Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 25 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 25 marzo, in TV su Sky. Biografici, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film biografici da vedere stasera in TV

Escobar – Il fascino del male, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, la settimana inizia con “Escobar – Il fascino del male”, un film di Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem e Penélope Cruz. La biografia del narcotrafficante Pablo Escobar, narrata dal punto di vista della reporter Virginia Vallejo con cui il boss colombiano ebbe una relazione. Un film biografico che racconta la storia di Escobar sotto una nuova ottica.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ricomincio da noi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film del 2017 di Richard Loncraine, con Imelda Staunton, Celia Imrie, Timothy Spall, Joanna Lumley. Sandra è una borghese rispettabile che si vede costretta a lasciare casa sua quando scopre che suo marito (ormai da 40 anni) ha una relazione con la migliore amica. La donna si rifugia dalla sorella “alternativa” Bif, e con lei scopre una scuola di ballo e un nuovo amore davvero speciale. Una commedia romantica che insegna a vivere e a sperare anche quando, ormai, sembra troppo tardi.

50 volte il primo bacio, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Peter Segal con Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Sean Astin, Luisa Strus, Dan Aykroyd. Henry è un biologo marino alle Hawaii, dove affianca alla passione per i pesci quella per le belle ragazze. Finché non perde la testa per Lucy, che impiegando ogni mezzo riesce a conquistare. C'è un problemino, però: Lucy non ha memoria breve, cioè durante la notte dimentica quanto accaduto il giorno. Una commedia semplice, da vedere per una serata senza troppe pretese.

Il premio, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann, con Gigi Proietti e Rocco Papaleo. Giovanni Passamonte, scrittore di fama internazionale, viene insignito del premio Nobel per la letteratura. La paura di volare lo convince ad andare a Stoccolma in auto, per ritirare il premio. Ad accompagnarlo sarà Oreste, suo figlio. Il difficile rapporto tra padre e figlio in forma di commedia.

C’est la vie - Prendila come viene, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia diretta da Eric Toledano e Olivier Nakache, noti soprattutto per la regia del precedente “Quasi amici”, con Jean-Pierre Bacri, Jilles Lellouche, Hye Haidara, Jean-Paul Rouve, Alban Ivanov. Max è un wedding planner disilluso che dirige uno scombinato staff nell’organizzazione di un maestoso ricevimento. Una deliziosa commedia francese ambientata in uno sfarzoso castello del XVII secolo.

Tower Heist – Colpo ad alto livello, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Brett Ratner, film del 2011 con Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Alan Alda, Matthew Broderick, Stephen Henderson. Josh Kovacs è il direttore del personale del Tower, un lussuoso grattacielo residenziale di New York di proprietà del magnate Arthur Shaw. Josh ha una forte ammirazione verso il capo, finché un giorno l'FBI irrompe e Josh scopre incredulo che l'amato capo è accusato di bancarotta fraudolenta e che ha truffato, tra gli altri, anche tutti i suoi dipendenti, lasciandoli senza un soldo. La sua furiosa reazione costa il licenziamento a lui e al cognato in procinto di diventare padre, ma anche l'idea di lanciarsi in una folle impresa volta a espropriare i beni illegalmente accumulati dal magnate. Un cast stellare per una commedia in cui si ride di gusto.

