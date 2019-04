Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 27 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Papillon, ore 21:15, Sky Cinema Uno

Remake dell’omonimo film del 1973 con Charlie Hunnam, Rami Malek e la regia di Michael Noer. Nella Parigi degli anni ’30, l’appena venticinquenne Henri viene incastrato e arrestato per un delitto che non ha mai commesso. Condannato all’ergastolo, viene inviato ai lavori forzati nella sperduta colonia carceraria dell’Isola del Diavolo, nella Guyana Francese, ritenuta una delle più dure dell’epoca. Qui fa conoscenza con il falsario Louis Dega, bersaglio delle attenzioni degli altri carcerati. In cambio della protezione di Henri, quest’ultimo accetta di aiutarlo a tentare un’improbabile fuga.

I giochi dei grandi, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2004, diretto da John Curran con Naomi Watts, Laura Dern, Mark Ruffalo, Peter Krause e Sam Charles. Due coppie di amici con figli si incrociano e si scambiano i partner, sconvolgendo il proprio mondo., Anche se dall'esterno le famiglie possono sembrare simili, in realtà sono molto diverse, perché ogni persona è unica come uniche sono le sue emozioni, i suoi sentimenti, i suoi sogni.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Full Monty - Squattrinati organizzati, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia del 1997 diretta da Peter Cattaneo, con Tom Wilkinson, Mark Addy, Steve Huison, Paul Barber e Hugo Speer. Un gruppo di disoccupati inglese, alle prese con una vita quotidiana difficile per la mancanza di soldi, decide di mettere su uno spettacolo di spogliarello per racimolare un po’ di denaro. Una pellicola divertente, che al box office ha raccolto un clamoroso successo.

Un weekend da bamboccioni 2, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 2013 diretta da Dennis Dugan. Torna il re della comicità Adam Sandlerin un'altra avventura con Kevin James, Chris Rock e Salma Hayek. Lasciata Hollywood per trasferirsi in provincia, Lenny ritrova i suoi amici, pronti a combinarne di tutti colori. Stavolta però troveranno qualcuno che darà loro una lezione.

Quo Vado?, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Un film con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Ludovica Modugnoe la regia di Gennaro Nunziante. La commedia dei record di Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso. Disposto a tutto per non esser licenziato, un impiegato statale vagherà da un capo all'altro del mondo. Una storia accattivante e tante risate assicurate.

The boss, ore 21:14 Premium Cinema

Divertente commedia del 2016 diretta da Ben Falcone, con Kathy Bates, Kristen Bell, Peter Dinklage, Tyler Labine e Kristen Schaal. Un’imprenditrice trascorre sei mesi in carcere con l’accusa di insider trading. Scontata la pena, è costretta a trasferirsi a casa di una sua vecchia dipendente che lei era solita tormentare. La nuova situazione sarà l’occasione per cambiare vita.

Sapore di te, ore 21:15, Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2014 per la regia di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli, Serena Autieri e Giorgio Pasotti. Il film racconta delle estati del 1984/85, dove storie di personaggi tipici della commedia italiana dell’epoca si incontrano, si innamorano e causano guaio l’uno all’altra. Un film leggero per un sabato sera in tutta serenità.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Le due verità, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Miniserie tv di Sandra Goldbacher con Bill Nighy, Catherine Keener, Matthew Goode, Morven Christie, Anthony Boyle. Miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Agatha Christie. Natale 1954. La ricca filantropa Rachel Argyll viene uccisa nella sua tenuta di famiglia Sunny Point. Il suo figlio adottivo Jack Argyll viene arrestato in quanto accusato dell'omicidio. Protesterà con veemenza la sua innocenza. Da non perdere per tutti gli appassionati della signora del giallo.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Coco, ore 21:00 Sky Cinema family

Film d’animazione del 2017 diretto da Lee Unkrich. Miguel è un ragazzino con un grande sogno, quello di diventare un musicista. Peccato che nella sua famiglia la musica sia bandita da generazioni, da quando la trisavola Imelda fu abbandonata dal marito chitarrista e lasciata sola a crescere la piccola Coco, adesso anziana e inferma bisnonna di Miguel. Il giorno dei morti, però, stanco di sottostare a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime.

