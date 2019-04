Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 18 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 18 marzo, in TV su Sky. Azione, avventure e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Skyscraper - 1ª TV, ore 21:15 Sky Cinema Uno

In prima visione su Sky Cinema Uno arriva “Skyscraper”, un film di Rawson Marshall Thurber, con Neve Campbell, Dwayne Johnson, Noah Taylor, Chin Han, Byron Mann. Will Sawyer è un veterano di guerra e agente dell'FBI che vive ai piani alti di un grattacielo di Hong Kong insieme alla moglie e ai due figli. Il palazzo prende improvvisamente fuoco e Will viene accusato, a torto, dell'incendio. Dwayne Johnson e Neve Campbell in un action movie infuocato.

S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film d’azione diretto da Clark Johnson, con Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Olivier Martinez, Michelle Rodriguez, LL Cool J. Liberamente ispirato alla serie televisiva degli anni ’70 “S.W.A.T. Squadra speciale anticrimine”. Un'unità speciale formata da agenti super addestrati deve scortare un boss della droga verso un penitenziario, ma il criminale ha un asso nella manica. Un cast che non basta a confezionare un film d’azione avvincente.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Vita di Pi, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Ang Lee, con Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Rafe Spall, Gérard Depardieu, Adil Hussain. La storia del giovane Pi Patel, cresciuto a stretto contatto con lo zoo di famiglia. Per esigenze economiche, il padre sceglie di trasferirsi in Canada per vendere lo zoo, Pi ancora non può sapere cosa lo attenderà nelle vastità oceaniche. La loro nave affonda per colpa di una tempesta, lasciando Pi con un'unica compagna di viaggio: la tigre Richard Parker, l'animale più temuto dello zoo paterno. Un’avventura tra sogno e realtà per un film tratto dall'omonimo romanzo di Yann Martel (premiato nel 2002 con il Booker Prize). Come sempre ottima la regia di Ang Lee, che approda alle tecniche 3D. “Vita di Pi” ha ottenuto 13 candidature e vinto 5 Premi Oscar.

Hunger games: Il canto della rivolta - Parte I, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks. Prima parte dell’ultimo capitolo della saga “Hunger games”. Sotto la guida della Presidente Coin, Katniss (simbolo della Resistenza) spiega le sue ali in una battaglia per salvare Peeta e un intero Paese incoraggiato dalla sua forza. Un film incentrato sulla dialettica tra l’essere e l’apparire. Il ruolo cruciale è quello della splendida Jennifer Lawrence.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Assassinio sull’Orient Express, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film del 2017 diretto e interpretato da Kenneth Branagh con Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad. Ridley Scott produce il remake del best seller di Agatha Christie, la storia di un assassinio avvenuto nello scompartimento di un treno, con il detective Poirot a capo delle indagini. Un cast stellare per una lettura “teatrale” del testo originale. Film da vedere per trascorrere una serata piacevole e ricca di colpi di scena.

Personal effects, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di David Hollander, con Ashton Kutcher, Michelle Pfeiffer, Kathy Bates, Brian Markinson, Rob LaBelle. Un ragazzo, deciso a vendicare l'omicidio della sorella, si innamora di una donna che proverà a calmare il suo rancore. Un dramma sentimentale con una buona interpretazione di Ashton Kutcher e Michelle Pfeiffer.

Ritratto di signora, ore 21:15 Sky Cinema Emotion

Regia di Jane Campion. Un film con Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey, Mary-Louise Parker, Shelley Duvall. Isabella Archer, giovane e splendida americana, riceve una cospicua eredità alla morte dello zio. Inutilmente corteggiata da nobili e ricchi, cade nella rete di Osmond (Malkovich) raffinato finto gentiluomo, in realtà fasullo e prepotente. Tratto da un romanzo di Henry James, un film in costume ambientato nella provincia inglese del 1870.

