Cher: il nuovo album “Dancing Queen” conquista le classifiche

Dopo la sua partecipazione al nuovo musical “Mamma mia! Ci risiamo”, il 28 settembre 2018 Cher ha pubblicato un intero album dedicato alle canzoni degli ABBA intitolato “Dancing Queen”. Il disco, interamente composto da cover delle più celebri hit del gruppo, ha riscosso subito un grande successo, segnando diversi record nelle classifiche americane.

Tutti i traguardi di “Dancing Queen”

“Dancing Queen” ha debuttato alla posizione numero 3 della Billboard 200, il più alto traguardo raggiunto da Cher con un album solista (il terzo posto è stato raggiunto anche con il disco “Closer to the truth” nel 2013, mentre come parte del duo Sonny & Cher la cantante ha toccato la seconda posizione nel 1965 con “Look at us”). “Dancing Queen” ha registrato anche il record di vendite settimanali dell’anno 2018 come album pop di una cantante donna, con 150.000 copie vendute. A batterla nel genere pop, quest’anno, è stato solo Justin Timberlake nella settimana in cui ha debuttato col suo ultimo album “Man of the Woods” (242.000 copie vendute). Si tratta anche di un record personale nella lunga carriera dell’iconica cantante: “Dancing Queen” è l’album di Cher che ha venduto il maggior numero di copie in una settimana da quando Nielsen Music ha iniziato a monitorare elettronicamente le vendite musicali nel 1991. L’ultimo album pop a firma di una donna che ha registrato vendite settimanali maggiori è stato “Reputation” di Taylor Swift, che ha venduto 232.000 copie nella seconda settimana d’uscita a fine 2017.

L’amore di Cher per gli ABBA

Cher ha più volte dichiarato il suo amore per le canzoni della celebre band svedese, queste le parole con le quali ha introdotto il progetto di “Dancing Queen”: «amo gli ABBA da sempre, ho visto il musical “Mamma Mia” a Broadway tre volte! Dopo aver preso parte a “Mamma Mia! Here We Go Again” mi sono ricordata ancora una volta di quante canzoni bellissime e senza tempo abbiano composto, quindi mi sono detta: perché non fare un album dedicato alla musica degli ABBA? Le canzoni sono state più difficili da cantare di quanto immaginassi, ma sono molto contenta di come sono venute. Non vedo l’ora di farle sentire a tutti. È il momento perfetto». Cher ha recentemente interpretato la parte di Ruby Sheridan, madre di Donna Sheridan e nonna di Sophie Sheridan, nel musical “Mamma mia! Ci risiamo”. L’album “Dancing Queen” è stato pubblicato lo scorso 28 settembre, composto da 10 tracce e anticipato dal singolo “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”. Registrazioni e produzione del disco sono avvenute tra Londra e Los Angeles con la collaborazione di Mark Taylor (anche la più grande hit di Cher, “Believe”, è passata tra le sue mani). Di seguito la tracklist completa dell’album, omaggio ai più grandi successi degli ABBA reinterpretati dall’iconica cantante: