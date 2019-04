Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 29 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film biografico da vedere stasera in TV

Gandhi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Otto Premi Oscar e cinque Golden Globe a “Gandhi”, biografia su pellicola del noto pacifista indiano per la regia di Richard Attenborough, con Ben Kingsley, Rohini Hattangady, Candice Bergen, John Gielgud ed Edward Fox. L’impegno politico di Gandhi ha inizio in Sudafrica dopo essere stato cacciato dalla prima classe in quanto indiano. Il suo rifiuto di sottostare alla legge britannica lo porta addirittura a finire in carcere, ma al suo ritorno viene accolto come un eroe: sarà il promotore di un cambiamento non violento, pacifista e intensamente emozionante. Un film magistrale da non perdere per nessun motivo.

Film commedia da vedere stasera in TV

Tutti contro tutti, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Opera prima dell’attore teatrale Rolando Ravello, che aveva già interpretato lo stesso personaggio a teatro. Insieme a lui, nel cast troviamo Kasia Smutniak, Marco Giallini, Stefano Altieri, Raffaele Iorio, Agnese Ghinassi. Agostino, padre di famiglia, scopre che il suo appartamento è stato occupato e la serratura sostituita. L’intera famiglia prova a reagire e a trattare civilmente con gli occupanti, ma esaurite le buone maniere, si ritrovano ad occupare a loro volta il pianerottolo, decisi a riprendersi appartamento e serenità. Un’animata schermaglia, che unisce ostilità e solidarietà. Una piacevole commedia sociale.

Mystic Pizza, ore 21:15 su Sky Cinema Romance

Commedia americana del 1988 per la regia di Donald Petrie, con Annabeth Gish, Julia Roberts, Lily Taylor e Adam Storke. Tre simpatiche ragazze portoghesi vivono in USA e danno una mano nella pizzeria di Leona, che le considera come figlie. In questo contesto si articolano storie d’amore, delusioni e grandi speranze in una commedia dolcissima. Grande interpretazione della Roberts.

Poveri ma ricchissimi, ore 21:10 su Premium Cinema PRIMA TV

Grande ritorno della famiglia Tucci, sempre più ricca e cafona. Film del 2017 di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. Ormai ai Tucci il lusso non basta più: si sono resi conto che l’unica svolta possibile è il potere. Ecco perché indicono un referendum per chiedere l’indipendenza del loro paesino dall’Italia, dichiarandosi poi Principato indipendente così da poter promulgare nuove leggi. Con più gaffe di Donald Trump, i Tucci si riveleranno dei leader di stato semplicemente esilaranti.

Film thriller da vedere stasera in TV

Mistero a Crooked House, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Gilles Paquet-Brenner con Glenn Close, Terence Stamp, Max Irons, Gillian Anderson, Christina Hendricks. Il detective Charles Hayward viene reclutato da una ex fiamma, Sophia Leonides, per trovare il colpevole dell'omicidio di suo nonno Aristides, ricco patriarca, prima che Scotland Yard porti a galla scomodi segreti di famiglia. L'adattamento del romanzo che la regina del giallo, Agatha Christie, ha sempre definito il suo vero capolavoro.

Doppia colpa, ore 21:15 su Sky Cinema Suspense

Su Sky Cinema Action alle 21:15 va in onda Doppia colpa, un film di Simon Kaijser con Guy Pearce, Minnie Driver, Pierce Brosnan, Odeya Rush, Clark Gregg, Alexandra Shipp, Jamie Kennedy, Freya Tingley, Carlo Rota. Evan Birch è un padre di famiglia e uno stimato professore di filosofia in un prestigioso college. Quando una studentessa di nome Hannah scompare, sua moglie comincia a nutrire dei dubbi. Il detective Malloy lo ritiene coinvolto nel caso e le prove raccolte sembrano dargli ragione. Un thriller cupo e avvincente con un cast di grande rilievo.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Peter Rabbit, ore 21:15 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 per la regia di Will Gluck, con doppiaggio di Nicola Savino, Emiliano Coltorti, Valentina Favazza e Bruno Alessandro. Peter il Coniglio lotta con il signor McGregor per impossessarsi dei preziosissimi tesori dell’orto. Un film d’animazione divertente e pieno di felicità per una domenica con grandi e piccini.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Don’t Kill It, il cacciatore di demoni, ore 21:15 su Sky Cinema Action

Film americano del 2016 per la regia di Mike Mendez, con Dolph Lundgren, Kritina Klebe, Billy Slaughter ed Elissa Dowling. Un antico demone fa la sua comparsa in una cittadina dell’Alaska, lasciando dietro di sé unscia di morte e distruzione. L’unica speranza dell’umanità è Jebediah Woodley, cacciatore di demoni che conosce la situazione poiché l’ha già affrontata in passato. Un film adrenalinico con effetti speciali di tutto rispetto.

