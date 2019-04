Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 23 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Hangman, il gioco dell’impiccato, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller americano del 2017 per la regia di Johnny Martin, con Al Pacino, Brittany Snow, Karl Urban e Sarah Shahi. Ray è un rispettabile detective della squadra omicidi. Il suo collega Will, esperto di profiling, riceve il compito di catturare un famigerato serial killer che ha commesso una serie di omicidi basati su un gioco per bambini. Un thriller torbido e inquietante.

Testimone d’accusa, ore 21:30 su Sky Cinema Collection

Un nuovo appuntamento con Agatha Christie su Sky Cinema Collection, con un film diretto da Billy Wilder e un cast composto da Charles Laughton, Tyrone Power, Elsa Lanchester, Marlene Dietrich e Torin Thatcher. Leonard Vole è accusato dell’omicidio di una ricca vedova, ma la moglie Christine rifiuta di testimoniare in sua difesa. Leonard si rivolge allora ad un celebre e anziano avvocato, Wilfrid Robarts, le cui intuizioni sembreranno poter scagionare l'uomo. Le schermaglie legali durante le udienze del processo condurranno verso un clamoroso colpo di scena finale.

Radius, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller di fantascienza del 2017, diretto da Caroline Labrèche e Steeve Léonard e interpretato da Diego Klattenhoff, Charlotte Sullivan, Robert Borges, Andrea del Campo e Nazariy Demkowicz. Liam è coinvolto in un incidente automobilistico che gli fa perdere la memoria e che lo porta a vedere persone defunte attorno a lui. Inizialmente crede che un virus di portata mondiale si stia diffondendo sulla terra, ma poi scopre di essere lui la causa dei decessi: chiunque si avvicini a lui nel raggio di 50 metri muore sul colpo.

Black Mass: l’ultimo gangster, ore 21:00 su Premium Cinema Energy

Regia di Scott Cooper. Un film con Johnny Depp, Joel Edgerton, Dakota Johnson, Juno Temple, Rory Cochrane, James Russo. Nato e cresciuto a Boston Jimmy Bulger è un criminale di zona, ha una gang, è rispettato e amato dai locali, specialmente da John Connolly, ora diventato agente dell'FBI che con i Bulger (Jimmy e suo fratello Bill, il senatore) è cresciuto. Un gangster movie impeccabile e raffinato, con un’ottima prova di Johnny Depp.

Film commedia da vedere stasera in TV

Benedetta follia, ore 21:10 su Sky Cinema Uno +24

Regia di Carlo Verdone, film del 2018 con Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Lucrezia Lante Della Rovere, Paola Minaccioni. Guglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli religiosi, non si rassegna all'abbandono da parte della moglie dopo venticinque anni di matrimonio apparentemente felice. Ma nella sua depressione quotidiana irrompe Luna, giovane "borgatara" romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio nonostante il suo aspetto e i suoi modi facciano più pensare alla lap dance che alle navate di una chiesa. Questa “benedetta follia” strapperà il sessantenne al declino annunciato verso una senilità rinunciataria e mortifera, aiutandolo ad aprire nuove porte al futuro. C’è tanto di autobiografico nell’ultimo lavoro di Verdone, che si guarda allo specchio e vede un uomo lontano dal “coatto” degli anni Ottanta.

The Big Sick – Il matrimonio si può evitare, l’amore no, ore 21:10 su Sky Cinema Due +24

Commedia americana del 2017 per la regia di Michael Showalter, con Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano e Anupam Kher. Kumail, comico nato in Pakistan, si innamora di Emily, studentessa americana. In barba alle loro culture, i due decidono di stare insieme. Purtroppo, Emily contrae una strana malattia che metterà in discussione il suo rapporto e i desideri delle loro famiglie.

Una pallottola spuntata, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Con Ricardo Montalban, Priscilla Presley, Leslie Nielsen, George Kennedy, O.J. Simpson e la regia di David Zucker, “Una pallottola spuntata” è la parodia dei film di Clint Eastwood. Protagonista è un detective di Los Angeles, di onestà adamantina, ma anche piuttosto stupido. Temendo qualche sua bravata, i superiori lo sospendono in occasione della visita nella città di Elisabetta d'Inghilterra. Film da vedere perché è è una pellicola cult nel genere comico-demenziale.

