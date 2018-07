Mostra Cinema Venezia, apre "First Man" di Damien Chazelle

"First Man" di Damien Chazelle aprirà la Mostra del Cinema di Venezia. Il film interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy, prodotto dalla Universal Pictures, inaugurerà la 75esima edizione della kermesse lagunare con una proiezione in anteprima mondiale.

"Siamo grati"

"È un autentico privilegio poter presentare in prima mondiale il nuovo, attesissimo, film di Damien Chazelle - ha dichiarato il direttore della manifestazione, Alberto Barbera - Un lavoro personale, affascinante e originale, piacevolmente sorprendente al confronto con gli altri film epici del nostri tempi, a conferma del grande talento di un regista tra i più importanti del cinema americano di oggi".

"Non vedo l'ora"

"Sono onorato dell'invito di Venezia e sono entusiasta di ritornare - ha invece dichiarato il regista di "First Man", Damien Chazelle - Non vedo l'ora di portare il film alla Mostra". "First Man", il cui titolo in italiano sarà "Il primo uomo", sarà proiettato in prima visione mondiale mercoledì 29 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

"First Man": storia e cast

Sulla scia del successo conquistato con "La La Land" agli Oscar, il regista Damien Chazelle e la star Ryan Gosling fanno di nuovo squadra in "First Man". Sul set ci saranno anche Jason Clarke e Claire Foy. La storia ruota attorno alla missione della Nasa organizzata per far sbarcare un uomo sulla Luna. Tutta l'attenzione del film è focalizzata sulla figura di Neil Armstrong dal 1961 al 1969. Il resoconto è narrato in prima persona, esplorando i sacrifici e il costo - sia per Armstrong sia per gli Stati Uniti - di una delle missioni più pericolose della storia. Il film è scritto dal vincitore del Premio Oscar Josh Singer ("Spotlight"), tratto dal libro di James R. Hansen, "First Man".