo la morte di Superman, Bruce Wayne (Batman) unisce altri quattro supereroi per difendere l'umanità da un'antica minaccia. Una squadra di superheroes al lavoro per salvare il mondo, ma potrebbe essere già troppo tardi. Per gli amanti del genere e i fan dell’universo DC Comics.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film vincitore di due premi Oscar, diretto da Martin McDonagh, con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Lucas Hedges. La storia di una madre decisa a trovare lo stupratore e l’assassino della figlia, anche con metodi inusuali e contro la legge. Un film drammatico con attimi di violenza e tensione, ma anche umorismo e sarcasmo. Vi terrà incollati alla sedia.

Il grande freddo, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1983 per la regia di Lawrence Kasdan, con William Hurt, Tom Berenger Meg, Tilly Glenn, Close JoBeth Williams. La pellicola parte dalla riunione di vecchi compagni di college in occasione dei funerali di uno di loro, misteriosamente suicidatosi, e ripercorre con tanta nostalgia i bei tempi andati. Emerge la voglia di ricominciare che fa da sfondo a rapporti umani che si creano e distruggono con soltanto apparente semplicità. Dramma generazionale che ha fatto epoca, con una memorabile colonna sonora e un cast stellare.

Padre, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

“Padre” è un film Jonathan Sobol, con due fuoriclasse come Tim Roth e Nick Nolte. Braccato dai poliziotti, un truffatore si traveste da sacerdote, ruba una macchina e fugge insieme a una giovane compagna di viaggio. Questa, disposta a tutto pur di raggiungere la sorella maggiore negli USA, lo costringe a portarla con sé in una rocambolesca fuga verso nord. Un film dal ritmo serrato e con una sceneggiatura ben congegnata. Ottime le interpretazioni di Roth vs Nolte.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jumanji - Benvenuti nella giungla, ore 21:00 Sky Cinema Family

Diretto da Jake Kasdan, un film con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Rhys Darby, Bobby Cannavale. Quattro ragazzi scoprono una vecchia console e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar. A 22 anni di distanza dal primo “Jumanji”, il sequel non mantiene lo stesso livello qualitativo, ma resta un buon film per trascorrere una tranquilla serata in famiglia.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Atto di forza, ore 21:00 Sky Cinema Action

Celebre film di Paul Verhoeven, con Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone. Schwarzenegger veste i panni di Douglas Quaid, un operaio che continua a fare sogni ambientati su Marte. Ossessionato dal desiderio di visitare il pianeta, si rivolge a una compagnia che impianta finte memorie nella psiche delle persone. Da qui prende il via un'incredibile avventura che mescola azione pura e psicologia. Un fanta-action indimenticabile, tra i migliori film di fantascienza di sempre. Da non perdere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Le due verità – Forever mine, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

La regia di Paul Schrader in un avvincete thriller con Joseph Fiennes e Ray Liotta. Il film narra la relazione amorosa tra Alan Riply ed Ella Brice, quest'ultima moglie del potente Mark Brice. Questi, venuto a sapere del tradimento di Ella, ordisce un piano per uccidere Alan, ma non tutto va come previsto. Quando l’amore diventa ossessione, un bel thriller del 1999 firmato Schrader.

Film commedia da vedere stasera in TV

Amore a sorpresa, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Anne Giafferi, con Patrick Bruel, Isabelle Carré, Thomas Solivéres, Alice de Lencquesaing, Laurent Stocker. Chloe è sconvolta da quando suo padre ha deciso di vendere la loro cantina di vini a un certo Seth. Per colpa di questa decisione, padre e figlia discutono animatamente e Chloe decide di rifugiarsi nel cottage di famiglia, in stato di abbandono da quando è morta sua madre. Disperata e giù di morale, troverà conforto grazie a un messaggio lasciato da un misterioso affittuario. Chloe inizierà a flirtare con lui non immaginando che si tratta proprio di lui: l’odiato Seth a cui il padre ha venduto la cantina di vini! Ma le vie dell’amore sono infinite. Una piacevole commedia romantica.

Cose nostre – Malavita, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una commedia del 2013 per la regia di Luc Besson, con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Paul Borghese, Domenick Lombardozzi. Decisosi a parlare e a mandare in galera tutta la sua famiglia assieme al proprio clan, il boss mafioso Giovanni Manzoni è continuamente trasferito da una casa all’altra, come previsto dal programma di protezione dei testimoni dell’FBI. Arrivato con la moglie e i due figli in un paesino della Francia, tenta di sopprimere la sua natura mentre i suoi familiari si integrano con l’ambiente locale. Intanto, in una galera americana, uno dei molti capi che ha fatto incarcerare con la sua testimonianza non smette di cercarlo per chiudere i conti. Una commedia dal gusto noir, a firma di Luc Besson.

Come un gatto in tangenziale, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

“Come un gatto in tangenziale” è un film diretto da Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Un intellettuale e una cassiera si alleano per interrompere la love story fra i rispettivi figli adolescenti. Una commedia ironica e romantica, per una serata dedicata alle risate.

Wild child, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Nick Moore. Un film con Emma Roberts, Kimberley Nixon, Juno Temple, Linzey Cocker, Sophie Wu, Georgia King. Un'adolescente viziata viene mandata in un rigido collegio inglese dove avrà l'occasione di maturare e scoprire il vero senso dell'amicizia. Una commedia per una serata tranquilla.

Gambit, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Michael Hoffman, con Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, Tom Courtenay, Stanley Tucci, Cloris Leachman. Un curatore di mostre organizza una truffa ai danni dell'uomo più ricco d'Inghilterra. Come esca, recluta una regina del rodeo texana. Un intrigo misterioso incentrato sulle armi seduttive delle donne.

Film horror da vedere stasera in TV

Auguri per la tua morte, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film horror americano del 2017 di Christopher Landon, con Jessica Rothe, Israel Broussard, Robu Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken e Laura Clifton. La studentessa Tree rivive il giorno del suo omicidio e ogni volta scopre nuovi dettagli: la storia avrà fine solo quando riuscirà a comprendere l’identità del suo assassino. Un film veloce e intenso, che tiene lo spettatore col fiato sospeso.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Autoreverse, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Cédric Klapisch. Un film con Marie Gillain, Zinedine Soualem, Vincent Elbaz, Dimitri Storoge, Simon Abkarian. La brava e timida Caty, stanca della sua vita monotona, si fa coinvolgere da una banda di malviventi in una rapina. Klapish abbandona la commedia e dirige un gangster movie in piena regola.

