Sky Cinema: la programmazione di aprile

Tutta l’offerta di Sky Cinema, suddivisa per canali, del mese di aprile: prime visioni e film per tutta la famiglia

Sky Cinema ha in programma tante prime visioni e grandi film anche per il mese di aprile. Dall’8 marzo il palinsesto è stato aggiornato con una nuova suddivisione tematica e l’aggiunta di canali dedicati. Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due per le prime visioni e i grandi blockbuster e film ultrapremiati, Sky Cinema Collection per le grandi rassegne e 6 canali di genere: Sky Cinema Family, Sky Cinema Action, Sky Cinema Suspense, Sky Cinema Romance, Sky Cinema Drama e Sky Cinema Comedy. L’offerta si è poi arricchita del catalogo Universal, per una proposta ancora più completa. Questi i titoli più attesi nella programmazione del mese di aprile.

Sky Cinema Uno: la programmazione di aprile

Sky Cinema Uno è il canale da sempre dedicato alle prime visioni tv e anche ad aprile non mancheranno i grandi titoli. Tornano le travolgenti musiche degli ABBA nel musical MAMMA MIA! CI RISIAMO, sequel del fortunato MAMMA MIA. Con un cast capitanato da Colin Firth, Pierce Brosnan e la partecipazione di Meryl Streep. Spazio anche per la commedia italiana con NON È VERO MA CI CREDO, con Maurizio Mattioli e i comici Nunzio e Paolo. Gli appassionati di supereroi non possono lasciarsi scappare ANT-MAN AND THE WASP, con Paul Rudd nei panni di un supereroe piccolissimo. Accanto a lui, due mostri sacri del cinema: Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Gerard Butler è invece il protagonista di NELLA TANA DEI LUPI, thriller adrenalinico con 50 cent. Ancora commedia con MOSCHETTIERI DEL RE: LA PENULTIMA MISSIONE, diretto da Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Sergio Rubini. Questi ed altri ancora nel ricco palinsesto di aprile di Sky Cinema Uno.

Sky Cinema Due: la programmazione di aprile

Sky Cinema Due è il canale dei film più amati dalla critica e dal pubblico dei festival e delle rassegne cinematografiche. Ad aprile, tante prime visioni, come COLETTE, con Keira Knightley nei panni di Gabrielle Sidonie Colette, una delle maggiori figure letterarie degli inizi del Novecento. Ancora una donna è la protagonista di COSA DIRÀ LA GENTE, una storia sulla ricerca di emancipazione della donna nella cultura pachistana. UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA è il film con cui Willem Dafoe ha ottenuto la nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista: una storia di disperazione struggente con protagonista l’infanzia. HOSTILES – OSTILI è un western malinconico con protagonisti Christian Bale e Rosamund Pike diretto da Scott Cooper. Gli appassionati di cinema e di film biografici non possono perdere IL MIO GODARD, ritratto dell'appassionata e anticonformista storia d'amore tra il maestro del cinema Jean-Luc Godard e Anne Wiazemsky. Inoltre, a 51 anni dalla scomparsa di Martin Luther King, Sky Cinema Due propone SELMA - LA STRADA PER LA LIBERTÀ, vincitore del Premio Oscar. Il 7 aprile, invece, giorno del compleanno di Francis Ford Coppola, rivedremo DRACULA DI BRAM STOKER, horror pluripremiato con Gary Oldman, Winona Ryder e Anthony Hopkins.

Sky Cinema Collection: la programmazione di aprile

Sky Cinema Collection è il canale dedicato alle rassegne e alle collezioni tematiche e ogni mese propone le saghe più popolari, cicli legati alle festività e alle ricorrenze, tematiche, filmografie di star e registi più celebri, i film vincitori di premi internazionali. Ad aprile tanti grandi titoli, tra cui la collezione HEROES, dedicata ai personaggi più amati del cinema, dei fumetti, dei videogiochi e della tv. Da SPIDERMAN: HOMECOMING di Jon Watts con Tom Holland e Michael Keaton allo spettacolare blockbuster campione d'incassi AVENGERS: INFINITY WAR di Joe Russo con Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Josh Brolin e Robert Downey Jr. E poi ancora KINGSMAN: IL CERCHIO D'ORO, secondo film liberamente tratto dalla miniserie a fumetti di Mark Millar e Dave Gibbons, con Taron Egerton, Colin Firth e Julianne Moore. Sky Cinema Collection è anche 100% ANIMATION con oltre 50 titoli dedicati ai più piccoli, come COCO, vincitore di Oscar e Golden Globe o HOTEL TRANSYLVANIA 3 – UNA VACANZA MOSTRUOSA, in prima visione tv in contemporanea anche su Sky Cinema Uno. E ancora l’orco verde più simpatico di sempre con SHREK 2, SHREK TERZO e SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI.

Sky Cinema Family: la programmazione di aprile

Sky Cinema Family è il canale dedicato a tutta la famiglia: dalle commedie family ai film d’animazione passando per le avventure e le pellicole più amate dai teenager. Ad aprile i titoli da segnalare sono LUIS E GLI ALIENI, in prima visione tv, e poi UN FANTASMA PER AMICO, un’avventura magica tratta da un racconto per ragazzi. Segnaliamo ancora il fantasy orientale che unisce comicità e arti marziali IL REGNO DI WUBA e HOOK - CAPITAN UNCINO di Steven Spielberg, con Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts. E poi l’avventura parigina degli ometti blu ne I PUFFI 2 e il fantasy sull’adolescenza targato Disney NELLE PIEGHE DEL TEMPO. Disney Cinemagic, appuntamento del fine settimana di Sky Cinema Family propone tanti film per tutta la famiglia targati Disney: LA SIRENETTA, LA SPADA NELLA ROCCIA, BOLT - UN EROE A QUATTRO ZAMPE e tanti altri ancora.

