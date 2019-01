Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 9 gennaio

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Into the Grizzly Maze, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Un vero film d’avventura, diretto da David Hackl e interpretato da Scott Glenn, James Marsden, Thomas Jane, Billy Bob Thornton e Piper Perabo. Due fratelli che non si frequentano spesso decidono di riunirsi nella loro casa delle vacanze nella selvaggia Alaska, in cui erano soliti andare in vacanza da bambini. Durante il soggiorno, organizzano un’escursione di due giorni immersi nella natura, ma si ritrovano presto a sfuggire alle grinfie di un feroce e minaccioso orso grizzly. “Into the Grizzly Maze” è il film ideale per chi ama le storie d’avventura nella natura selvaggia. Non perderlo questa sera su Sky Cinema Uno.

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, ore 21:15 Sky Cinema HD Hits

Tempi duri per i pirati. Un re tiranno ha ordinato che non ne resti nemmeno uno. Per contrastare l’ondata di terrore e le flotte della Compagnia delle Indie Orientali, capitanate dall’odioso Lord Beckett, non rimane che rintracciare i Nove Pirati della Fratellanza e tentare una strategia difensiva. Will, Elizabeth e il Capitan Barbossa raggiungono Singapore per ottenere il sostegno di Capitan Sao Feng, temibile pirata cinese col vizio del vapore. Ma si sa, i pirati sono volubili e ciascuno nutre in cuor proprio un interesse personale. Will vuole uccidere Davy Jones e riportare il padre alla vita. Elizabeth e Barbossa desiderano raggiungere Jack Sparrow ai confini del mondo, liberarlo dalla maledizione di Jones e riorganizzare con lui la Fratellanza. Lord Beckett sogna di governare il mare e di spazzarlo dagli odiosi nemici. La capricciosa dea Calypso, regina degli abissi costretta in un corpo umano, deciderà le sorti dello scontro navale. In fondo al mare e durante la battaglia i pirati troveranno un tesoro: l’amicizia. Con Johnny Depp, Chow Yun-Fat, Jonathan Pryce, Bill Nighy, Kevin McNally e la regia di Gore Verbinski.

Tommy la mummia e lo Scarabeo d’oro, ore 21:00 Sky Cinema Family

“Tommy la mummia e lo Scarabeo d’oro” è un film di avventura per ragazzi che miscela nella trama divertimento, morale, educazione e peripezie esilaranti. La pellicola è ispirata all’omonima serie di libri per ragazzi di Tosca Menten che finalmente arriva sullo schermo per far sognare a occhi aperti il pubblico più giovane. Il protagonista è Gus, il ragazzino che una mattina si ritrova nel letto una vera mummia. Difatti, durante il trasporto verso il Museo Egizio, questa mummia millenaria viene colpita da un fulmine la cui scarica elettrica riesce a riportarla in vita. Si ritrova così a scappare dal suo destino museale e a rifugiarsi a casa del ragazzino con il quale, dopo un primo scetticismo e inevitabile choc, instaura un’amicizia autentica tanto quanto le sue bende. Ma quando il padre di Gus decide di mandare anche Tommy la mummia a scuola, ne capiteranno di tutti i colori.

Film di fantasia da vedere stasera in tv

Il mio piccolo dinosauro, ore 21:15 Sky Cinema +24

A causa di un esperimento militare fallito, un ufficiale militare deve uccidere un dinosauro. Ma un ragazzo scopre la creatura di cui all’inizio sarà comprensibilmente intimorito; imparerà però prestissimo a conoscerla e apprezzarne la diversità. Perché spesso la diversità non è un limite, nemmeno un ostacolo, anzi. Non dovremmo mai dimenticarlo. Alla fine il ragazzo stringerà un forte legame con la titanica creatura preistorica, tanto da diventarne il migliore amico. Ma il militare è sulle loro tracce, pronto a portare a termine il proprio dovere. “Il mio piccolo dinosauro” è un’avventura fantasy per tutta la famiglia che farà appassionare chiunque alla storia avvincente di questo ragazzo e del suo “cucciolo” inusuale.

Film d’azione da vedere stasera in tv

La vendetta di Carter, ore 21:00 Sky Cinema Max

Sylvester Stallone è al fianco di Mickey Rourke nell’action “La vendetta di Carter”, remake di un cult degli anni 70 con Michael Caine, qui nella parte del cattivo. Il film ruota intorno all'indagine personale che il protagonista, Jack Carter, conduce intorno alla morte del fratello, avvenuta ufficialmente a causa di un incidente stradale. Questo lo condurrà in un vortice adrenalinico tra loschi personaggi, giri di prostituzione e pornografia. Jack si convincerà così sempre di più che non si sia trattato di un incidente.