Cuori puri, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Un film drammatico del 2017 per la regia di Roberto De Paolis, con Federico Pacifici, Antonella Attili, Barbora Bobulova, Stefano Fresi, Edoardo Pesce. Agnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 17 anni, vive sola con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 anni, è un ragazzo violento e dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di macchine che confina con un grande campo rom. Quando si incontrano nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. Il desiderio tra loro cresce sempre di più, fino a quando Agnese, convinta di aver tradito i suoi ideali, prende una decisione estrema nella speranza di poter cancellare il peccato commesso. Un film intenso e carico di realismo, da non perdere.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Shrek e vissero felici e contenti, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Mike Mitchell, film del 2010 con Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Walt Dohrn, John Cleese. Shrek è felicemente sposato con Fiona, padre amorevole, e le sue giornate si ripetono tutte uguali a se stesse. Insoddisfatto ed incastrato in una routine che sente tarpargli le ali, l'orco desidera unicamente poter tornare alla sua vecchia vita, quella in cui era temuto e lasciato in pace. Pane per i denti di Tremotino, che gli propone uno dei suoi terribili accordi: rivivere la sua vecchia vita in cambio di un giorno a caso (ma non tanto) del suo passato. La scelta lo catapulterà in una realtà in cui non è mai nato, dunque non ha mai salvato Fiona e gli orchi sono cacciati proprio da Tremotino il quale, grazie a quei cambiamenti, ha preso il potere del regno. Quarto ed ultimo capitolo della saga dell’orco verde, ideale per una serata in famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Sex Crimes – Giochi pericolosi, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di John McNaughton. Un film con Kevin Bacon, Matt Dillon, Bill Murray, Theresa Russell, Neve Campbell, Denise Richards. Il docente Sam Lombardo (Dillon) piace molto alle sue allieve, che letteralmente lo assediano. Questa sua qualità, però, gli si rivolterà presto contro. Thriller interessante, eclettica e degna di nota la prova di John McNaughton alla regia.

Un colpo perfetto, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Un avvincente thriller del 2008, diretto da Michael Radford con Michael Caine, Demi Moore, Constantine Gregory, Nathaniel Parker e Lambert Wilson. La pellicola è ambientata nella Londra degli anni ’60 e mette in scena una rapina ai danni di un’importante società. Un custode vicino alla pensione e una manager, entrambi impiegati presso la London Diamond Corporation, decidono di rubare i diamanti della società per la quale lavorano. Da vedere, ottima l’interpretazione di Michael Caine.

Codice 999, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di John Hillcoat, con Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, Aaron Paul, Clifton Collins Jr.. Una banda di criminali deve uccidere un agente per conto della mafia russa. Qualcosa, però, non va come previsto. Ottima prova del cast e bella sceneggiatura per questo thriller in cui non manca né l’azione né la profondità. Da vedere.

Film commedia da vedere stasera in TV

Chocolat, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Lasse Hallström. Un film con Johnny Depp, Juliette Binoche, Leslie Caron, Alfred Molina, Lena Olin, Peter Stormare. In un piccolo paese della Francia, una donna decide di aprire una cioccolateria che riscuote un grandissimo successo. Questo luogo magico saprà risvegliare sentimenti e desideri repressi. Juliette Binoche e Johnny Depp in una "dolce" commedia che stimola tutti i sensi.

Io c’è, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film diretto da Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston. Per risollevare le sorti della sua attività, un albergatore fonda una nuova, curiosa, religione: lo Ionismo. “Io c’è” offre punti di vista e piani di lettura differenti, sottolineando come resta immutato nel cuore dell’uomo il bisogno di credere.

Il viaggio delle ragazze, ore 21:15 Premium Cinema +24

Una divertente commedia al femminile del 2017, diretta da Malcolm D. Lee, con Larenz Tate, Queen Latifah, Robert Miano, Regina Hall e Jada Pinkett Smith. Quattro amiche intraprendono un viaggio alla volta di New Orleans per partecipare a un festival annuale. Il folle viaggio sembra riaccendere gli spiriti assopiti, facendo emergere il lato selvaggio di ognuna di loro. Le amiche si scateneranno in balli forsennati, sbronze epiche e divertimento puro, rimanendo infine coinvolte in una chiassosa rissa da bar. Un film divertente, a tratti trash, per una serata senza pretese.

Hazzard, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film di Jay Chandrasekhar, con Johnny Knoxville, Burt Reynolds, Seann William Scott, Jessica Simpson, Willie Nelson. Commedia tratta dall’omonima serie televisiva, narra le gesta demenziali di due cugini, Bo e Luke, interpretati da Johnny Knoxville e Seann William Scott. Per una serata all’insegna del relax e del divertimento.

