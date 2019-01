Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 10 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici stasera in TV

Wonder, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Stephen Chbosky. Un film con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Ali Liebert, Daveed Diggs. La storia di Auggie Pullman, un ragazzino di dieci anni che gioca alla playstation e adora Halloween. Affetto fin dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, il bambino ha subito ventisette interventi e quando esce nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. La prima grande prova da affrontare è quella della scuola. Tratto dall’omonimo romanzo di R. J. Palacio, il film è intelligente, appassionante e allo stesso tempo leggero. Da vedere insieme a tutta la famiglia.

Scoprendo Forrester, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Diretto da Gus Van Sant con Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham. Jamal Wallace è nato nel Bronx e divide la propria vita tra l’amore per il basket e quello per la letteratura. Si ritroverà per puro caso a conoscere William Forrester, autore di un unico libro e vincitore del Premio Pulitzer. L’uomo sembrava scomparso e il rapporto tra i due farà crescere entrambi.

8 mile, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Curtis Hanson con Eminem, Kim Basinger, Brittany Murphy. Riuscire a sfondare nel mondo del rap pur avendo la pelle bianca. Questo è il sogno di Jimmy Smith Jr. alle prese con una vita difficile. Dal rapporto con sua madre alle bande di quartiere, fino all’amore. Quella spinta che lo attira sul palco è però più forte di tutto. È lì e lo porterà al successo.

Film avventura stasera in TV

Into the Grizzly Maze, ore 21:15 Sky Cinema +24

La selvaggia Alaska è il luogo in cui due fratelli si riuniscono, mettendo piede in quella che è stata la loro casa d’infanzia. Insieme prenderanno parte a un’escursione ma sulle loro tracce c’è un gigantesco orso grizzly. Un vero film d’avventura, diretto da David Hackl e interpretato da Scott Glenn, James Marsden, Thomas Jane, Billy Bob Thornton e Piper Perabo.

Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, ore 21:15 Sky Cinema HD Hits

Una nuova avventura per capitan Jack Sparrow, che sfugge alle grinfie delle guardie del re soltanto per ritrovarsi a bordo, come prigioniero, della spaventosa nave del pirata Barbanera. Il tutto grazie all’avvenente figlia di quest’ultimo, Angelica. Regia di Rob Marshall con Johnny Depp, Ian McShane, Penélope Cruz.

Blu profondo 2, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Renny Harlin con Saffron Burrows, Samuel L. Jackson, Thomas Jane. Una base subacquea sta eseguendo dei test sugli squali toro, mettendo alla prova gli effetti di un nuovo farmaco. Nella struttura vengono convocati dei nuovi ricercatori, giusto in tempo per fronteggiare una situazione particolarmente rischiosa.

Film d’animazione stasera in TV

È arrivato il broncio, ore 21:00 Sky Cinema Family

Terry è un ragazzo alquanto riservato che si ritrova di colpo a trascorrere le vacanze nel parco divertimenti di nonna Mary. Un’esperienza da sogno, resa incredibile dalla sua fervida immaginazione, che lo catapulta in terre incantate. Regia di Andres Couturier con Ian McShane, Toby Kebbell, Lily Collins.

Film horror stasera in TV

Resident Evil, ore 21:00 Sky Cinema Max

Diretto da Alexander Witt con Milla Jovovich, Sienna Guillory, Sandrine Holt. In un futuro non così distante un’oscura società conduce esperimenti illegali in una base segreta. Un incidente manda in funzione il sistema d’allarme, con il computer centrale che stermina tutti coloro all’interno della struttura. Alice e la sua squadra dovrà indagare sull’accaduto e si ritroverà dinanzi il proprio incubo peggiore.

Film commedia stasera in TV

La truffa è servita, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di James Oakley. Un film con Uma Thurman, Alice Eve, Maggie Q, Sofía Vergara, Ashley Williams, Parker Posey. Una coppia, disperata per il debito contratto con un gangster, decide di organizzare un furto di gioielli a Los Angeles, dando il via a una serie di eventi incredibili, legati tra loro da un unico comune denominatore: l’arte della truffa.

