Venerdì 29 marzo alle 21.00 su Sky Cinema Action l'appuntamento è con il film Don't kill it – cacciatori di demoni che vede protagonista Dolph Lundgren a caccia di una forza oscura.

Dopo un’incursione nel mondo dei ragni giganti in Lavalantula e Big Ass Spider, Mike Mendez si è dedicato alla regia di Don’t Kill It, ultimo film del regista di Los Angeles, che vede protagonista addirittura Dolph Lundgren. L’ex Ivan Drago interpreta Jebediah Wooley, un demon-hunter che cercherà di mettere fine ad una serie di sanguinosi omicidi avvenuti in una cittadina dell’Alaska, dietro ai quali si nasconde la forza oscura di un demone.

Ad affiancarlo nel peculiare film gore-satanico, scritto da Dan Berk e Robert Olsen, Kristina Klebe e Michael Aaron Milligan.

Un antico demone fa la sua comparsa in una cittadina dell'Alaska, lasciando dietro di sé una lunga scia di morte e distruzione. Le uniche speranze di sopravvivenza risiedono in Jebediah Woodley, un cacciatore di creature diaboliche che tempo prima si era ritrovato faccia a faccia con la stessa terribile entità. In collaborazione con l'agente dell'Fbi Evelyn Pierce, Jebediah dovrà cercare un modo per annientare il demone.

