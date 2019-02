Su Sky Cinema Passion le emozioni non finiscono mai

Dopo la programmazione dedicata a San Valentino , Sky Cinema Passion propone, per il ciclo Emotional Sunday, altri due appuntamenti da non perdere. Domenica 17 febbraio è la volta della pellicola SAI CHE C’È DI NUOVO? Mentre domenica 24 l’appuntamento è con TOY BOY - UN RAGAZZO IN VENDITA . Non mancare!

Amori travagliati, vite intense, storie drammatiche, passioni forti, per il ciclo Emotional Sunday Sky Cinema Passion propone il meglio delle emozioni su pellicola di domenica.

Domenica 17 nella commedia SAI CHE C’È DI NUOVO? Madonna e Everett, sono amici per la pelle.

Lui è bello, seducente, simpatico e gay. Lei è la sua migliore amica, eternamente single, eternamente delusa dagli uomini. Colpevole una notte di solitudine e tenerezza, ma qualche bicchiere di troppo, lei resta incinta di lui. Per amore del bimbo saranno una famiglia modello. Poi, un brutto giorno, nella di lei entra l'uomo perfetto.

Domenica 24 Ashton Kutcher è un playboy incallito al centro della commedia ambientata a Beverly Hills TOY BOY - UN RAGAZZO IN VENDITA, con Anne Heche. Ashton Kutcher (Nikki) è uno sfaticato che grazie al suo sex appeal riesce a risollevare le proprie sorti. È un gigolò che mette in atto precise strategie per attrarre a sé donne più o meno giovani per puro piacere oppure per farsi mantenere. Nella trappola finisce Samantha, una piacente avvocato quarantenne dotata di supervilla in cui lui si installa e che utilizza per incontri con altre quando la sua ospite è assente. Il rapporto con Samantha si complica ulteriormente quando Nikki incontra una barista, Heather. Ne rimane affascinato ma lei lo tratta nello stesso modo in cui lui ha finora trattato l'altro sesso.