Immaturi – il viaggio, ore 21:00 su Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 2002 per la regia di Paolo Genovese e sequel di “Immaturi”. Con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri e Ricky Memphis. I quarantenni Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca sostengono con successo, per la seconda volta nella loro vita, l’esame di maturità e decidono di continuare il loro tuffo nell’adolescenza concedendosi un viaggio di maturità. Destinazione: un’isola della Grecia, tra storia, spiagge e movida. Accompagnati da fidanzati, mogli e genitori, per loro diventerà davvero un’occasione per raggiungere la maturità.

Febbre da cavallo – La Mandrakata, ore 21:00 su Premium Cinema Comedy

Commedia all’italiana del 2002, per la regia di Carlo Vanzina. Con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Rodolfo Laganà, Carlo Buccirosso ed Enrico Montesano. Bruno Fioretti, alias Mandrake, fa la comparsa e non ha mai perso la sua “febbre da cavallo”. Ha sì giurato alla sua nuova compagna di aver messo la testa a posto, ma è impossibile domare il diavolo del gioco che vive dentro di lui. Dopo aver perso il lavoro, Bruno capisce di avere per le mani una “supermandrakata” che risolverà i suoi problemi.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Justice League, ore 21:00 su Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2017 per la regia di Zack Snyder con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, Ezra Miller e Ray Fisher. Mosso dalla fede nel genere umano di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto di Diana Prince per affrontare un nemico del mondo. Insieme, i tre lavorano per riunire una squadra di supereroi abbastanza forte da salvare il mondo. Ma potrebbe essere già troppo tardi.

Geostorm, ore 21:10 su Premium Cinema

Un film di Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris, Alexandra Maria Lara. Un testardo ma affascinante progettista di satelliti è costretto a collaborare con il fratello per salvare il mondo. Proprio mentre i due uomini devono risolvere un grosso problema spaziale, è in atto un complotto per assassinare il presidente degli Stati Uniti. Debutto alla regia di Devlin con questo film apocalittico del 2017, di grande attualità: “chi controlla il clima controlla il mondo”.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Happy End, ore 21:30 su Sky Cinema Due

Film drammatico francese del 2017 per la regia di Michael Haneke, con Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz e Fantine Herduin. Una benestante famiglia francese che vive a nord della Francia vive nella ricchezza, incurante della miseria che imperversa nei campi dei migranti intorno alla città portuale di Calais. Un film che commuove per attualità e delicatezza dei temi trattati.

Proof, La prova, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film britannico del 2005 per la regia di John Madden, con Gywneth Paltrow, Anthony Hopkins, Hope Davis e Jake Gyllenhaal. Catherine deve fare i conti con la malattia mentale di suo padre, Robert, celebre matematico da cui lei ha ereditato un talento naturale per i numeri. Claire, sorella di Catherine, è convinta che quella pazzia sia ereditaria, e le sue convinzioni vengono confermate da Hal, giovane studente. Ispirato a un’opera teatrale di successo presentata a Broadway, il film ne conserva ancora il tratto e il ritmo.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Milo su Marte, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2011 per la regia di Simon Wells. Il piccolo Milo ha davanti a sé una missione molto complessa: deve salvare la sua mamma, rapita dai marziani, il cui piano è rapire le mamme terrestri perché possano prendersi cura dei piccoli marziani. Una storia divertente per una serata con i bambini.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Point Break – Punto di rottura, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di Kathryn Bigelow. Un film del 1991 con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori Petty, Gary Busey, John C. McGinley, James Le Gros. Una banda di malviventi spadroneggia nelle rapine in banca indossando le maschere di Carter, Reagan, Nixon e Johnson. L’agente Angelo Pappas ritiene che si tratti di surfisti che in questo modo si finanziano le escursioni. Il giovane agente Johnny Utah dà credito alla teoria del collega e si fa allenare per il surf dall’esperta Tyler, che lo introduce nell'ambiente. Qui conosce Bodhi, surfista esperto in attesa dell'onda perfetta, che è anche il capo della banda. Un film che è diventato un cult e un manifesto per gli appassionati di surf.

Casanova, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film del 2005 per la regia di Lasse Hallstrom, con Heath Ledger, Jeremy Irons, Charlie Cox, Lena Olin e Sienna Miller. Casanova si innamora della veneziana Francesca, la quale però lo respinge. Mentre l’inquisizione vuole arrestarlo, Casanova non demorde, alla conquista della donna che desidera. Un film senza troppe pretese, per una serata in compagnia di un attore memorabile come Ledger.

