Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 1 febbraio

Film commedia da vedere stasera in tv

Tutti in piedi, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Una divertente e intensa commedia romantica francese, diretta nel 2018 da Franck Dubosc, con Claude Brasseur, Gérard Darmon, Elsa Zylberstein, Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Jocelyn è un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. Èallora che, in bilico sull’esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle.

Un amore a 5 stelle, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Jennifer Lopez è la protagonista di questa commedia romantica del 2002, diretta da Wayne Wang, con Stanley Tucci, Ralph Fiennes, Bob Hoskins e Natasha Richardson. Marisa Ventura è una ragazza madre del Bronx che lavora come cameriera in un albergo a 5 stelle di Manhattan, il Beresford Hotel. La donna aspira a una condizione migliore, ma la vita gli ha insegnato a contare solo su stessa e a restare con i piedi piantati per terra. Un giorno al Beresford Hotel arriva Christopher Hall, affascinante rampollo di una dinastia di politici, che adesso corre per il senato. Per un divertente equivoco, l’uomo conosce Marisa, che crede erroneamente una facoltosa cliente dell’albergo. I due si innamorano e la giovane assapora per un attimo il gusto della celebrità prima che le cose tornino al loro giusto posto. Ma il figlio di Marisa, Ty, si mette in mezzo per un lieto fine annunciato, ma non scontato.

My dinner with Hervé, ore 21:15 Sky Atlantic

Regia di Sacha Gervasi. Un film con Jamie Dornan, Peter Dinklage, Andy Garcia, Oona Chaplin, Mireille Enos, Helena Mattsson. HBO firma il film biografico, con Peter Dinklage (“Il Trono di Spade”) e Jamie Dornan (“50 Sfumature di grigio”), su Hervé Villechaize, l'attore francese affetto da una forma di nanismo noto per i suoi ruoli nella serie “Fantasilandia” e in “Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro” e morto suicida a 50 anni. L'amicizia tra il giornalista Danny Tate e l'attore raccontata attraverso una notte selvaggia tra le strade di Los Angeles.

Il vegetale, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Gennaro Nunziante firma la regia di questa commedia del 2007, con Antonino Bruschetta, Barbara D’Urso, Luca Zingaretti, Matteo Reza Azchirvani e Paola Calliari. Fabio Rovazzi è un 24enne neolaureato in Scienze della Comunicazione che vive nella Milano. Il ragazzo è alla ricerca di un impiego che rispetti i suoi criteri etici, ma sa che il suo punto debole è la fiducia, tanto quella in se stesso, quanto quella (per lo più mal riposta) negli altri. Il suo coinquilino pugliese Nicola, invece, ha ben presente la situazione della loro generazione e si accontenta di fare il fattorino per un ristorante giapponese.

Un’occasione da Dio, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Divertente commedia del 2015 con Robin Williams, Kate Beckinsale, John Cleese, Michael Palin, Terry Gilliam e la regia di Terry Jones. Il pianeta Terra sta per essere distrutto da un gruppo di alieni che si ritengono dotati di una moralità superiore. Prima di passare all’attacco, mettono alla prova la specie che intendono estinguere, dandole un’ultima possibilità. Casualmente scelgono uno degli umani che inconsapevolmente sarà investito di un’enorme responsabilità: salvare la Terra. L’uomo pescato dal mazzo è Neil Clark, un insegnante inglese con ambizioni da scrittore. Gli alieni danno a Neil un’occasione da Dio: può realizzare tutto ciò che desidera. Gli basta dirlo e muovere la mano. Se il terrestre utilizzerà questo potere straordinario per fare qualcosa di buono, il pianeta verrà graziato, altrimenti sarà raso al suolo.

Belli di papà, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Per una piacevole serata davanti alla tv, non perderti questa commedia italiana del 2015, diretta da Guido Chiesa con Niccolò Senni, Diego Abatantuono, Antonio Catania, Barbara Tabita e Francesco Facchinetti. Vincenzo è un imprenditore pugliese che ha raggiunto il successo a Milano. Sua moglie è morta da qualche anno e i tre figli sono cresciuti in sua assenza, ma anche nel benessere e nella bambagia grazie ai soldi di papà. Matteo, il primogenito, tracima idee “da un milione di dollari” e progetti “innovativi” insensati. Chiara frequenta locali alla moda e si intrattiene con Loris, PR di ristoranti trendy e reinventore della Milano da bere. Andrea è iscritto a filosofia e in due anni non ha dato nemmeno un esame, ma in compenso si è portato a letto metà della facoltà over 50. Vincenzo decide allora di inscenare il fallimento della sua ditta per costringere i figli a rimboccarsi le maniche e a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere. Non solo, si trasferisce con loro in Puglia, nella casa fatiscente dei suoi defunti genitori, allontanando i ragazzi dalle comodità della Milano vicina all'Europa.

