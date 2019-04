Josephine Langford: chi è l'attrice protagonista di After

“After” è probabilmente uno dei film più attesi della stagione, basato sull’omonimo romanzo del 2014 scritto da Anna Todd. Girato da Jenny Gage e scritto da Susan McMartin, Tamara Chestna e la stessa regista, vede tra i protagonisti Josephine Langford, giovane attrice australiana alle prese con il ruolo più importante in carriera. È stato affidato a lei il ruolo di Tessa Young, la giovane studentessa che è al centro del romanzo scritto da Anna Todd. “After” è il prodotto di una fanfiction su Harry Styles, infatti quando l’autrice ha pubblicato il primo libro, ha cambiato il nome di Harry Styles in Hardin Scott. Si tratta del primo atto di una vendutissima serie letteraria che racconta la storia di una brava ragazza, appunto Tessa Young, travolta dall’incontro con Hardin, bad boy rude e crudele. Lei, studentessa modello e legata al suo storico fidanzato, cambierà la sua vita al primo anno di college travolta da una passione dirompente. Il ruolo di Hardin è stato invece affidato a Hero Fiennes Tiffin (visto nella serie “Safe”), nipote di Ralph e Joseph Fiennes. Per Josephine Langford si tratta di una prova fondamentale per confermare tutto il suo talento.

Carriera e film di Josephine Langford

Nata a Perth nel 1996 nel corso della sua relativamente breve carriera ha recitato nel film horror "Wish Upon" nel 2017 e nel breve adattamento televisivo di “Wolf Creek”. Ha anche interpretato il personaggio di Brooke Beckenridge-Copeland in “Brooke: The Deadly Game” e “Just My Luck”. È stata proprio Anna Todd a volerla nel cast di “After”. Dopo aver frequentato la Perth Modern School, sogna di trasferirsi a Los Angeles per inseguire il suo sogno ma nel frattempo continua a vivere a Perth anche se ormai sono tanti i viaggi che la tengono lontana da casa. Josephine Langford ha iniziato fin da piccola ad interessarsi al mondo dell’arte con una predisposizione per la musica. Infatti l’attrice ha iniziato suonando il sassofono, il violino e il piano. Ma il desiderio di arrivare al cinema è stato più forte e così dopo aver dato prova anche delle sue doti canore, ha iniziato pian piano a ritagliarsi uno spazio tra pellicole indipendenti e piccole parti. Josephine Langford non ha modelli di riferimento ma ha sempre ammirato Meryl Streep come ha spesso dichiarato durante le interviste. Tra i suoi film preferiti c’è “I pirati dei Caraibi”, visto tante volte e apprezzato per la sua capacità di unire romance, ironia e avventura.

Il rapporto con la sorella Katherine

Il cognome Langford non è nuovo nel mondo del cinema, infatti Josephine è la sorella della più famosa Katherine, star della serie televisiva “Tredici”, protagonista del film “Tuo, Simon” e scelta per un ruolo nell’ultimo film dedicato agli Avengers. Le due sorelle però raramente parlano l'una dell'altra e quasi mai condividono le immagini insieme sui social media. Katherine Langford avrebbe inoltre rifiutato di parlare della sua famiglia per un'intervista con il Sydney Morning Herald, famoso giornale australiano. Sono oltre 700 mila i followers che seguono l’account Instagram di Josephine Langford e tanti pensano che dopo l’uscita di “After” il suo personaggio possa ricalcare il successo ottenuto da Kristen Stewart con la saga “Twilight”.