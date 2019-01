Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 29 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Puoi baciare lo sposo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Torna su Sky Cinema Uno la commedia sentimentale “Puoi baciare lo sposo”, diretta da Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo e Dino Abbrescia. Antonio si è innamorato del suo coinquilino Paolo, i due vivono insieme a Berlino e stanno per sposarsi. Al momento della proposta di matrimonio Paolo pone una condizione: essere presentato ai suoceri italiani. Antonio non ha mai rivelato la sua omosessualità alla propria famiglia, ma dopo qualche esitazione decide di affrontare la questione. Da non perdere se cercate un film in grado di farvi sorridere ma anche riflettere sui pregiudizi e le ipocrisie ancora presenti nel nostro Paese.

Il buongiorno del mattino, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Regia di Roger Michell. Un film con Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane Keaton, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, Carmen M. Herlihy. Becky Fuller vorrebbe tanto lavorare a USA Today, ma, dopo un traumatico licenziamento, si trova a dover risollevare le sorti di "Daybreak", il programma del mattino meno seguito tra quelli dei network nazionali. Executive producers stacanovista, Becky riesce ad affidare la co-conduzione del programma ad una vecchia gloria del giornalismo, Mike Pomeroy, che però non ne vuole sapere di presentare pseudo-notizie di curiosità, occuparsi di cibo, sorridere del bello come del cattivo tempo, come la sua partner Colleen. Una commedia divertente e sincera sull’amore per il proprio lavoro.

Fottute!, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2017 diretta da Jonathan Levine. Emily ha 30 anni ed è appena stata lasciata dal suo fidanzato. Dopo varie insistenze, convince la mamma iperprotettiva ad accompagnarla in una vacanza in Ecuador, dove puntualmente verranno prese in ostaggio e affronteranno ogni genere di disavventura. Con Amy Schumer, Goldie Hawn e Ike Barinholtz, una commedia avventurosa e divertente con un cast di grande talento.

Cuori ribelli, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Ron Howard. Un film con Nicole Kidman, Tom Cruise, Thomas Gibson, Brendan Gleeson, Cyril Cusack, Robert Prosky. Tardo Ottocento. Shannon, signorina di buona famiglia, e Joseph, rozzo attaccabrighe irlandese, partono per Boston, uniti verso il sogno americano nonostante l'antipatia reciproca. Tra infinite liti si scontreranno con l'immigrazione di massa, che metterà a dura prova la capacità di sopravvivenza dei due giovani. Una commedia dove tutto funziona alla perfezione: la regia, la fotografia, gli attori, il ritmo.

Io sono tu, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Seth Gordon. Un film con Jason Bateman, John Cho, Jon Favreau, Melissa McCarthy, Eric Stonestreet. Sandy Bigelow Patterson è un dirigente in procinto di ricevere una promozione mentre sta per nascergli il terzo figlio. Un giorno scopre che qualcuno gli ha rubato l'identità. Fino a quando però non sarà in grado di provarne l'attività e di presentarlo alla giustizia il suo ruolo di vice direttore di una nuova e brillante società finanziaria sarà in bilico. Commedia riuscitissima una coppia di attori affiatata e convincente.

I pinguini di Mr. Popper, ore 20:20 Sky Cinema Family +1

Diretto da Mark Waters, con Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovibond, Philip Baker Hall, Angela Lansbury. Tom Popper è un padre assente per i suoi due figli. La sua principale preoccupazione è il suo lavoro come agente immobiliare di lusso e la possibilità di diventare il quarto presidente della società più importante di Manhattan. Una commedia molto divertente che apprezzeranno sia gli adulti che i più piccoli.

Notte prima degli esami, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Fausto Brizzi, con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Ambientato negli anni ‘80 racconta i giorni precedenti all’esame di maturità di un gruppo di ragazzi pieni di sogni e desideri. Commedia adolescenziale campione d'incassi che ha lanciato la carriera di Vaporidis e della Capotondi.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Il giustiziere della notte, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Sky Cinema Uno + 24 ripropone “Il giustiziere della notte”, remake dell’omonimo film cult degli anni ‘70 con Charles Bronson. Diretto da Eli Roth con protagonista Bruce Willis nei panni di Paul Kersey, un chirurgo che vive coscienziosamente tenendo a bada la sua aggressività. Quando la sua famiglia viene colpita da un atto di violenza, Paul inizia a fare giustizia a modo suo per le strade di Chicago, diventando presto una celebrità del web. Nel cast anche Elisabeth Shue e Vincent D'Onofrio. Consigliato se siete stati degli appassionati del cinema d’azione degli anni ‘70 e lo siete ancora.

