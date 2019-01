La #10yearschallange dei supereroi Marvel

Come siamo cambiati in dieci anni? È la sfida virale che ha invaso i social network. Così Marvel ha deciso di partecipare, mostrando come si sono evoluti nel corso degli anni il Dio del Tuono Thor, Tony Stark alias Iron Man, la spia russa Natasha Romanov e gli altri

La febbre per il tormentone che ha colpito gli utenti di Facebook, Twitter e Instagram – che condividono un foto confronto del loro aspetto dieci anni fa e oggi – è arrivata anche nel quartier generale Marvel: la casa fumettistica ha preso parte alla sfida, mostrando online come sono cambiati nel tempo i più amati supereroi dei fumetti, nella loro versione cinematografica. D’altronde il Marvel Cinematic Universe ha festeggiato un decennio proprio nei mesi scorsi...



Il VIDEO per i 10 anni del Marvel Cinematic Universe



La #10yearschallange dei Vendicatori Marvel

Il gigante del cinema ha condiviso le vecchie immagini dei Vendicatori sulla sua pagina Twitter ufficiale, mostrando quanto e come sono cambiati dalla prima fase del MCU ad oggi. Marvel ha pubblicato collage fotografici di Robert Downey Jr nei panni di Tony Stark nel primo film di Iron Man e poi in Avengers: Endgame, atteso per il 26 di aprile nelle sale (GUARDA IL TWEET) e le foto di Chris Evans nei panni di Steve Rogers in Capitan America: The First Avengers e nel prossimo film sui Vendicatori (GUARDA IL TWEET). Poi c’è la Scarlett Johansson in salsa Natasha Romanov di Iron Man 2 contro la spia russa in Avengers: Infinity War, in attesa del solo movie dedicato a Black Widow (GUARDA IL TWEET) e il Thor di Chris Hemsworth nel primo film sul Dio del Tuono e, anche lui, nel quarto Avengers (GUARDA IL TWEET).



Marvel Cinematic Universe, la timeline ufficiale

Supereroi Marvel ieri e oggi

Altre foto mostrano Samuel Jackson nei panni di Nick Fury in Captain Marvel e in Spider-Man: Far From Home (GUARDA IL TWEET), Clark Gregg nel ruolo di Agent Coulson in Iron Man 2 e Captain Marvel (GUARDA IL TWEET) e Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton in Avengers e in Avengers: Endgame (GUARDA IL TWEET). In tutte le nuove immagini, i Vendicatori hanno un’aria sconfitta dopo i drammatici eventi di Avengers: Infinity War. Infine, c’è anche uno scatto che mostra come è cambiato il logo dei Marvel Studios negli ultimi 10 anni (GUARDA IL TWEET).



Supereroi e supervillain in arrivo al cinema nel 2019

Deadpool 10 anni dopo: il meme

L'account Twitter ufficiale di Deadpool ha pubblicato una foto di Hugh Jackman nei panni di Wolverine in X-Men Origins: qui il supereroe sembra un po’ spaesato mentre, con i suoi artigli di adamantio, si allontana da un'esplosione; la seconda foto mostra un'immagine della tomba del personaggio con una didascalia che recita: "Hey Hugh Jackman, mi sono occupato della tua 10 Years Challange per te", uno scherzo burlone per l’attore che ha deciso di abbandonare il ruolo (GUARDA IL TWEET). Il tweet ha dato il via all’ilarità dei fan, che hanno iniziato a condividere le immagini più esilaranti, come la #10yearschallange di Green Lantern che ritrae il supereroe in piena forma al fianco di un’immagine di Wade Wilson tutto bruciacchiato (GUARDA IL TWEET), per non parlare di quello scatto dedicato al Colossus di Stefan Kapicic... (GUARDA IL TWEET).