American Sniper, ore 21:06 Premium Cinema +24 HD

Chris Kyle, texano che cavalca tori e non manca un bersaglio, decide di mettersi al servizio degli Stati Uniti, fiaccati dagli attentati alle sedi diplomatiche in Kenya e in Tanzania. Arruolatosi nel 1999 nelle forze speciali dei Navy Seal, Kyle ha stoffa e determinazione per riuscire e ottenere l’abilitazione, perché come gli diceva suo padre da bambino lui è nato “pastore di gregge”, votato alla tutela dei più deboli contro i lupi famelici. Operativo dal 2003, parte per l'Iraq e diventa in sei anni, 1000 giorni e quattro turni una leggenda a colpi di fucile. Un colpo, un uomo. Centosessanta uomini abbattuti (e certificati) dopo, Chris Kyle torna a casa, dalla moglie, dai bambini e dai reduci, a cui adesso guarda le spalle dai fantasmi della guerra del Golfo. Una dedizione che gli sarà fatale. Con Bradley Cooper, Kyle Gallner, Sienna Miller, Jake McDorman, Eric Close e la regia di Clint Eastwood.

Chinese zodiac, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Jackie Chan. Un film con Jackie Chan, Oliver Platt, Caitlin Dechelle, Steven Dasz, Kenny G e Andrew Dasz. Nell'imponente Palazzo d'Estate di Pechino, nel 1860 gli eserciti francese e britannico si appropriarono di dodici preziose teste di statue rappresentanti gli animali dello zodiaco cinese. In epoca moderna, il cacciatore di tesori Asian Hawk viene incaricato assieme alla sua squadra di recuperare quelle statue. Questa missione farà vivere ad Asian e ai suoi svariate avventure in giro per il mondo.

Film romantici da vedere stasera in tv

Parlami d'amore, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Un film diretto e interpretato da Silvio Muccino, con Aitana Sánchez-Gijón, Carolina Crescentini, Andrea Renzi e Flavio Parenti. Sasha è nato sotto una cattiva stella. I genitori tossici lo hanno isolato crescendolo in una comunità di recupero e, alla loro morte, lo hanno lasciato in un limbo di dolore. Costretto ad abbandonare il centro dopo la dipartita del direttore - l'unica persona nella quale riponeva la sua fiducia - Sasha fatica a trovare il suo posto nel mondo. Prima prova da regista per Silvio Muccino, il film è un trionfo di luoghi comuni e stereotipi e, per questo, risulta poco credibile in alcuni momenti.

Il presidente - Una storia d'amore, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Abdrew Sheperd è il presidente degli Stati Uniti e secondo gli ultimi sondaggi la sua popolarità è alle stelle. Sydney Ellen Wade è invece un’affascinante operatrice col compito di sensibilizzare l'amministrazione ad una maggior salvaguardia dell'ambiente. Basta uno sguardo durante una riunione alla Casa Bianca per far scattare la scintilla. Sheperd, vedovo con una figlia adolescente, per le strane regole etiche che devono riguardare un presidente, rischia di compromettere la sua immagine, ma decide di ascoltare il suo cuore. In un accorato discorso finale, dopo aver riaffermato la propria vocazione e dignità, il presidente sottolinea il proprio diritto alla felicità privata. Con Michael Douglas, Annette Bening, David Paymer, John Mahoney, Richard Dreyfuss e la regia di Rob Reiner.

Film commedia da vedere stasera in tv

I mitici - Colpo gobbo a Milano, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Fabio si ritrova sulle spalle una rapina in via Montenapoleone a Milano, ereditata dal fratello arrestato, coinvolgendo nell'impresa anche Enzo. I due, però, sono troppo rozzi per sembrare clienti della gioielleria da svaligiare, quindi inseriscono nel piano anche Deborah, una “burina” molto bella. La ragazza cerca di sedurre il direttore che però si rivela essere un gay. L'unica consolazione consiste nel recuperare i soldi che un incallito tangentomane getta nella spazzatura all'arrivo della polizia. Con Claudio Amendola, Tony Sperandeo, Ricky Memphis, Monica Bellucci, Ugo Bologna e la regia di Carlo Vanzina.

S.O.S. Natale, ore 20:15 Sky Cinema Family +1

Diretto da Christopher Smith con Nonso Anozie, Ewen Bremner, Jim Broadbent e Warwick Davis. Un padre e un figlio fanno squadra per salvare il Natale quando scoprono che Babbo Natale dorme nel loro garage. Uno spassoso film a tema natalizio per la famiglia.

