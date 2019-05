Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 17 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 17 febbraio, in TV su Sky. Drammi, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Tenderness, ore 21:15 Sky Cinema Uno

In onda su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, “Tenderness”. Regia di John Polson, con Russell Crowe, Jon Foster, Sophie Traub, Arija Bareikis, Alexis Dziena, Michael Kelly. Lori, sedicenne, è profondamente affascinata dalla figura di Eric, un giovane poco più grande di lei, diventato protagonista della cronaca nera per aver ucciso i genitori. I due cominciano insieme un viaggio complicato e pericoloso, inseguiti da un poliziotto locale, che si occupa di Eric da anni: la sua missione è provare che il ragazzo non si è macchiato solamente del delitto dei genitori. Un film interessante e da vedere, che va oltre ben l’analisi di una mente criminale. La vera protagonista del film, infatti, è Lori, la ragazza.

Dopo la guerra, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Un film di Annarita Zambrano, con Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Charlotte Cétaire, Fabrizio Ferracane, Elisabetta Piccolomini. Giuseppe Battiston in una pellicola sull’Italia degli anni di piombo. In seguito all'omicidio di un professore universitario in un agguato terrorista, Marco, ex-militante di estrema sinistra condannato all'ergastolo e rifugiato in Francia grazie alla dottrina Mitterrand, è accusato dallo Stato italiano di essere uno dei cervelli dell'attentato e ne viene chiesta l'estradizione. Da lì il via alla sua fuga, mentre sua madre, la sorella e il cognato magistrato finiscono al centro dell’attenzione mediatica. Film interessate, con diversi colpi di scena.

Gruppo di famiglia in un interno, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Regia di Luchino Visconti. Un film con Helmut Berger, Burt Lancaster, Silvana Mangano, Claudia Marsani, Enzo Fiermonte. In un grande palazzo romano abitano un professore americano, il proprietario e alcuni giovani ai quali ha affittato il piano superiore. L'uomo si è rinchiuso nel suo mondo poiché non riesce ad accettare l'evoluzione della società: l'intrusione dei ragazzi nella sua vita privata gli è di stimolo e di fastidio nel medesimo tempo. Li allontana, ma sente più che mai il peso della sua solitudine. Un toccante e doloroso ritratto dell’animo umano.

Film thriller da vedere stasera in TV

La vendetta di Viktor, ore 21:15 Sky Cinema +24

Un film di Philippe Martinez con Gérard Depardieu ed Elizabeth Hurley. Dopo aver scontato sette anni di prigione in Francia per una rapina finita male, Viktor Lambert ritorna a Mosca per scoprire la verità dietro all’omicidio di suo figlio Jeremy. Ad aiutarlo nell’impresa saranno la sua amante Alexandra e il suo ex partner criminale Souliman. Un thriller francese in cui forse manca un po’ d’azione, da vedere per la prova di Gérard Depardieu.

L’uomo sul treno - The Commuter, ore 21:00 Sky Cinema Max

Film di Jaume Collet-Serra del 2018 con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Banks. Un uomo viene messo al centro di un complotto criminale: dovrà scoprire l'identità di una persona entro la fine del viaggio in treno che fa tutti i giorni. “L’uomo sul treno - The Commuter” è un film da vedere assolutamente se siete amanti dei thriller che tengono col fiato sospeso. Ottima l’interpretazione di Liam Neeson.

L’amore criminale, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Denise Di Novi con Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults, Whitney Cummings, Cheryl Ladd, Robert Wisdom, Jayson Blair, Simon Kassianides, Mitch Silpa. Julia è la brillante caporedattrice di un magazine online e sta per sposarsi con David, giovane imprenditore di successo. La loro vita sembrerebbe andare a gonfie vele, ma presto riemergeranno alcuni fantasmi del loro recente passato. Un thriller che tende verso il “già visto” e poteva sicuramente essere sviluppato meglio.

Atomica bionda, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di David Leitch. Un film con Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jones, Daniel Bernhardt. 1989, Lorraine Broughton, agente dell'MI6 britannico, con lividi ed ecchimosi evidenti, viene interrogata dal suo diretto superiore e da un rappresentante della CIA a proposito della sua recente missione in una Berlino ante caduta del Muro. Un thriller d’azione a ritmo serrato con una straordinaria Charlize Theron.

Il rito, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Mikael Hafström. Un film con Anthony Hopkins, Colin O'Donoghue, Alice Braga, Toby Jones, Ciarán Hinds, Rutger Hauer. Pur privo della vocazione, Michael Novak entra in seminario. Alla vigilia dell'ordinazione a sacerdote, scrive un'e-mail di dimissioni, ma prima di inviarla qualcosa lo scuote: una ragazza, vittima di un incidente stradale, gli chiede la benedizione e lui, scosso, gliela impartisce. Michael riceve una proposta: partecipare a un corso di esorcismo a Roma nell'ambito di un nuovo programma del Vaticano. Un dramma inquieto, scienza e religione a confronto, con qualche bizzarria non sempre azzeccata.