Film drammatici da vedere stasera in TV

28 giorni, ore 21:15 su Sky Cinema Drama

Regia di Betty Thomas. Un film con Steve Buscemi, Diane Ladd, Sandra Bullock, Elizabeth Perkins, Dominic West, Viggo Mortensen. Gwen esagera con l’alcol e la droga e si trova costretta a una terapia di 28 giorni di disintossicazione. Cerca di sfuggirvi, ma poi si affeziona alla clinica. Quando uscirà cambierà vita, lasciando anche il suo ragazzo. Un film che affronta il tema delle dipendenze con leggerezza.

Rachel, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film del 2017 per la regia di Roger Michell, con Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Granger e Iain Glen. Philiph è un giovane orfano inglese che sta covando la sua vendetta nei confronti della misteriosa cugina Rachel, convinto che sia lei la responsabile della morte del marito. I suoi sentimenti di odio si fanno sempre più confuso fino al giorno in cui capisce di essere innamorato di lei. Un film da non perdere.

The Blind Side, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2009 per la regia di John Lee Hancock, con Sandra Bullock, Kathy Bates, Kim Dickens e Tim McGraw. Quello tra Michael Oher e i Touhys è un incontro che cambierà le loro vite: lui è un afroamericano senzatetto, loro una famiglia bianca della borghesia desiderosa di adottarlo. Il ragazzo trova l’amore di una casa, la possibilità di andare a scuola e l’occasione della vita di giocare in una squadra di football. Un film emozionante.

La collera del vento, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film del 1970 per la regia di Mario Camus, con Terence Hill, Mario Pordo e Carlo Alberto Cortina. Andalusia, primi anni del secolo: un latifondista assolda due fratelli perché uccidano il leader di un’organizzazione sindacale che ha proclamato sciopero. Nel portare a termine la missione, i due si schierano su campi opposti dando vita a uno scontro fratricida. Un film dal ritmo incalzante con un irresistibile Terence Hill.

La versione di Barney, ore 21:00 su Premium Cinema Emotion

Film del 2010 di Richard J. Lewis con Dustin Hoffmann, Minnie Driver, Bruce Greenwood e Rachelle Lefevre. Il film narra le vicende di Barney Panofsky, uomo comune con una vita eccezionale. Uomo stravagante, migliore amico dissoluto e tre mogli per una storia che non risparmia i lati oscuri della vita. Un film decisamente da non perdere.

Film western da vedere stasera in TV

Dio perdona… io no!, ore 21:15 su Sky Cinema Comedy

Per i nostalgici della commedia western all’italiana, Sky Cinema Comedy propone, alle ore 21.00, “Dio perdona...io no!”, film con Bud Spencer e Terence Hill per la regia di Giuseppe Colizzi. Da vedere perché è il primo film con la coppia Bud Spencer-Terence Hill, ancora lontana dalle scazzottate che saranno presenti nei loro film successivi.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Safe House – Nessuno è al sicuro, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Regia di Daniel Espinosa, film del 2012 con Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard. Latitante da dieci anni, Tobin Frost, ex agente della CIA in possesso di un microchip con documenti compromettenti, viene catturato e portato nella Safe House gestita da Matt Weston, ufficiale leale all'organizzazione deciso a migliorare la propria posizione lavorativa. Poco dopo l'inizio dell'interrogatorio, un gruppo di mercenari fa irruzione nella zona protetta cercando di uccidere la pericolosa spia, che riesce però a fuggire insieme al suo custode. Ora, il compito di Matt è quello di portare in salvo il detenuto tra le fughe di quest'ultimo e un gioco sporco in cui il volto dei buoni e dei cattivi paiono confondersi sempre di più. Il volto del thriller all’americana per eccellenza, quello di Denzel Washington, al servizio di un film di genere che tiene inchiodati alla poltrona.