Fantozzi, ore 21:00 Iris

Il ragionier Ugo Fantozzi, dimenticato da molti giorni nei gabinetti murati della società ItalPetrolCemeTermoTessilFarmoMetalChimica viene ritrovato grazie a una “rispettosa” telefonata della moglie Pina che ha osato finalmente chiedere sue notizie. Da quel momento si viene a conoscenza della sua vita familiare (ha una figlia, Mariangela, dall'aspetto decisamente poco invitante), del suo segreto amore (la collega signorina Silvani) e soprattutto delle vessazioni a cui è sottoposto (e a cui talvolta si auto sottopone preventivamente) al lavoro. Un classico senza tempo della commedia italiana, da non perdere assolutamente. Con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Umberto D'Orsi, Umberto Orsini, Andrea Roncato e la regia di Luciano Salce.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Gli amori immaginari, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Appuntamento in prima tv con il secondo film del talentuoso Xavier Dolan, qui anche interprete. “Gli amori immaginari” è il racconto di un’amicizia messa in crisi dalla possibilità di una relazione amorosa. Due amici, lei Marie, lui un gay di nome Francis, si innamorano della stessa persona, Nicolas, ragazzo brillante e piacente, da poco venuto dalla campagna a vivere a Montreal. Fra i tre nasce una mutua simpatia e solidarietà, che presto però in Francis e Marie si tramuta in amore e desiderio. I due amici diventano inevitabilmente rivali, e cercano di dare ciascuno il meglio di sé per conquistare all’amore il nuovo giovane amico, in una competizione senza esclusione di colpi.

Come eravamo, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Un film del 1973 con Viveca Lindfors, Robert Redford, Bradford Dillman, Patrick O'Neal, Murray Hamilton e la regia di Sydney Pollack. Nel 1939 in un college New York si incontrano i destini di Hobbel è bello, ricco e talentoso e di Helen, ebrea, impegnata e comunista. Lei vorrebbe scrivere ma è lui quello bravo, che pubblica un racconto. L'America entra in guerra e Hobbel va in marina. Durante una licenza ritrova Helen che lo ospita a casa sua. Nasce una relazione che sfocia poi nel matrimonio. Nel frattempo, lui vende un suo libro al cinema, così la famiglia si trasferisce a Hollywood. Qui passano degli anni, che amplificano sempre di più le loro diversità fino a portarli al divorzio e poi a ritrovarsi casualmente e ancora una volta a New York.

Film biografici da vedere stasera in tv

Black mass: l'ultimo gangster, ore 21:14 Premium Cinema

Tratto da una storia vera, il film, diretto da Scott Cooper e ambientato in una livida Boston a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, ha come protagonista un irriconoscibile Johnny Depp che nei panni del mafioso Jimmy Bulger ci regala una performance degna di essere candidata dall'Academy agli Oscar. Nato e cresciuto a Boston, Jimmy Bulger è un criminale di zona, ha una gang, è rispettato e amato dai locali, specialmente da John Connolly, ora diventato agente dell'FBI che è cresciuto con Jimmy e suo fratello Bill. Proprio John Connolly propone a Jimmy di diventare suo informatore, così da poter fare carriera, consentendogli in cambio di agire indisturbato.

Film thriller da vedere stasera in tv

Sherlock Holmes, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film del 2009, diretto da Guy Ritchie e interpretato da Robert Downey Jr. nel ruolo dell'investigatore Sherlock Holmes e da Jude Law nei panni del dottor Watson. La sceneggiatura è ispirata ai romanzi dell'autore scozzese Sir Arthur Conan Doyle e tratta dal fumetto scritto appositamente da Lionel Wigram. I due protagonisti di questa avvincente pellicola si ritrovano coinvolti in un nuovo mistero, poiché chiamati ad affrontare uno strano criminale, appassionato di magia nera e che riappare dalla tomba.

The interpreter, ore 21:00 Sky Cinema Crime

Silvia Broome è “The Interpreter”, esperta di lingue africane e impiegata alle Nazioni Unite. Durante una conferenza sente due uomini complottare contro un delegato e decide di avvertire le autorità. La sua storia però è poco credibile e non è facile convincere Tobin Keller che la vita del presidente africano è in pericolo. I due, così diversi eppure attratti l'uno dall'altra, rischiano la propria vita rimanendo invischiati nel complotto: si avvicinano e soprattutto si parlano e la loro amicizia attraverso la cinepresa di Pollack diventa metafora del dialogo globale. Con Nicole Kidman, Sean Penn, Keener Tsai Chin, Yvan Attal e la regia di Sydney Pollack.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Peter Rabbit ore 20:20 Sky Cinema Uno +1

Film d’animazione del 2018 per la regia di Will Gluck, con doppiaggio di Nicola Savino, Emiliano Coltorti, Valentina Favazza e Bruno Alessandro. L'irriverente personaggio creato da Beatrix Potter è il protagonista di una fantastica avventura in live action che vede l'astuto coniglio alle prese con un burbero vicino di casa. Peter, infatti, lotta con il signor McGregor per impossessarsi dei preziosissimi tesori dell’orto. Una pellicola divertente per una serata in famiglia con grandi e piccini.

