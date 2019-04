Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 4 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film biografici da non perdere stasera in tv

Speed Kills, ore 21:00 Sky Cinema Uno

Film biografico liberamente ispirato al libro di Arthur Jay Harris sulla vita del milionario Don Aronow, realmente esistito. Ben Aronoff è un ricchissimo campione di velocità nautica che conduce una doppia vita. Ma come ogni doppia vita che si rispetti, anche quella di Aronoff si rivelerà molto pericolosa, facendolo finire nei guai su più fronti. Ben si ritroverà a dovere fare i conti sia con la legge sia con i signori della droga, braccato da entrambi senza via di scampo. Diretto da John Luessenhop e Jodi Scurfield, con John Travolta e Katheryn Winnick.

Queen of the Desert, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Una storia biograficadel 2015, diretto da Werner Herzog, con Nicole Kidman, Robert Pattinson, Jenny Agutter, James Franco, Mark Lewis Jones e Christopher Fulford. Nell’Inghilterra a cavallo tra Ottocento e Novecento, Gertrude Bell, archeologa, politica, scrittrice e agente segreta britannica, lascia il suo Paese fino a raggiungere i deserti dell’impero Ottomano. Troppo curiosa, acculturata e intelligente è poco disposta ad accasarsi e a condurre una vita considerata normale.

Film thriller da non perdere stasera in tv

The code, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Film thriller del 2008 con Morgan Freeman, Antonio Banderas, Robert Forster, Radha Mitchell, Rade Serbedzija e la regia di Mimi Leder. Un esperto ladro internazionale recluta un giovane collega per mettere a segno l'ultimo colpo della sua carriera. Una pellicola avvincente, perfetta per chi ama i colpi di scena e l’azione.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

La signora dello zoo di Varsavia, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un intenso film drammatico, che ricorda le terribili vicende dell’olocausto. Diretto da Niki Caro, con Daniel Brühl, Michael McElhatton, Goran Kostic, Jessica Chastain e Iddo Goldberg. Jan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme a sua moglie Antonina popola il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, con le specie più belle e più esotiche. Nel ‘39, però, l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista e il bombardamento che la precede, distruggono lo zoo e uccidono molti animali. I coniugi riescono a fare un accordo con il capo zoologo del Reich che gli consente di restare ad accudire quello che rimane dello zoo. Non solo, la coppia riempirà la loro cantina e le gabbie rimaste vuote con tutte le persone che riusciranno a far uscire in segreto dal ghetto di Varsavia.

Gli sdraiati, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film del 2017 con Claudio Bisio, Giancarlo Dettori, Cochi Ponzoni, Gigio Alberti, Carla Chiarelli e la regia di Francesca Archibugi. Ispirato all’omonimo libro di Michele Serra, è la storia del rapporto tra un padre, Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, e un figlio, Tito, diciassettenne studente di liceo, che vive con lui dopo la separazione dalla moglie.

L’uomo in più, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2001, vincitore di un premio ai Nastri d'Argento, diretto dal premio Oscar Paolo Sorrentino. Con Angela Goodwin, Peppe Lanzetta, Roberto De Francesco, Nello Mascia e Antonino Bruschetta. La storia si svolge nella Napoli degli anni ’80 dove Tony è un cantante all’apice del successo e Antonio Pisapia uno stopper integro che non china la testa davanti ai trucchi del calcioscommesse. Una pellicola ispirata alle vite del cantautore Califano e del calciatore De Bartolomei.

Cosa dirà la gente, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017, diretto da Iram Haq, con Sheeba Chaddha, Phet Mahathongdy, Adil Hussain e Lalit Parimoo. Nisha ha sedici anni e una doppia vita. In famiglia è una perfetta figlia di pachistani. Fuori casa è una normale ragazza norvegese. Quando però il padre la sorprende in casa di notte in compagnia del suo ragazzo, i genitori e il fratello si organizzano per portarla, contro la sua volontà, in Pakistan per affidarla a una zia. In un Paese che non ha mai conosciuto Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura da cui provengono suo padre e sua madre.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Hancock, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film fantastico del 2008 diretto da Peter Berg, con Charlize Theron, Jason Bateman, Will Smith, Johnny Galecki e David Mattey. John Hancock, in arte Hancock, è nato a Miami, vive a Los Angeles, è alcolizzato, ha superpoteri che non riesce a gestire, è disprezzato dai malviventi e impopolare tra i cittadini. Un giorno salva la a Ray Embrey, dirigente di una società di pubbliche relazioni, che decide di riabilitare l’uomo e riscattare l’eroe agli occhi della comunità. Sospendere l’alcol, radersi la barba, indossare un costume appropriato, atterrare morbido ed elegante sull’asfalto, lodare le forze dell’ordine, compiacere i passanti e soprattutto pagare col carcere i danni procurati ai beni pubblici, sono solo alcune delle buone azioni che Hancock dovrà mettere in pratica per ottenere l’approvazione dei suoi cittadini. Ma certi vizi, come un passato amore, sono duri a morire.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Un poliziotto alle elementari, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un’indimenticabile commedia del 1990 con Arnold Schwarzenegger, Sarah Rose, Karr Penelope, Ann Miller, Linda Hunt, Carroll Baker e la regia di Ivan Reitman. Kimble è un poliziotto che vuole scovare ad ogni costo un pericoloso spacciatore di droga e pluriassassino. Si mette dunque sulle sue tracce che portano nella città dove si trovano moglie e figlio. Lo spacciatore vuole portarsi via il bambino. Così alcuni piccoli di un asilo avranno temporaneamente uno strano maestro.