Film thriller da vedere stasera in TV

Agatha Christie: La serie infernale, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Andrew Grieve, con David Suchet, Hugh Fraser, Donald Sumpter, Nicholas Farrell, Philip Jackson. Tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie del 1936, il film ha per protagonista Hercule Poirot, il personaggio più famoso creato dalla fervida immaginazione della scrittrice britannica, qui ritratto in pensione dalla sua attività di investigatore, che si vede recapitare una serie di lettere tanto minacciose quanto misteriose, firmate solamente ABC. Alle lettere fanno seguito degli efferati omicidi, per fermare i quali sembra esserci un’unica soluzione: individuare il mittente delle missive. Da non perdere per gli appassionati del genere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il gatto con gli stivali, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Kimyo Yabuki. In un orfanotrofio di un antico borgo spagnolo, Gatto e Humpty Dumpty crescono come fratelli, con il sogno di trovare un giorno i fagioli magici e arrivare all’oca dalle uova d'oro. Nel frattempo, Humpty imbocca la strada del crimine coinvolgendo anche l’amico ed è proprio in occasione di una rapina che qualcosa va storto e la loro amicizia si rompe. Da allora, Gatto si aggira come un fuorilegge, in cerca di un modo per ripulire il suo nome, mentre Humpty fa squadra con Kitty Zampe di Velluto, una gattina bella e scaltra. Un giorno il destino li rimette insieme, sulle tracce dei fagioli magici. Un film d’animazione per tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Operazione S.M.A.R.T. - Senza tregua, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Charles Martin, con Orlando Bloom e Lynn Hung. Danny Stratton è un agente di scorta privato con una carriera ormai giunta alla fine. Viene arruolato come guardia del corpo di un importante antiquario cinese, ma il suo compito risulta più difficile del previsto. Un film d’azione dal ritmo incalzante, impreziosito dalla suggestiva ambientazione orientale.

Hurricane – Allerta uragano, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Rob Cohen (“Dragonheart”, “Fast and Furious”), con Toby Kebbel, Ryan Kwanten e Maggie Grace. Durante il più violento tornado nella storia degli Stati Uniti, un gruppo di rapinatori tenta di mettere a segno il colpo del secolo. “Hurricane – Allerta uragano” è una vera e propria tempesta di emozioni, ben congegnata dal regista Rob Cohen.

Kick-Ass 2, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Jeff Wadlow. Un film con Aaron Johnson, Christopher Mintz-Plasse, Chloe Moretz, Nicolas Cage, John Leguizamo. Kick Ass è felice di essersi unito ad una squadra di supereroi, nonostante Hit Girl manchi all'appello. Ma un'altra squadra, capitanata dal paranoico The Mother Fucker, lo cerca per ucciderlo. Sfacciataggine pop e colori saturi per il sequel di “Kick-Ass”.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Abyss, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Fantascienza ad alta tensione diretta da James Cameron, con Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio, Michael Biehn, Leo Burmester, Kimberly Scott. Dei sommozzatori con il compito di recuperare le testate nucleari di un sottomarino scoprono misteriose forme di vita. Il film più costoso di James Cameron, Oscar agli effetti speciali.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Hugo Gélin. Un film con Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston, Ashley Walters. Un donnaiolo scopre con sorpresa che una paternità inattesa può anche essere una benedizione. Ma l'idillio tra padre e figlia verrà turbato dalla ricomparsa della madre biologica decisa a reclamare il legittimo affido della bimba. Un’emozionante pellicola record d’incassi.

Nessuna verità, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Ridley Scott. Un film con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong, Golshifteh Farahani, Oscar Isaac. La storia di un agente della CIA sulle tracce del capo di un gruppo terrorista che opera dalla Giordania. Una bella spy story con una regia e un cast prestigiosi.

Montecristo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Kevin Reynolds, con Jim Caviezel, Guy Pearce, Richard Harris, Michael Wincott, Henry Cavill. Guy Pearce protagonista dell'avvincente e libera trasposizione del celebre romanzo di Alexander Dumas. Un film del 2001, da non perdere.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Hunger Games: Il canto della rivolta - parte 2, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Julianne Moore, Wes Chatham, Elden Henson. Tratto dal romanzo di Suzanne Collins, il film si concentra sul momento in cui Katniss diventa una vera e propria leader della ribellione. Capitolo conclusivo della saga “Hunger Games”, capace di ribaltare il rapporto tra sessi e rappresentare le contraddizioni moderne. Sempre fantastica l’interpretazione di Jennifer Lawrence.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in tv