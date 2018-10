Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, il nuovo film della Disney: VIDEO

Ci sono i topi, i fiocchi di neve e la Fata Confetto. E c’è tanta magia. Esce nelle sale italiane il 31 ottobre il film della Disney Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni. Un nuovo lungometraggio live action, diretto da Lasse Hallström, che porterà sul grande schermo le atmosfere ispirate al celebre classico di E.T.A. Hoffmann. Ma quello che arriverà sul grande schermo non è lo Schiaccianoci che tutti conoscono. “La storia è cambiata molto nel corso degli anni” ha affermato Hallström. “La versione di Alexandre Dumas era meno spaventosa e successivamente è stata adattata in un balletto con le musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Le musiche sono sempre state molto affascinanti per me. Ogni allestimento di questo balletto è unico nel suo genere e si evolve nella mente dei suoi creatori. Noi abbiamo fatto la stessa cosa. Stiamo aggiungendo qualcosa alla storia”.

La storia

Tutto ciò che Clara, interpretata da Mackenzie Foy, desidera è una chiave: una chiave unica nel suo genere, in grado di aprire una scatola che contiene un dono inestimabile ricevuto dalla sua defunta madre.

Un filo d'oro, ricevuto durante l’annuale festa natalizia del suo padrino Drosselmeyer (Morgan Freeman) la conduce verso l’ambita chiave, che però scompare immediatamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. È qui che Clara incontra un soldato di nome Phillip (Jayden Fowora- Knight), una banda di topi e i reggenti che governano tre Regni: la Terra dei Fiocchi di Neve, la Terra dei Fiori e la Terra dei Dolci. Clara e Phillip devono coraggiosamente avventurarsi nel minaccioso Quarto Regno, in cui vive la malvagia Madre Cicogna (Helen Mirren), per recuperare la chiave di Clara e riportare l’armonia nell’instabile mondo.

Prodotto da Mark Gordon e Larry Franco, Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni si arricchisce inoltre della presenza di Keira Knightley nel ruolo della Fata Confetto e dalle performance speciali di due grandi danzatori: Misty Copeland, la prima ballerina di colore ad essere nominata principal dell’American Ballet, e Sergei Polunin.

Lo Schiaccianoci

Era il 1816 quando E.T.A.Hoffmann scrisse Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi. Successivamente Alexandre Dumas padre scrisse l’adattamento Lo Schiaccianoci che fu messo in musica da Tchaikovsky dando vita a un balletto commissionato nel 1891 dal direttore dei Teatri Imperiali Russi. Rappresentato per la prima volta nella settimana precedente al Natale del 1892, il balletto fiabesco divenne poi una tradizione natalizia in tutto il mondo. Il New York City Ballet eseguì per la prima volta la versione de Lo Schiaccianoci realizzata dal coreografo George Balanchine nel 1954. Una versione che sarà rappresentata per la prima volta in Italia al Teatro alla Scala di Milano il prossimo dicembre.