L'isola Dei Cani, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Un film d’animazione firmato Wes Anderson. Nel Giappone del 2037 un dodicenne affronta un’epica odissea per ritrovare il suo cane esiliato per via di un'influenza canina. Con l'aiuto nuovi compagni a quattro zampe, proverà a sovvertire le regole del sistema. Miglior regia a Berlino per Wes Anderson e candidatura all'Oscar 2019 per l'animazione. Un fantasioso film in stop motion, da non perdere.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Jack Ryan: L'iniziazione, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2014, diretto da Kenneth Branagh, con David Paymer, Kenneth Branagh, Kevin Costner, Chris Pine e Keira Knightley. Studente di economia a Londra, Jack Ryan rientra in America dopo l'attacco dell'undici settembre. Arruolatosi volontario nei Marines, due anni dopo vola in missione in Iraq, dove salva eroicamente due commilitoni e rimane gravemente ferito alla schiena. Riabilitato, completa il suo dottorato e viene notato da Thomas Harper, un agente della CIA che gli propone un posto da analista a Wall Street. Accortosi molto presto di investimenti dubbi, coordinati da un oligarca russo per il suo governo, parte alla volta di Mosca. Ma quello che doveva essere un ordinario viaggio di verifica si trasforma in un incubo per il giovane agente, costretto a uccidere suo malgrado e seguito da una fidanzata gelosa che finisce naturalmente nei guai. Con l'aiuto di Harper e di una squadra operativa sul campo, Ryan avrà comunque la meglio sul nemico e sulla Russia.

Film horror da non perdere stasera in tv

Barricade, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2012, diretto da diretto da Andrew Currie, con Eric McCormack, Conner Dwelly e Ryan Grantham. Una vacanza di famiglia per staccare la spina, un vicino misterioso e oscure presenze che si scatenano durante una bufera di neve mettono in moto una trama che trae ispirazione dal grande cinema horror e tiene gli spettatori col fiato sospeso. Terrance avverte che qualcosa non va nel luogo dove ha portato i bambini per concedergli un po’ di svago, dopo la perdita della mamma. I ragazzini, infatti, si ammalano e il padre sprofonda in un delirio di cui sembra impossibile scoprire la causa. Ciò che accade è realtà o è solo frutto della mente disturbata e scossa dal dolore del protagonista?

Ouija - l'origine del male, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film horror del 2016 diretto da Mike Flanagan, con Henry Thomas, Eve Gordon, Ele Keats, Lin Shaye, Elizabeth Reaser. Una vedova e le sue due figlie fanno false sedute spiritiche che un giorno destano un vero spirito maligno. Prequel del film del 2014, “Ouija”.

Film romantici da non perdere stasera in tv

Ritorno a Cold Mountain, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film romantico del 2003 con Nicole Kidman, René Zelwegger, Donald Sutherland, James Gammon, Brendan Gleeson, James Rebhorn, Jude Law e la regia di Anthony Minghella. Nel corso della Guerra Civile americana, Inman, un soldato ferito, si mette in viaggio affrontando diverse difficoltà per tornare al suo paese e riabbracciare la sua amata Ada.

L'amore sa dove trovarti, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film romantico del 2014 diretto da Terry Cunningham, con Sarah Lancaster, Kelly McGills e Tom Everett Scott. Una ragazza appartenente alla comunità degli Amish vive la sua quotidianità con un forte desiderio di avventura. Durante una visita a Charm, in Ohio, la ragazza si ritrva davanti a una scelta, quella di tornare tra la sua gente o lasciarsi tutto alle spalle.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Harry Potter e i doni della morte: parte 1, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Penultimo episodio della saga fantasy Harry Potter che ha conquistato il mondo intero. Un film ricco di suggestioni narrativo-visive, preludio al gran finale dedicato allo scontro tra Bene e Male. Regia di David Yates, con Helena Bonham, Carter John Hurt, Michael Gambon, Julie Walters, Emma Watson e Michael Byrne.

