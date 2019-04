Hurricane, su Sky Cinema è Allerta uragano

Domenica 24 marzo alle 21.15 va in onda in prima visione tv su Sky Cinema Uno il disaster movie con Toby Kebbel, Maggie Grace e Ryan Kwanten alle prese con uno spaventoso uragano.

C’è qualcosa che non smette mai di affascinarci nei grandi disastri naturali, tanto che traiamo un inconfessabile piacere nell’ammirarli… anche se possibilmente su schermo, in un disaster movie come si deve. Ad esempio, come Hurricane – Allerta uragano, film in prima visione tv domenica 24 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno.



Già il prologo mette in chiaro le cose. Siamo nel 1992 e l’uragano del secolo devasta l’Alabama, spazzando via la fattoria dove vivono due bambini, Will e Breeze, portando con sé loro padre. Venticinque anni dopo, quell’evento segna ancora le loro vite.



Will è diventato un esperto in materia e monitora gli uragani per conto del governo degli Stati Uniti. Breeze, invece, è rimasto a vivere nel luogo d’origine e ha qualche problema con l’alcol. Il disastro torna nelle loro vite quando il primo viene chiamato a studiare l’evoluzione di Tammy, un uragano in arrivo sull’Alabama, che minaccia di essere ancora più spaventoso del precedente.



Mentre Will tiene d’occhio la situazione, gli abitanti cominciano a evacuare la zona. Ma Tammy e l’agente governativo Casey si ritrovano bloccati e devono affrontare la furia dell’uragano. Come se non bastasse, nel frattempo una banda di rapinatori intende sfruttare l’evento per mettere a segno una rapina epocale.



Hurricane – Allarme uragano è una vera e propria tempesta di emozioni, ben congegnata dal regista Rob Cohen (Dragonheart, Fast and Furious) e ben interpretata dal trio di protagonisti: Toby Kebbel nei panni di Will, Ryan Kwanten in quelli di Breeze e Maggie Grace nel ruolo di Casey.