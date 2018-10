Film al cinema questa settimana, dal 31 ottobre al 7 novembre 2018

Ecco il calendario dei film in uscita questa settimana, dal 31 ottobre al 7 novembre 2018. Film drammatici, commedie divertenti o romantiche, thriller e film di fantascienza per piangere, sognare, ridere o riflettere. Vediamo quali sono le prossime uscite nei cinema italiani.

Film in uscita mercoledì 31 ottobre 2018

First man - Il primo uomo

Diretto da Damien Chazelle con Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit. "First man - Il primo uomo" è la storia della missione Apollo 11 della NASA durante la quale Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna: era il 20 luglio del 1969. Un film che è, al tempo stesso, thriller e space-movie, dallo stesso regista di “La la land”. Da vedere anche per l’ottima prova di Ryan Gosling.

Arrivederci Saigon

Un documentario di Wilma Labate che racconta la storia vera di cinque ragazze che nel 1968 partirono per una tournée in Estremo Oriente: erano Le Stars, uno dei rari gruppi femminili italiani dell'epoca. Nonostante quattro su cinque fossero minorenni affrontarono il viaggio pensando di andare a Hong Kong, nelle Filippine e a Singapore. Si ritrovarono invece a tenere su il morale delle truppe Americane in Vietnam, sostenendo fino a quattro concerti al giorno sulle linee del fronte. Il film racconta la testimonianza di quei momenti terribili, taciuti per 50 anni.

Museo - Folle rapina a Città del Messico

Diretto da Alonso Ruizpalacios con Gael García Bernal, Leonardo Ortizgris, Alfredo Castro, Simon Russell Beale, Lisa Owen. Eterni studenti, Juan e Benjamín pianificano un colpo grosso. Vorrebbero entrare al Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico e rubare alcune preziose opere maya, mixteche e zapoteche, in particolare la maschera funeraria del re Palal. Un film ispirato a una vicenda realmente accaduta, premiato al Festival di Berlino. Una riflessione su una generazione senza ideali e obiettivi, che cerca un modo per evadere dalla noia.

Lo schiaccianoci e i quattro regni

Regia di Lasse Hallström, Joe Johnston con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan Freeman. Una giovane ragazza viene trasportata in un mondo magico, dove incontra soldati fatti di pan di zenzero e un esercito di topi. Dal regista di “Chocolat”, la rivisitazione di un grande classico della letteratura e della musica. Una fiaba natalizia magica e incantevole.

La diseducazione di Cameron Post

Un film con Chloë Grace Moretz, John Gallagher Jr., Sasha Lane, Forrest Goodluck, Jennifer Ehle diretto da Desiree Akhavan. Cameron Post è una studentessa di liceo con un grande segreto: la cotta per l'amica Coley, della quale nessuno deve venire a conoscenza, poiché da quando i genitori della ragazza sono morti lei è cresciuta con la zia Ruth, assidua lettrice della Bibbia convinta che l'omosessualità sia una malattia. Basato sul best seller omonimo di Emily Danforth, vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Sundance, il film racconta con ironia il percorso che viene fatto all’interno dei centri dove si “guarisce” dall’omosessualità.

Il mistero della casa del tempo

Regia di Eli Roth con Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan, Renée Elise Goldsberry. Lewis ha dieci anni quando perde entrambi i genitori in un incidente d'auto ed è costretto a trasferirsi dall'altra parte del paese, a casa dello zio Jonathan, il fratello della madre che non ha mai incontrato prima. Un bel film fantasy pensato per i ragazzi ma che piacerà molto a tutta la famiglia. Grande cast per un film magico e divertente.

Ti presento Sofia

Regia di Guido Chiesa. Un film con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro. Gabriele, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Fino al giorno in cui rincontra Mara, una sua vecchia amica che detesta i bambini. Remake di una commedia argentina, “Se permetti non parlarmi di bambini”, il film è ben riuscito e fa anche molto riflettere su una situazione sempre più comune.

Millennium - Quello che non uccide

Con Claire Foy, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, Sylvia Hoeks, Stephen Merchan e la regia di Fede Alvarez. La giovane hacker Lisbeth Salander e il giornalista Mikael Blomkvist si ritrovano intrappolati in una rete di spie, criminali informatici e funzionari governativi corrotti. Per i fan della trilogia di romanzi scritti da Stieg Larsson e delle rispettive trasposizioni cinematografiche, torna Lisbeth Salander, con il volto di Claire Foy.

