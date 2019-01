Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 26 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 26 gennaio, in TV su Sky. Commedie, avventura e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Avengers: Infinity War, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Uno dei migliori film della serie Marvel, stasera in onda alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno. Un film di Joe Russo, Anthony Russo. Nel cast Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson. Thanos è il titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale e vuole arrivare, attraverso una serie di genocidi, a possedere le sei gemme elementari che rappresentano gli aspetti fondamentali del cosmo e che gli consentirebbero di avere l’onnipotenza. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia devono cercare di fermarlo. Da vedere assolutamente se vi piacciono i film del fantastico mondo dei supereroi.

Film commedia da vedere stasera in TV

Tu mi nascondi qualcosa, ore 21:15 Sky Cinema +24

Esordio alla regia di Giuseppe Lo Console, nel cast Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Stella Egitto, Sarah Felberbaum, Rocio Munoz Morales. Un film corale, romantic comedy all’italiana sull'infedeltà, fra tradimenti scoperti per caso, fidanzate pornostar e uomini con una doppia vita. Buona interpretazione da parte del cast. Da vedere per trascorrere una serata piacevolmente leggera.

Waterboy, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film diretto da Frank Coraci con Kathy Bates, Adam Sandler, Henry Winkler. Bobby è un ragazzo un po’ tonto che si occupa di rifornire d’acqua la squadra di football locale. Un giorno però Bobby dimostra di avere tutti i numeri per essere un grande giocatore e portare finalmente al trionfo la sfortunata squadra. La comicità di Adam Sandler vince in una commedia dai toni surreali e un cast azzeccatissimo.

Ricomincio da noi, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Film del 2017 di Richard Loncraine con Imelda Staunton, Celia Imrie, Timothy Spall e Joanna Lumley. Sandra è una borghese rispettabile che si vede costretta a lasciare casa quando scopre il tradimento di suo marito, che (ormai da 40 anni) ha una relazione con la migliore amica. Sandra si rifugia dalla sorella “alternativa” Bif, e con lei scopre una scuola di ballo e un nuovo amore davvero speciale. Una commedia romantica che insegna a vivere e sperare anche quando, ormai, sembra troppo tardi.

L’appartamento, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Un film del 1960, capolavoro del regista Billy Wilder, con Jack Lemmon e Shirley MacLaine. La storia del timido Bud Baxter, impiegato in una società di assicurazioni, che riesce a far carriera prestando il suo appartamento ai superiori che vogliono concedersi scappatelle extraconiugali. Le cose per lui si complicano terribilmente quando si innamora di Fran Kubelik. Un film senza tempo, assolutamente da vedere. Ha ottenuto 10 candidature e vinto 5 premi Oscar.

Amore 14, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Federico Moccia per un film tratto dal suo omonimo libro, con Veronica Olivier, Beatrice Flammini, Flavia Roberto, Raniero Monaco Di Lapio, Giuseppe Maggio. Il racconto dell'amore e dei sogni di ragazzi quattordicenni, proprio come la protagonista del film: la graziosa Carolina, detta Caro, alle prese con i primi sussulti del suo cuore. Una rappresentazione leggera di un’età complessa.

Sharm El Sheikh - Un’estate indimenticabile, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Ugo Fabrizio Giordani. Un film con Giorgio Panariello, Enrico Brignano, Maurizio Casagrande, Cecilia Dazzi, Michela Quattrociocche. Fabio Romano e De Michelis, colleghi e amici da una vita, diventano rivali quando capiscono che il nuovo capo, Saraceni, è fermamente intenzionato a licenziare uno di loro. Una commedia leggera che entra di diritto tra i cinepanettoni. Per gli amanti del genere.

Bob & Marys – Criminali a domicilio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +1

Commedia italiana del 2018 per la regia di Francesco Prisco, con Rocco Papaleo, Laura Morante, Massimiliano Gallo e Giovanni Esposito. Un istruttore di scuola guida e una volontaria sono sposati da anni e vivono nelle loro routine, quando un gruppo di criminali si introduce in casa loro e la riempie di misteriosi pacchi dal contenuto di certo illegale. I due devono custodire la merce, e in questa situazione paradossale si rendono conto di aver ricominciato a vivere. Un film leggero e divertente per una serata con tutta la famiglia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La tregua, ore 21:15 Sky Cinema Hits

In occasione della ricorrenza del 27 gennaio, su Sky Cinema Hits va in onda La settimana della memoria, in ricordo delle vittime dell’Olocausto. “La tregua” è un film del 1997 di Francesco Rosi, ispirato all’omonimo romanzo del ’63 di Primo Levi. Con John Turturro, Massimo Ghini, Rade Šerbedžija e Roberto Citran. Nel ’45, la Germania nazista si difende dall’arrivo delle truppe sovietiche e americane. I soldati tedeschi abbandonano i campi di concentramento, cercando di cancellare le tracce di una carneficina. Tra i deportati ad Auschwitz c’è Primo Levi, ebreo e partigiano che inizia il suo viaggio per tornare a casa. Un film intenso e struggente, per non dimenticare.

