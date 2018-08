"Gimme! Gimme! Gimme!", Cher canta gli Abba

Dopo il successo al cinema, con un ruolo nel film "Mamma mia! Ci risiamo", Cher è pronta ad un grande ritorno anche sulle scene musicali, rigorosamente nel segno degli Abba. La cantante statunitense pubblicherà infatti il 28 settembre "Dancing Queen", un album con le cover dei maggiori successi della band svedese, di cui ha già reso disponibile il primo singolo, ovvero "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)".



L'album



"Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" è stato inciso dagli Abba nel 1979 e fu successivamente incluso nella raccolta "Greatest Hits Vol. 2". Il brano era già stato campionato anche da Madonna nel 2005 per il suo singolo "Hung Up". La canzone è una delle 10 hit rivisitate da Cher nel suo disco tributo alla band svedese, che uscirà il prossimo 28 settembre e sarà intitolato "Dancing Queen". Nell'album la diva statunitense si metterà alla prova con canzoni storiche come "Mamma mia", "Waterloo", "Fernando" e "The winner takes it all", tutte rivisitate ed interpretate con il suo inconfondibile timbro.

L'omaggio agli Abba

L'idea di realizzare un album di cover degli Abba è arrivata a Cher durante le riprese del musical "Mamma mia! Ci risiamo", sequel del film del 2008 basato sulle maggiori hit della band svedese. Nella pellicola la cantante veste i panni della madre della protagonista Donna, personaggio interpretato da Meryl Streep in età adulta e da Lily Rose da giovane. "Dopo aver girato il film, mi sono ricordata di quanto fossero senza tempo le canzoni degli Abba. E quindi ho pensato, perché non farci un album?", ha spiegato Cher a Billboard. L'impresa si è rivelata però più ardua di quanto si aspettasse: "È stato difficile cantare alcuni brani, ma sono contenta del risultato. Non vedo l’ora che le persone lo possano ascoltare", ha concluso la star.