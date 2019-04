After: la serie di libri di Anna Todd da cui è tratto il film

Nata sulla piattaforma online Wattpad, nel giro di pochi mesi diventa talmente popolare da essere pubblicata in formato cartaceo da Sperling & Kupfer: parliamo di “After”, fortunatissima serie di romanzi creata da Anna Todd.

Anna Todd

Anna Todd è una giovane scrittrice americana che nel giro di pochi anni è diventata un vero e proprio caso editoriale. Nata nel 1989 in una cittadina dell’Ohio da una famiglia problematica, si appassiona subito alla scrittura e comincia a leggere romanzi sulla piattaforma online di self-publishing Wattpad. Dopo qualche mese inizia a pubblicare una serie di romanzi di fanfiction, “After”, dedicata a Harry Styles, componente della band degli One Direction. La serie diventa subito popolare e il successo della giovane scrittrice si espande a macchia d’olio, fino ad attirare l’attenzione dei media nazionali.

Anna Todd si è sposata giovanissima - a soli 18 anni - con Jordan, un soldato americano che in seguito è partito per l’Iraq. La coppia ha un figlio e adesso vive a Los Angeles. Prima di diventare famosa, Anna ha lavorato come cameriera e commessa in una catena di negozi di bellezza. La scrittrice ha dichiarato che in “After” è riuscita a mettere insieme alcune delle sue più grandi passioni: la lettura, le boy band e i romanzi d’amore.

After - I libri

Dopo una prima pubblicazione su Wattpad e un seguito di oltre 11 miliardi di lettori online, la saga di “After” viene pubblicata, in versione ampliata e rivista, da Sperling & Kupfer e arriva immediatamente a i primi posti delle classifiche, non solo negli Stati Uniti ma anche in Francia, Spagna, Brasile, Gran Bretagna, Germania, Portogallo, Russia e Giappone. In Italia, i libri di Anna Todd hanno superato il milione di copie vendute. La serie è composta da cinque libri, “After”, pubblicato nel 2015, “After - Un cuore in mille pezzi”, “After - Come mondi lontani”, “After - Anime perdute”, “After - Amore infinito” e “Before - After forever”, prequel di tutta la saga.

La storia è quella di Tessa Young, una ragazza dolce e romantica che incontra Hardin Scott, studente bello e maledetto. Tra i due nasce un amore travolgente fatto di contrasti e difficoltà. Due mondi così diversi tra loro che si attraggono e respingono allo stesso tempo.

La serie ha anche degli spin-off, “Nothing more - Dopo di lei”, “Nothing more - Cuori confusi”, “Nothing less - Fragili bugie” e “Nothing less - Ora e per sempre”. Sull’onda del successo dei librid i “After”, la casa editrice Sperling & Kupfer ha ristampato anche una serie di romanzi classici con la collana “I classici di After”.

After - Il film

Visto il successo della serie di libri di Anna Todd, la Paramount ne ha acquistato i diritti cinematografici nel 2014 e ha messo in produzione un film, “After”, in uscita il 12 aprile 2019. Protagonisti della pellicola, due attori quasi esordenti: Josephine Langford, già vista in “13 reason why” e Hero Fiennes-Tiffin. Diretto da Jenny Gage, il film è l’adattamento del primo romanzo della saga e, per questo, si appresta a diventare solo il primo di una lunga serie.