Fantozzi va in pensione, ore 21:10 Iris

Questa sera su Iris un classico della commedia italiana: un film del 1988, diretto da Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Stefano Antonucci e Antonio Allocca. La pellicola è la settima puntata cinematografica delle avventure di Fantozzi, dove l’impiegato più umiliato e offeso d'Italia va in pensione. Anche in questa nuova situazione, l’uomo riceve puntualmente schiaffoni e mortificazioni, messi su un piano comico e esilarante.

Film biografici da vedere stasera in tv

The Imitation Game, ore 21:15 Sky Cinema +24

Il regista Morten Tyldum dirige questo intenso film drammatico e biografico del 2014, con Charles Dance, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong e Benedict Cumberbatch. Alan Turing, brillante matematico ed esperto di crittografia, viene interrogato dall’agente di polizia che lo ha arrestato per atti osceni. Turing inizia a raccontare la sua storia partendo dall’episodio di maggiore rilevanza pubblica: il periodo, durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui fu affidato a lui e ad un piccolo gruppo di cervelloni, fra cui un campione di scacchi e un’esperta di enigmistica, il compito di decrittare il codice Enigma, ideato dai Nazisti per comunicare le loro operazioni militari in forma segreta. È il primo di una serie di flashback che scandaglieranno la vita dello scienziato morto suicida a 41 anni e considerato oggi uno dei padri dell’informatica in quanto ideatore di una macchina progenitrice del computer.

J. Edgar, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Clint Eastwood firma la regia di questa pellicola questa pellicola biografica del 2011 con Leonardo Di Caprio, Naomi Watts, Judi Dench, Jeffrey Donovan e Stephen Root. Nominato capo dell’FBI dal Presidente Calvin Coolidge, J. Edgar Hoover è un giovane uomo ambizioso nell’America proibizionista. Figlio di un padre debole e di una madre autoritaria, Edgar è ossessionato dalla sicurezza del Paese e dai criminali che la minacciano a suon di bombe e volantini. Avviata una lotta senza esclusione di colpi contro bolscevichi, radicali, gangster e delinquenti di ogni risma, il direttore federale attraversa la storia americana costruendosi una reputazione irreprensibile e inattaccabile. A farne le spese sono i suoi nemici, reali o supposti, tutti ugualmente ricattabili dai dossier confidenziali raccolti, archiviati e custoditi da Helen Gandy, sua fedele segretaria.

Film drammatici da vedere stasera in tv

127 ore, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Un film drammatico del 2010, con Treat Williams, Kate Burton, Lizzy Caplan, James Franco, Amber Tamblyn e la regia di Danny Boyle. Aron Ralston, 26 anni, entusiasta dello sport e della libertà, si concede una giornata di biking e trekking nel Blue John Canyon dello Utah. Sole, musica, paesaggi mozzafiato e un fortuito incontro con due belle escursioniste che si prestano a tuffi e risate: cosa chiedere di più? Tornato solo, però, scendendo un crepaccio, Aron smuove inavvertitamente un masso vecchio di milioni di anni e si ritrova immobilizzato, con un braccio bloccato tra questo e la roccia, praticamente senza cibo né acqua. Sopravvivrà cinque giorni in condizioni fisiche e psicologiche gravissime, arrivando, per liberarsi, a segarsi il braccio con un coltellino.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Codice fantasma, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Per gli amanti del cinema d’azione, una pellicola del 2013 diretta da Kasper Barfoed, con Malin Akerman, John Cusack, Hannah Murray, Liam Cunningham e Lucy Griffiths. Dopo la sua ultima missione, andata disastrosamente male, all’agente veterano della CIA Emerson Kent viene data un’ultima possibilità per dimostrare di avere ancora quello che serve per fare il suo lavoro. Il suo nuovo incarico è fare la guardia a Katherine, un’operatrice a distanza con una missione top-secret. Quando una squadra d’élite di assalitori armati assedia la stazione, Emerson e Katherine si ritrovano improvvisamente in una lotta per la vita o la morte contro un nemico sconosciuto. Con la stazione compromessa e delle vite innocenti in gioco, devono interrompere questo complotto mortale prima che sia troppo tardi.

Tomb Raider, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Remake dell’omonimo film con Angelina Jolie, questa pellicola d’azione del 2018, diretta da Roar Uthaug, riporta sullo schermo tutto ciò che serve per uno spettacolo ricco d’azione e colpi di scena. Lara non accetta l’idea che il padre sia morto e rifiuta di firmare le carte che la renderebbero ereditiera di enormi ricchezze. Anzi, quando scopre che la vera professione del padre era quella di archeologo, parte per Hong Kong per chiarire i misteri che avvolgono la sua scomparsa. Con Kristin Scott, Thomas Dominic, West Nick, Frost Daniel Wu e Alexandre Willaume-Jantzen.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

I puffi 2, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film d’animazione del 2013, adatto a grandi e piccoli, che riporta sullo schermo i mitici e indimenticabili puffi. Regia di Raja Gosnell. Gargamella si trova intrappolato nel mondo reale, precisamente a Parigi, dove ha sfruttato la sua magia per diventare uno degli illusionisti più famosi del mondo e dove trama per conquistare il pianeta. Il piano prevede la cattura dei puffi e l’estrazione della sostanza che li rende blu, la stessa che alimenta la sua magia. A questo scopo lo stregone ha creato artificialmente due puffi grigi e li ha educati ad essere monelli. Saranno loro a rapire Puffetta, che in passato aveva compiuto il passaggio da creatura grigia di Gargamella a puffo blu, per farle rivelare il segreto della trasformazione e attirare di nuovo i puffi nel mondo.

