Amanda Seyfried, classe 1985, è tra le attrici di maggior successo della nuova generazione di Hollywood. La sua carriera inizia da giovanissima quando si avvicina al mondo della moda, ma la passione per la recitazione è fortissima e nei primi anni 2000 iniziano ad arrivare i primi ruoli. La grande esplosione mediatica avviene nel 2004 quando prende parte all’iconico Mean Girls, negli anni successivi la sua popolarità è sempre più in ascesa.

Parallelamente al suo talento per la recitazione, Amanda Michelle Seyfried, questo il nome completo all’anagrafe, è sotto i riflettori dei media per classe, eleganza e bellezza, infatti molti magazine la inseriscono nelle classifiche delle donne più belle al mondo, grazie, soprattutto, al suo sguardo magnetico e seducente.

Mean Girls, regia di Mark Waters (2004)

Il film con protagonista Lindsay Lohan segna il grande debutto internazionale dell’attrice che nella pellicola veste i panni di Karen, svampita ragazza che fa dell’apparenza il suo punto forte. Il personaggio è comico e divertente catturando subito l’attenzione del pubblico che a quindici anni di distanza ama ancora rivederlo.

Mamma Mia!, regia di di Phyllida Lloyd (2008)

Il musical dedicato alla band svedese ABBA, uno dei gruppi di maggior successo di sempre nella storia del pop, ottiene un responso stratosferico al botteghino, infatti il film, partito da un budget di produzione di circa 50 milioni di dollari, chiude la corsa con oltre 600 milioni di incassi divenendo il quinto film più visto del 2008. Mamma Mia! ruota attorno alla storia di Sophie Sheridan, interpretata da Amanda, che alla vigilia del suo matrimonio desidera conoscere l’identità del padre.

Letters to Juliet, regia di Gary Winick (2010)

Una commedia romantica che mescola amore, Shakespeare e paesaggi italiani. Il film ha come protagonista Amanda che veste i panni di Sophie Hall, una giornalista in viaggio a Verona che deve fare i conti con una lettera scritta 50 anni prima. Nel film troviamo anche Vanessa Redgrave, Premio Oscar alla miglior attrice non protagonista agli Academy Awards del 1978.

Dear John, regia di Lasse Hallström (2010)

Il regista svedese Lasse Hallström, due volte candidato al Premio Oscar e noto per aver lavorato a tutti i video musicali più famosi degli ABBA, dirige l’adattamento cinematografico del romanzo "Ricordati di guardare la luna" di Nicholas Sparks. Il film vede come protagonisti Amanda e Channing Tatum, rispettivamente nei panni della studentessa Savannah e di John, due ragazzi il cui amore è messo a dura prova da lontananza e guerra.

Giovani si diventa, regia di Noah Baumbach (2015)

Una divertente commedia con protagonisti Naomi Watts e Ben Stiller che mette in contrapposizione differenze generazionali. Il film è stato accolto molto positivamente dalla critica, nel cast troviamo anche Adam Driver.