Il filo nascosto, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Paul Thomas Anderson, con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Sue Clark, Joan Brown, Camilla Rutherford. Reynolds Woodcock è un rinomato sarto al centro della moda britannica nella fascinosa Londra anni '50. Una cameriera, Alma, ne resta sedotta e lo segue nella sua attività, diventando la sua musa. Nonostante la tenacia della giovane donna, Reynolds ha difficoltà a impegnarsi seriamente, questo la spingerà a trovare un rimedio. Un magnifico Daniel Day-Lewis nei panni di uno stilista senza concessioni e devoto alla sua arte. Il film, assolutamente da vedere, ha ottenuto sei candidature e vinto un Premio Oscar.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Hercules, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di John Musker, Ron Clements. Le fantastiche avventure di Ercole nella prima storia d'animazione targata Disney ispirata alla mitologia greca (1997). Vittima di un maleficio, il forzuto eroe figlio di Zeus dovrà affrontare le dodici fatiche per tornare immortale nel suo Olimpo. Un film da vedere con tutta la famiglia, per grandi e piccini.

Ratatouille, ore 20:10 Sky Cinema Family +1

Diretto da Brad Bird e Jan Pinkava, “Ratatouille” racconta la storia di Remy, topolino francese di campagna che decide di trasferirsi a Parigi. Lì conoscerà Auguste Gusteau, un grande chef che gli permetterà di lavorare in un ristorante a cinque stelle della città grazie al suo olfatto straordinario. Film Pixar divertente e con una sceneggiatura davvero acuta. Ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio Oscar.

Cattivissimo me 2, ore 20:05 DeA Kids

Regia di Pierre Coffin, Chris Renaud. Il secondo capitolo delle avventure del Cattivissimo Gru e dei suoi divertenti esserini gialli, i Minion. Gru viene reclutato dalla vulcanica agente Lucy Wilde, della Lega Anti Cattivi, per fingersi il gestore di un negozio di dolciumi e smascherare così un terribile criminale. In continuità col primo capitolo della serie, un film d’animazione sempre divertentissimo.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Bad boys, ore 21:00 Sky Cinema Max

Pistola in pugno e distintivo sul petto per Will Smith e Martin Lawrence in un action-movie dal regista di “Transformers”, Michael Bay. Due poliziotti di Miami braccano una banda di narcotrafficanti di eroina. L’unica che può individuarli è una prostituta, ma la ragazza viene rapita. Un film piacevole, da vedere per gli amanti dell’azione.

Lucy, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Luc Besson, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Amr Waked, Choi Min-sik, Pilou Asbæk, Analeigh Tipton. Lucy è una studentessa che vive a Taiwan e si ritrova costretta a consegnare una valigetta dal contenuto misterioso a un criminale coreano, Mr. Jang. La ragazza viene sequestrata e, per colpa di una sostanza chimica, nel suo corpo si sviluppano progressivamente una capacità di conoscenza e di potere inimmaginabili. Un puzzle narrativo e visivo che richiede attenzione, con un’action woman protagonista.

Film thriller da vedere stasera in TV

Sonnambula, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Per la regia di Elliott Lester, con Ahna O’Reilly, Richard Armitage e Jake Broder. Sarah è turbata da attacchi di sonnambulismo e paurosi incubi. Cercando una cura, si rivolge alla sua università e al centro di ricerca del sonno. Dopo la prima notte di monitoraggio, però, scopre che il mondo attorno a lei è cambiato, e continua a farlo ogni volta che si addormenta: starà a lei e al ricercatore Scott trovare un modo per tornare al punto d’inizio. Un thriller americano del 2017, ricco di suspense e torbidi sviluppi sentimentali.

L’amore criminale - 1ª TV, ore 21:15 Premium Cinema +24

Un film di Denise Di Novi con Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults, Whitney Cummings, Cheryl Ladd, Robert Wisdom, Jayson Blair, Simon Kassianides, Mitch Silpa. Julia è la brillante caporedattrice di un magazine online e sta per sposarsi con David, giovane imprenditore di successo. La loro vita sembrerebbe andare a gonfie vele, ma presto riemergeranno alcuni fantasmi del loro recente passato. Un thriller che tende verso il “già visto” e poteva sicuramente essere sviluppato meglio.

In ostaggio, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Un film di Pieter Jan Brugge con Robert Redford, Helen Mirren, Willem Dafoe, Alessandro Nivola. Wayne Hayes ricopre una posizione di rilievo in una grande azienda. Improvvisamente, viene rapito da un suo dipendente, Arnold Mack. Nel tentativo di negoziare la liberazione, le vite di Wayne e della moglie Eileen vengono messe a nudo, mostrandone luci ed ombre. Film da non perdere per l’eccellenza del cast.