Peng e i due anatroccoli, ore 20:25 Sky Cinema Family +1

Film d’Animazione del 2018, diretto da Christopher Jenkins e perfetto per una serata da trascorrere in famiglia. Protagonista della storia è Peng, un’oca spericolata che ama passare il suo tempo dilettandosi in acrobazie mozzafiato, che tutto vuole, salvo che migrare come fanno tutti i suoi simili. Questo fino al giorno del “fatidico” incontro. Durante uno dei suoi voli, infatti, Peng si scontra con uno stormo di anatre, separando due anatroccoli dal resto del gruppo. L’oca deve prendersi cura dei due cuccioli e accompagnarli nel loro viaggio a sud per raggiungere il resto dello stormo. Sarà così che l’individualista Peng imparerà il valore della famiglia e dello stare insieme.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Terminator, ore 21:00 Sky Cinema Max

Il ritorno sullo schermo di un indimenticabile film di fantascienza del 1984, diretto da James Cameron, con Arnold Schwarzenegger nei panni di Terminator, Michael Biehn, Bill Paxton, Paul Winfield e Linda Hamilton. Terminator fa parte di un futuro in cui gli uomini sono in guerra con le macchine. Il robot ritorna sulla terra nel 1984 per uccidere la madre dell’uomo destinato, in futuro, a sconfiggere i robot. La donna è aiutata da un umano che deve appunto vedersela col bionico Terminator, che è una macchina perfetta, con armi letali, computer incorporati e in grado di rigenerarsi, sempre pronto a uccidere.

Film western da vedere stasera in tv

La più grande rapina del West, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Un classico del cinema western girato nel 1967 da Maurizio Lucidi, con Enzo Fiermonte, Erika Blanc, Luciano Catenacci, George Hilton e Mario Brega. Una banda ha fatto un colpo spettacolare alla banca di Middletown, ma il figlio dello sceriffo ucciso sta all’erta e aspetta l’occasione per vendicarsi. Intanto il bottino in monete d'oro salta in aria insieme al capobanda.

Film horror da vedere stasera in tv

It, ore 21:14, Premium Cinema

In 1° TV su Premium Cinema un eccezionale remake di un classico del cinema horror, l’indimenticabile e terrificante clown It. Regia di Andrés Muschetti, con Bill Skarsgård, Owen Teague, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff. Al centro della pellicola, vi sono le vicende di un gruppo di ragazzi del Maine la cui infanzia è stata sconvolta dall’incontro con un’entità mostruosa in grado di assumere diverse sembianze. Tornati da adulti nella loro città natale, si troveranno a fare nuovamente i conti con il proprio passato.

Film thriller da vedere stasera in tv

Insomnia, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un cast d’eccezione per un intenso thriller del 2002, che vede insieme Robin Williams, Hilary Swank, Martin Donovan, Al Pacino e Maura Tierney con la regia di Christopher Nolan. L’agente Dormer del dipartimento di Los Angeles e un suo collega vengono chiamati in un paese dell’Alaska per indagare sulla morte di una ragazza. Li aiuta una giovane poliziotta locale, Ellie, che considera Dormer una vera leggenda. Rincorrendo nella nebbia l’assassino, Dormer uccide incidentalmente il collega, ma non è nella condizione, per una certa indagine avviata dal suo dipartimento, di assumersi quella responsabilità. Dà la colpa all’assassino, che però ha visto tutto e ritiene di avere in pugno il poliziotto. I due si incontrano e sono costretti a proteggersi a vicenda. Ma Dormer è troppo onesto per reggere il gioco e poi la poliziotta comincia a capire.

Drone - Scegli il tuo nemico, ore 20:25 Sky Cinema Uno +1

Un thriller del 2017 incentrato sui droni e sulla loro ipotetica minaccia alla sicurezza pubblica. Regia di Jason Bourque, con Sean Bean, Mary McCormack, Bradley Stryker, Patrick Sabongui e Stephanie Fischer. Esattamente un anno dopo l’attacco di droni USA, che ha provocato numerose morti collaterali durante una missione compiuta in Pakistan, Neil Wistin si ritrova ad avere a che fare con un misterioso individuo. Wistin non è una persona qualunque, ma un pilota di droni per conto della CIA. L’uomo che si presenta alla sua porta, un distinto imprenditore pakistano di nome Imir Shaw, afferma di essere semplicemente interessato a concludere un affare con lui. Ovviamente, però, la situazione si rivelerà ben più pericolosa di quanto possa sembrare.

