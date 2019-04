Hero Fiennes-Tiffin: chi è l'attore protagonista di After

I più attenti lo ricorderanno, undicenne, nel sesto film della saga di Harry Potter, “Harry Potter e il principe mezzosangue” ma è con il ruolo di Hardin Scott in “After” del 2019 che Hero Fiennes-Tiffin si è fatto notare da tutti per quell’aria da bello e dannato che tanto piace alle adolescenti. In realtà, Hero Fiennes-Tiffin è un ragazzo piuttosto distante dall’immagine “maledetta” restituita dal personaggio del film tratto dal romanzo di Anna Todd. Scopriamo chi è l’attore protagonista di “After” attraverso la sua biografia e le sue interpretazioni al cinema.

Una famiglia d’arte

Hero Fiennes-Tiffin respira cinema fin da bambino e, come si può intuire dalla prima parte del cognome, è nipote di Joseph e Ralph Fiennes. Sua madre, infatti, è Martha Fiennes, regista cinematografica e sorella dei due famosi attori britannici. Anche George Tiffin, suo padre, è un regista cinematografico e il piccolo Hero non poteva che intraprendere una strada già segnata. La sorella minore Mercy Jini Willow, inoltre, ha recitato accanto a Keira Knightley nel film “La duchessa”. L’altro fratello di Hero, Titan Nathaniel, pare essere estraneo al mondo del cinema.

Nato a Londra il 6 novembre 1997, debutta nel 2008 con il film drammatico “Bigga than Ben”, nel ruolo di Spartak. Successivamente, il regista David Yeats lo vuole per il ruolo di Tom Riddle (futuro Lord Voldemort) da bambino nel sesto film della saga del famoso maghetto, “Harry Potter e il principe mezzosangue”. Curiosamente, Lord Voldemort da adulto sarà interpretato proprio dallo zio Ralph Fiennes.

Crescendo, Hero Fiennes-Tiffin ha cominciato a lavorare anche come modello, complice un aspetto molto piacevole e soprattutto un fisico statuario, essendo alto 1,90 cm.

“After” e il successo

La grande occasione arriva con il film “After” di Jenny Gage, basato sull’omonimo romanzo scritto da Anna Todd che, solo in Italia, ha venduto oltre un milione di copie. Nella pellicola, l’attore recita accanto a Josephine Langford e la coppia dello schermo promette di soppiantare un’altra celebre coppia cinematografica amata dai teenager di tutto il mondo: Bella e Edward di “Twilight”.

La storia è quella di Tessa Young (Josephine Langford), una studentessa che si iscrive al college e incontra Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin), un giovane studente universitario bello e magnetico ma rude e arrogante. Tra i due, seppur così diversi, nasce una storia d’amore tormentata. Il film ha tutte le carte in regola per diventare un cult per i giovanissimi, attratti dal fascino dei due protagonisti.

Curiosità su Hero Fiennes-Tiffin

Hero Fiennes-Tiffin ama molto gli animali e ha un cane, Diesel. L’attore non è neanche presente sui social e sembra essere totalmente estraneo alla moda che vuole tutte le giovani star eternamente connesse. L’unico profilo attivo è quello Instagram che però Hero non aggiorna quasi mai. Da quello che emerge sui social, sembrerebbe essere single, come lo stesso attore ha dichiarato in qualche intervista. C’è da scommettere che, dopo il successo di “After” la situazione sia destinata a cambiare.