Film commedia da vedere stasera in TV

La la land, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Regia di Damien Chazelle. Un film con Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko, Sonoya Mizuno. Mia sogna di poter recitare ma intanto, mentre passa da un provino all'altro, serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian è un musicista jazz che si guadagna da vivere suonando nei piano bar in cui nessuno è realmente interessato a ciò che propone. Una moderna versione della classica storia d'amore ambientata a Hollywood, resa più intensa da numeri spettacolari di canto e danza. Il film ha ottenuto 13 candidature e vinto 6 Premi Oscar.

Sai che c’è di nuovo?, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Su Sky Cinema Passion va in onda una commedia di John Schlesinger, con Madonna e Rupert Everett. Una maestra di yoga e un giardiniere gay, amici per la pelle, fanno sesso dopo una notte di euforia e lei rimane incinta. Un film per trascorrere una serata piacevole, senza troppe pretese.

Hot chick – Una bionda esplosiva, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Tom Brady, con Rob Schneider e Rachel McAdams. Jessica, la ragazza più carina del college, ruba un orecchino in una gioielleria. Quest’orecchino, però, ha dei poteri magici e la bionda ragazza si trova all’improvviso nel corpo di Clive, un trentenne che è in possesso del secondo orecchino della coppia. Esilarante commedia in cui i protagonisti restano vittime di un incantesimo.

Femmine contro maschi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

“Femmine contro maschi” è un film di Fausto Brizzi con Claudio Bisio, Nancy Brilli, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Francesca Inaudi. Sequel di “Maschi contro femmine”, anche questo film è incentrato sull'eterna lotta tra i sessi, con un cast dove spiccano soprattutto Ficarra e Picone. Film da vedere per tutti gli amanti della commedia all'italiana degli ultimi anni.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

l gatto con gli stivali, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Kimyo Yabuki. In un orfanotrofio di un antico borgo spagnolo, Gatto e Humpty Dumpty crescono come fratelli, con il sogno di trovare un giorno i fagioli magici e arrivare all’oca dalle uova d'oro. Nel frattempo, Humpty imbocca la strada del crimine coinvolgendo anche l’amico. È proprio in occasione di una rapina che qualcosa va storto e la loro amicizia si rompe. Da allora, Gatto si aggira come un fuorilegge, in cerca di un modo per ripulire il suo nome, mentre Humpty fa squadra con Kitty Zampe di Velluto, una gattina bella e scaltra. Un giorno il destino li rimette insieme, finalmente sulle tracce dei fagioli magici. Un film d’animazione adatto a tutta la famiglia.

Peter Rabbit, ore 20:20 Sky Cinema Uno +1

Film d’animazione del 2018 per la regia di Will Gluck, con doppiaggio di Nicola Savino, Emiliano Coltorti, Valentina Favazza e Bruno Alessandro. Peter il Coniglio lotta con il signor McGregor per impossessarsi dei preziosissimi tesori dell’orto. Un film d’animazione divertente e pieno di felicità per una domenica con grandi e piccini.

Doraemon il film: le avventure di Nobita e dei cinque esploratori, ore 20:10 Sky Cinema Family +1

Nobita e i suoi amici sono annoiati e desiderosi di intraprendere un’avventura che renda indimenticabili le loro vacanze estive. Nobita casualmente si imbatte in un cagnolino abbandonato, Peko, così adorabile da convincere la madre di Nobita a tenerlo in casa. Il gruppo infine decide la destinazione della propria avventura, una giungla inesplorata nel profondo dell'Africa. Per Peko, però, non si tratta di un luogo sconosciuto. Film d’animazione del 2015, perfetto per grandi e piccoli, per una piacevole e divertente serata da trascorrere in famiglia.

Lego Batman - Il film, ore 21:20 Cartoon Network

Regia di Chris McKay per una storia a mattoncini realizzata dai creatori della grande avventura "The LEGO Movie". Supereroi e superattivi sotto forma di lego digitali in 3D, a Gotham City imperversa la guerra tra Batman e Joker. La computer graphics incontra il mondo ludico vintage per eccellenza, da non perdere per gli appassionati di entrambe queste realtà.



Film musical da vedere stasera in TV

Honey 2, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Bille Woodruff, con Katerina Graham, Seychelle Gabriel, Mario Lopez, Audrina Patridge, Randy Wayne. Dancing-movie, sequel di “Honey”, nel quale la protagonista era Jessica Alba, qua sostituita da Katerina Graham. Maria è una street dancer, obiettivo: partecipare al programma "Battle Zone" e battere in finale gli arroganti 718. Manca il pathos e la trama è un po’ rimasticata, un film senza troppe pretese.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jumanji - Benvenuti nella giungla, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Diretto da Jake Kasdan, un film con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Rhys Darby, Bobby Cannavale. Quattro ragazzi scoprono una vecchia console e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar. A 22 anni di distanza dal primo “Jumanji”, il sequel non mantiene lo stesso livello qualitativo ma è un film per trascorrere una tranquilla serata in famiglia.