Hell Fest

Diretto da Gregory Plotkin con Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus, Cristian James Abvincula, Matt Mercurio. È Halloween e per l'occasione arriva in città l'Hell Fest, un festival itinerante a tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori. Natalie, Brooke e i loro amici partecipano alla serata per assaporare la paura e vivere l'adrenalina con altre migliaia di persone. Un horror perfetto per Halloween, nelle prime 4 settimane di programmazione negli USA, il film ha incassato 11 milioni di dollari.

Il Presidente

Regia di Santiago Mitre. Un film con Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas, Elena Anaya, Daniel Giménez Cacho. Il presidente argentino Hernán Blanco, al centro del vertice dei presidenti dell'America Latina, dovrà essere in grado di risolvere una questione personale molto complicata che interessa sia la sua vita privata che quella pubblica. Il ritratto di un uomo che ha fatto della politica la sua professione senza dimenticare il suo lato umano. Un thriller intimo e politico molto ben strutturato.

Film in uscita giovedì 1 novembre 2018

#Ops - L’evento

Elisa Maino, 15 anni e 4 milioni di follower sui social. Diventata idolo delle teenager come bandiera italiana di Musical.ly, piattaforma di videosharing che permette di condividere brevi filmati in cui si mimano le parole dei brani più celebri del momento, si è poi cimentata con la scrittura di un romanzo, #Ops, che in pochi giorni ha scalato le classifiche dei libri più letti del momento. Un docufilm che racconta passioni e segreti della giovane trentina che ha conquistato i cuori di milioni di teenager.

Film in uscita lunedì 5 novembre 2018

Il settimo sigillo

Torna al cinema un capolavoro assoluto della filmografia mondiale, diretto da Ingmar Bergman. Con Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Gunnel Lindblom, Bengt Ekerot, Bibi Andersson. Il cavaliere Antonius Block sta facendo ritorno al proprio castello con il suo scudiero dopo aver partecipato alla Crociata in Terra Santa. L'incontro con un personaggio dal mantello nero determinerà il resto del viaggio. Si tratta della Morte che accetta una sfida a scacchi rinviando quindi il suo compito. Premio speciale della giuria a Cannes nel 1957, un grande classico diventato un cult. Da riscoprire o vedere per la prima volta.

Conversazione su Tiresia

Un film di Roberto Andò. Le riprese dello spettacolo teatrale scritto e interpretato da Andrea Camilleri andato in scena al Teatro Greco di Siracusa lo scorso 11 giugno 2018 di fronte a 4mila spettatori nell'ambito delle rappresentazioni classiche realizzate dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Tra rievocazione storico-letteraria ed ironia attualizzante Camilleri attraversa i millenni, partendo dall'antica Grecia per arrivare ad Apollinaire, Virginia Woolf, Borges, Pound e Pavese.

Friedkin Uncut - Un diavolo di regista

Regia di Francesco Zippel. Un film con Quentin Tarantino, Matthew McConaughey, Wes Anderson, Juno Temple, Gina Gershon. Vita e opere di William Friedkin, condensate in una lunga intervista con aggiunta di testimonianze illustri di colleghi del mondo del cinema, tra cui Wes Anderson e Quentin Tarantino. Un documentario sopra le righe sul regista de “L’Esorcista”.

Storie del dormiveglia

Bologna. Rostom, struttura d'accoglienza per persone senza fissa dimora. Protagonisti del documentario sono gli ospiti del centro, senzatetto che ogni sera trovano rifugio nel dormitorio bolognese. Tra centinaia di sigarette, confessioni, incubi e speranze, i protagonisti di questo documentario raccontano le loro vite, il dolore e i tanti rimpianti. Un documentario di Luca Magi, confessioni e storie personali raccontate con magia e delicatezza.

Film in uscita mercoledì 7 novembre 2018

Zombie contro Zombie

Regia di Shuichiro Ueda. Un film con Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama, Harumi Shuhama, Kazuaki Nagaya, Hiroshi Ichihara. Un film sugli zombie è in lavorazione. Il regista Higurashi non è soddisfatto della resa dell'attrice protagonista, Chinatsu, le cui reazioni di fronte all'attacco di uno zombie gli sembrano troppo finte, non realistiche. Un film giapponese molto divertente che riesce a combinare con intelligenza orrore e umorismo.