The Rock, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Michael Bay. Un film con Sean Connery, Ed Harris, Michael Biehn, Nicolas Cage, John C. McGinley, David Morse. The Rock era la prigione di Alcatraz, chiusa nel 1963. È qui che un generale dei marines nasconde tre missili con testate di gas nervino: vuole protestare per come il governo ha trattato i reduci del Vietnam. Se non gli daranno un centinaio di milioni di dollari farà esplodere i missili su San Francisco. A risolvere la situazione vengono chiamati un chimico e un ex agente inglese, l'unico detenuto che sia riuscito, trent'anni prima, a evadere da Alcatraz. Un film d’azione con ritmi serratissimi e una buona dose di tensione.

Barry seal - Una storia americana, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Doug Liman. Un film con Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda. 1979. Jimmy Carter sciocca la nazione con il suo discorso sulla "crisi di fiducia", mentre il popolo si prepara a votare Reagan. Barry Seal, pilota di aerei di linea che arrotonda con il contrabbando, viene contattato dalla CIA per spiare le attività dei guerriglieri sandinisti in Nicaragua. Sarà l'inizio di una serie di opportunità, sempre meno lecite e sempre più rischiose. Tratto da una storia vera, il film risulta avvincente anche senza essere un capolavoro.

Io sono vendetta, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Chuck Russell. Un film con John Travolta, Amanda Schull, Rebecca De Mornay, Christopher Meloni, Doris Morgado. Stanley Hill è un ingegnere disoccupato che si trova ad assistere all'omicidio della moglie Vivian. Il detective Gibson e gli altri poliziotti coinvolti nel caso non sono interessati realmente a cercare di capire chi possa essere l'assassino e così Stanley decide di rivolgersi al vecchio amico Dennis. Un film poco riuscito che non rende giustizia a un attore come John Travolta.

Gioco a due, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Regia di John McTiernan. Un film con Pierce Brosnan, Rene Russo, Denis Leary, Ben Gazzara, Faye Dunaway, Mark Margolis. L’incontro fatale tra Thomas Crown, un ladro-finanziere di gran classe, e Catherine Benning, l'investigatrice che indaga su di lui. Tra loro, un quadro di Monet, che Thomas ha rubato a un museo di New York. Remake piatto del film con Steve McQueen e Faye Dunaway.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

L’uomo bicentenario, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film di Chris Columbus. Con Sam Neill, Robin Williams, Embeth Davidtz, Oliver Platt, Wendy Crewson. Andrew è un robot modello NDR 114 che manifesta inaspettate doti di creatività, curiosità e amicizia tali da sorprendere la famiglia di Richard Martin che lo ha acquistato. I progettisti della "Robotrix", sospettano invece un difetto di fabbricazione. Educato da Richard, Andrew impara a conoscere l’uomo; ne apprende le debolezze, i bisogni e gli ideali e sviluppa l'esigenza di appartenere alla specie che lo ha adottato. Una delle migliori interpretazioni di Robin Williams, in un film tratto dall’omonimo racconto di Isaac Asimov.

Film drammatici da vedere stasera in tv

28 giorni, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Regia di Betty Thomas. Un film con Steve Buscemi, Diane Ladd, Sandra Bullock, Elizabeth Perkins, Dominic West, Viggo Mortensen. Gwen esagera con l’alcol e la droga e si trova costretta a una terapia di 28 giorni di disintossicazione. Cerca di sfuggirvi, ma poi si affeziona alla clinica. Quando uscirà cambierà vita, lasciando anche il suo ragazzo. Un film che affronta il tema delle dipendenze con leggerezza.

Mektoub, my love: Canto uno, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Regia di Abdellatif Kechiche. Un film con Shain Boumedine, Ophélie Baufle, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Chardard. Amin ha lasciato gli studi di medicina per scrivere il suo film. Lasciata Parigi per le spiagge del Mediterraneo, torna a casa e dagli amici di sempre. Ophélie, compagna di giochi che non smette di guardare e fotografare. La ragazza vuole sposare Clément ma fa l'amore con Toni. A due passi dal mare, Amin flirta con Charlotte e Céline, inaugurando un'estate di giochi d'acqua e di promesse appese. Film del regista de “La vita di Adele”, l’educazione sentimentale di un ragazzo timido di origine tunisina. Forse eccessivamente lungo.

Cinquanta sfumature di rosso, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Terzo film e capitolo finale della saga erotica “Cinquanta Sfumature”, nata dalla penna di E. L. James, autentico fenomeno letterario. Anastasia Steele e Christian Grey si sposano, dando una svolta inaspettata al loro rapporto a luci rosse. Regia di James Foley, con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eric Johnson e Rita Ora. Un film mozzafiato che saprà catturare i vostri oscuri desideri. Vietato ai minori di 14 anni.

Film di spionaggio da vedere stasera in tv

Agli ordini del Fuhrer e al servizio di Sua Maestà, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Film del 1967 di Terence Young, con Gert Fröbe, Trevor Howard, Claudine Auger, Christopher Plummer. Eddie Chapman è un abilissimo ladro che esce di prigione allo scoppio della II guerra mondiale. Lavora a più riprese per i tedeschi ma anche per l'Intelligence Service in cambio di denaro e del condono. Un film poco credibile per una serata senza troppe pretese.