Sky Cinema Action: la programmazione di aprile

Sky Cinema Action è il canale Sky ad alto tasso adrenalinico, con il meglio del cinema d’azione di tutti i tempi. Ad aprile, grandi titoli, a partire da xXx con Vin Diesel, Asia Argento e Samuel L. Jackson, o DÉJÀ VU - CORSA CONTRO IL TEMPO, fanta-action diretto da Tony Scott con Denzel Washington che prova a evitare una tragedia già avvenuta oltrepassando un varco spazio- temporale. Non mancano i grandi successi al botteghino come il blockbuster fantascientifico di Luc Besson VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI con Cara Delevingne e Dane DeHaan. E ancora IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE con Bruce Willis o RED SPARROW con Jennifer Lawrence nei panni di una ballerina del Bolshoi che diventa una spia al servizio del governo russo.

Sky Cinema Suspense: la programmazione di aprile

Il canale dedicato ai thriller e ai film dalle emozioni forti è Sky Cinema Suspense, che anche ad aprile offre il meglio delle novità e dei film del passato. In prima visione tv, segnaliamo questo mese SLUMBER - IL DEMONE DEL SONNO, horror con Maggie Q nei panni di una dottoressa che si occupa di disturbi del sonno in un ospedale specializzato. In TWISTED – GIOCO PERVERSO, un film di Philippe Gagnon, una ragazza, Kara, tenta di sopravvivere all’ira del suo ex fidanzato. Vediamo anche il capolavoro di fantascienza di Ridley Scott ALIEN, film premiato con l’Oscar per i migliori effetti speciali con Sigourney Weaver. Da segnalare anche il thriller tratto dal romanzo d'esordio di Donato Carrisi, LA RAGAZZA NELLA NEBBIA con Toni Servillo. Richard Gere è invece un avvocato che deve difendere il chierichetto Edward Norton, accusato dell'omicidio di un alto prelato nel thriller giudiziario SCHEGGE DI PAURA.

Sky Cinema Romance: la programmazione di aprile

Prime visioni e grandi film anche su Sky Cinema Romance, il canale dedicato ai grandi amori: film romantici e sentimentali, storie coinvolgenti e grandi passioni. Tra i titoli da segnalare, DUE FIDANZATI PER JULIETTE, commedia rosa con la star francese Alexandra Lamy, in prima visione tv. Jane Seymour è invece la protagonista di PERMETTIMI DI AMARTI, un’altra prima tv di aprile. Per gli amanti del cinema italiano, LEZIONI DI CIOCCOLATO con la “dolce” storia d’amore tra Luca Argentero e Violante Placido. Segnaliamo, inoltre, COME FARSI LASCIARE IN 10 GIORNI con Kate Hudson e Matthew McConaughey e, tra i grandi classici, LA SIGNORA IN ROSSO, film vincitore dell’Oscar e del Golden Globe per la miglior canzone con un’iconica Kelly LeBrock.

Sky Cinema Drama: la programmazione di aprile

Sky Cinema Drama è il canale dedicato alle storie più intense e toccanti di ieri e di oggi e alle biografie più emozionanti. Film commoventi per emozionarsi davanti alla tv. Segnaliamo ad aprile SOTTO CORTE MARZIALE con Bruce Willis e Colin Farrell, THE HOURS, in cui la scrittrice Virginia Woolf ha il volto di Nicole Kidman che per questo ruolo ottenne l’Oscar, il Golden Globe e l’Orso d’argento a Berlino. FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – ISTRUZIONI NON INCLUSE è il film francese con Omar Sy, già interprete del fortunato QUASI AMICI. John Turturro veste i panni di Primo Levi ne LA TREGUA di Francesco Rosi, adattamento del romanzo dello scrittore di origine ebrea. Non mancano i kolossal del passato, come I DIECI COMANDAMENTI con Charlton Heston e Yul Brinner.

Sky Cinema Comedy: la programmazione di aprile

Su Sky non può mancare un canale dedicato all’intrattenimento leggero e alle grandi commedie italiane e internazionali. Sky Cinema Comedy raccoglie il meglio delle novità e dei grandi successi del passato. Ad aprile segnaliamo il campione d’incassi QUO VADO? di Checco Zalone, che ironizza sulla rincorsa al posto fisso o BENEDETTA FOLLIA, diretto e interpretato da Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli. Non manca il cinema internazionale con È SOLO L'INIZIO con Tommy Lee Jones e Morgan Freeman o COSE NOSTRE – MALAVITA, black-comedy di Luc Besson con Robert De Niro e Michelle Pfeiffer. E ancora BELLI DI PAPÀ diretto da Guido Chiesa con Diego Abatantuono e MORTDECAI con Johnny Depp e Gwyneth Paltrow. L’offerta cinematografica di Sky Cinema ad aprile accontenta davvero anche i palati più esigenti.