Scappo dalla città. La vita, l'amore e le vacche, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Tre amici decidono di dire addio alla propria vita stressante in città, optando per il West ed entrando in contatto con la natura. Si ritroveranno a riscoprire sé e trasportare una mandria di vacche, alla ricerca del senso della vita. Un film di Ron Underwood con Daniel Stern, Jack Palance, Bruno Kirby, Billy Crystal, Jake Gyllenhaal.

Ci vuole un gran fisico, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Eva si sta avvicinando ai propri 50 anni e inizia a mettere in dubbio le scelte fatte. Lavora in un grande magazzino e la cosa non la entusiasma affatto. Ha alle spalle un matrimonio fallito ed è tempo di riprendere le redini della sua vita. Regia di Sophie Chiarello. Un film con Angela Finocchiaro, Giovanni Storti, Raul Cremona, Stefano Roberto Belisari, Jurij Ferrini.

Puoi baciare lo sposo, ore 19:25 Sky Cinema Uno +1

Una commedia sentimentale diretta da Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo e Dino Abbrescia. Antonio si è innamorato del suo coinquilino Paolo, i due vivono insieme a Berlino e stanno per sposarsi. Al momento della proposta di matrimonio Paolo pone una condizione: essere presentato ai suoceri italiani. Antonio non ha mai rivelato la sua omosessualità alla propria famiglia, ma dopo qualche esitazione decide di affrontare la questione. Da non perdere se quello che cercate è un film in grado di farvi sorridere ma anche riflettere sui pregiudizi e le ipocrisie purtroppo ancora presenti nel nostro Paese.

Un desiderio per Natale, ore 19:30 Sky Cinema Family +1

Una giovane donna sposata ma stanca della propria vita riceve un dono da un angelo del Natale. Torna single ma scopre che la gioia iniziale svanisce molto in fretta. Inizierà così a lavorare duramente per riprendersi suo marito.

Febbre da cavallo (vers. rest.), ore 20:55 Comedy Central

Regia di Steno. Un film con Enrico Montesano, Gigi Proietti, Catherine Spaak, Mario Carotenuto, Adolfo Celi, Fernando Cerulli. Tre amici squattrinati trascorrono le proprie giornate negli ippodromi e a caccia di nuove truffe per ottenere soldi per scommettere. Guidati dal geniale Mandrake, vivono alla giornata, rischiando le botte e l’arresto. Una commedia goliardica diventata un cult.

Film thriller stasera in TV

Omicidio al Cairo, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Premiato al Sundance Festival 2017, il film è diretto dal regista egiziano Tarik Saleh. Nouredin è un poliziotto corrotto al Cairo, in Egitto. Si comporta come tanti suoi colleghi, chiedendo soldi ai commercianti per ottenere protezione dalle stesse forze dell’ordine. Per le strade però il clima diventa incandescente. Si prepara una rivolta.

Black mass: l'ultimo gangster, ore 21:15 Premium Cinema +24

Tratto da una storia vera, il film, diretto da Scott Cooper e ambientato in una livida Boston a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, ha come protagonista un irriconoscibile Johnny Depp che nei panni del mafioso Jimmy Bulger ci regala una performance degna di essere candidata dall'Academy agli Oscar. Nato e cresciuto a Boston, Jimmy Bulger è un criminale di zona, ha una gang, è rispettato e amato dai locali, specialmente da John Connolly, ora diventato agente dell'FBI che è cresciuto con Jimmy e suo fratello Bill. Proprio John Connolly propone a Jimmy di diventare suo informatore, così da poter fare carriera, consentendogli in cambio di agire indisturbato.

Out of sight - gli opposti si attraggono, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Steven Soderbergh con George Clooney, Jennifer Lopez, Jim Robinson, Mike Malone, Donna Frenzel. Jack Foley è un ladro gentiluomo e gli capita d’innamorarsi di uno dei suoi nemici naturali, uno sceriffo federale, Karen Sisco. È amore a prima vista, soprattutto per lui. Lei però, particolarmente avvenente, non è estranea alle attrazioni fatali per i criminali che deve catturare.

Solo per vendetta, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Un sereno professore di lettere vede la sua vita andare in frantumi dopo la violenza subita da sua moglie, brutalmente picchiata e stuprata. Mentre la rabbia e il senso d’impotenza lo corrodono, un uomo in ospedale gli offre la possibilità di farsi giustizia da solo. Regia di Roger Donaldson. Un film con Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce, Harold Perrineau, Jennifer Carpenter.

