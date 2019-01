A Star is Born è uno dei film rivelazione del 2018, che porta in scena il talento della pop star Lady Gaga non solo davanti a un microfono, ma anche faccia a faccia con la macchina da presa. La pop star ha vinto un Golden Globe: “Shallow” è stata premiata come Miglior canzone originale, e ora Lady Germanotta punta agli Oscar.



Lady Gaga e il Golden Globe per A Star is Born

A Star is Born, interpretato e diretto da Bradley Cooper al suo debutto come regista, ha ottenuto il Golden Globe per la Migliore canzone originale per Shallow, a fronte di cinque nomination complessive: per il miglior film drammatico, per il miglior regista a Bradley Cooper, per il miglior attore in un film drammatico sempre a Bradley Cooper e per la migliore attrice in un film drammatico a Lady Gaga. A ritirare il premio è un’emozionatissima Gaga che, forse, avrebbe preferito vincere per le sue doti nella recitazione, piuttosto che nel canto, dove è già risaputo essere una... “star”, appunto. Tuttavia, per la cantante non è la prima volta: nel 2016 ha vinto come Miglior attrice in una miniserie o film per la TV per la sua interpretazione in American Horror Story: Hotel.



Lady Gaga verso l’Oscar?

Se la pop star è rimasta (quasi) a bocca asciutta in occasione dei Golden Globe, può sempre sperare negli Oscar. Le nomination definitive della 91 edizione degli Academy Awards devono ancora essere rilasciate, ma A Star is Born e la sua interprete hanno buone possibilità di rientrare fra i candidati all’ambito premio, stando ai pronostici degli esperti del settore. All'indomani dell'assegnazione dei Golden Globe i giurati dell'Academy, una squadra di 928 persone, hanno iniziato ad esprimere il loro parere che contribuirà a formare le shortlist delle 24 categorie in concorso, premiate il prossimo24 febbraio durante la cerimonia di premiazioni che si terrà presso il Dolby Theatre di Los Angeles.



Le star della musica che hanno vinto l’Oscar

Lady Gaga non è certo la prima cantante a distinguersi anche sul grande schermo: ecco le altre pop star che hanno vinto un Oscar nel corso della loro carriera per un ruolo di pura recitazione. Oltre 60 anni fa, l’onore di passare dal microfono alla statuetta degli Oscar è toccato a Frank Sinatra, che nel 1954 si distingue sul set di Da qui all’eternità di Fred Zinnemann, film tratto dall'omonimo romanzo di James Jones che gli vale l’Oscar come Miglior attore non protagonista. Una quindicina di anni dopo è il turno di Barbra Streisand: la star vince per la sua interpretazione in Funny Girl, film del 1968 diretto da William Wyler, tratto dall'omonimo musical del 1964, come Miglior attrice protagonista. La Streisand sbaraglia la concorrenza delle altre candidate: Patricia Neal, Vanessa Redgrave, Joanne Woodward e Katharine Hepburn. Qualche tempo più tardi c’è Cher sotto i riflettori: l’eclettica artista nel 1984 ottiene una nomination all’Oscar come Miglior attrice non protagonista per Silkwood, vincendo quattro anni più tardi come Miglior attrice protagonista per Stregata dalla luna. Parlando di uomini, invece, ricordate l’interpretazione di Jared Leto in Dallas Buyers Club? Nel film del 2013 diretto da Jean-Marc Vallée il fondatore dei Thirty Seconds to Mars interpreta Rayon, una donna transgender tossicodipendente e sieropositiva. E vince Oscar e Golden Globe come Miglior attore non protagonista. E ancora, la cantante Jennifer Hudson è premiata come Miglior attrice non protagonista in Dreamgirls.