C'era una volta un principe, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Deliziosa commedia romantica del 2018 di Alex Wright, con Megan Park, Jonathan Keltz, Kayla Wallace e Sara Boston. Susanna accetta l’invito di Nate, affascinante straniero, e tra i due scocca una scintilla d’amore. Quello che lei non sa è che lui è il futuro Re di Cambria e che la sua vita sta per cambiare per sempre. Un film romantico che fa sognare, ideale per tutta la famiglia.

Amore, bugie e calcetto, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2007 diretta da Luca Lucini, con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia Pandolfi, Andrea De Rosa e Giuseppe Battiston. La pellicola mette in scena le vicende sentimentali di un gruppo di amici che non rinuncerebbero per nessuna ragione al mondo alla partita di calcio del giovedì.

Ti stimo fratello, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Un’esilarante commedia all’italiana del 2012, diretta da Paolo Uzzi e Giovanni Vernia, con Maurizio Micheli, Diego Abatantuono, Paolo Sassanelli e Bebo Storti Albertino. Giovanni, ingegnere elettronico fresco di laurea, lascia Genova per Milano, presto raggiunto da Jonny, gemello diverso col vizio della house music. Un film perfetto per una serata rilassante all’insegna del divertimento.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Parker, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Film d’azione del 2013 diretto da Taylor Hackford, con Nick Nolte, Jennifer Lopez, Patti Lupone, Wendell Pierce e Clifton Collins Jr.. Assoldato per una rapina durante una fiera, Parker viene tradito dai criminali della sua banda e scaricato mezzo morto per strada. Raccattato e rimesso in sesto da una coppia di campagnoli il criminale medita una vendetta ad ampio raggio, un piano clamoroso nel quale viene coinvolta suo malgrado anche un'agente immobiliare in crisi finanziaria.

Pacific Rim - La rivolta, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione del 2018 con John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman e la regia di Steven DeKnight. Jake Pentecost, il figlio dell’eroico Stacker Pentecost, non è come suo padre e ha infatti lasciato il corpo speciale di piloti degli enormi robot detti jaeger per vivere alla giornata tra piccoli furti e truffe. Finisce però nei guai per colpa di una ragazzina, Amara Namani, e potrà tirarsene fuori solo se accetterà di partecipare a un programma di addestramento di nuovi piloti. Questa attività sembra diventare inutile quando Liwen Shao annuncia il suo progetto: nuovi jaeger pilotati in remoto come droni. Il suo ex collega Hermann Gottlieb ha invece una diversa invenzione in cantiere: propulsori a base di sangue di kaiju per rendere più rapido l'impiego dei jaeger. Nonostante tutti questi avanzamenti, i piloti e gli scienziati saranno presi in contropiede da un misterioso jaeger che attacca le industrie Shao.

Operazione u.n.c.l.e., ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2015 ispirato alla serie tv Organizzazione U.N.C.L.E.. Diretto da Guy Ritchie, con Hugh Grant, Guy Williams, Jared Harris, Christian Berkel e Henry Cavill. In piena Guerra Fredda, un agente americano ed uno russo collaborano per portare a termine una missione. Una pellicola piena di suspense e colpi d’azione, ideale per una serata ricca di adrenalina da trascorrere davanti la tv.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Un indimenticabile film di fantascienza del 2004, che ti terrà inchiodato davanti allo schermo. Regia di Roland Emmerich con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward. Gli avvertimenti di un climatologo sull’arrivo di una nuova era glaciale vengono ignorati. Ma quando un’immane tempesta si abbatte su New York, la fine dell’umanità sembra inevitabile.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Mr. Crocodile Dundee II, ore 21:05 Comedy Central

Film d’avventura del 1988, con Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon e la regia di John Cornell. Mick Dundee, conosciuto come Mr. Crocodile, lavora come guida e cacciatore di coccodrilli nelle selvagge savane d’Australia. Durante una delle sue spedizioni viene attaccato da un coccodrillo che lo ferisce alla gamba e gli distrugge l’imbarcazione. Riesce a sopravvivere e viaggia instancabilmente per una settimana per mettersi in salvo. La vicenda suscita un notevole clamore, che il socio Wally Reilly, con cui gestisce un’agenzia di viaggi, cerca di sfruttare per incrementare gli affari. Ma le conseguenze si faranno sentire presto.

