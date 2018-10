Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 27 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia stasera in TV

Lezioni di cioccolato, ore 20.25 Sky Cinema uno +1

Su Sky Cinema uno +1 va in onda “Lezioni di Cioccolato”, film diretto da Claudio Cupellini e con Luca Argentero, Violante Placido e Neri Marcorè. Insensibile e senza scrupoli, Mattia è un cinico imprenditore che si ritrova improvvisamente a far fronte ai ricatti di uno sfortunato operaio egiziano, caduto da un tetto e costretto al gesso dalla vita in su. Ragione del ricatto, un concorso da cioccolataio da frequentare sotto mentite spoglie. Film da vedere per tempi comici e un cast davvero affiatato.

Ghostbusters - Acchiappafantasmi, ore 21.15 Sky Cinema Halloween

Su Sky Cinema Halloween alle ore 21.15 va in onda “Ghostbusters – Acchiappafantasmi”, con Dan Aykroyd, Bill Murray, Sigurney Weaver e Rick Moranis, diretto da Ivan Reitman.Tre scienziati bizzarri e pasticcioni scoprono un metodo per catturare i fantasmi, generalmente piccoli disturbatori, che infestano New York. Ma all’aumentare delle "turbolenze ectoplasmatiche" appare chiaro che qualcosa di grosso sta succedendo in città. Da non perdere perché diventato un vero e proprio cult.

Cercasi fidanzato per vacanza, ore 21.00 Sky Cinema Passion

Su Sky Cinema Passion va in onda “Cercasi fidanzato per vacanza”, diretto da Brendan Bradley con Ashley Clements, Brendan Bradley, Shanna Malcolm, Katie Wee, Christopher Nicholas Smith. L'amore arriva in circostanze inaspettate in questa commedia romantica. Per non perdere i soldi del biglietto aereo, Amy cerca un compagno di viaggio con lo stesso nome del suo ex fidanzato. Film da vedere per i toni e i cromatismi molto accessi e per le località affascinanti.

Ladre per caso, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Diretto da Pascal Bourdiaux, un film con Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux, Bruno Sanches, Pascal Demolon. Jean Reno è un infallibile ladro professionista in una brillante commedia francese. Patrick scopre di avere due figlie e le coinvolge nel furto di un preziosissimo Stradivari. Da vedere per l’interpretazione del cast e per guardare una commedia leggera ma piacevole.

Fausto & Furio, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Film con Enzo Salvi e Maurizio Battista, diretto da Lucio Gaudino. Due amici un po' sbandati ereditano l'attività di famiglia dai rispettivi padri: un'officina. Peccato che non sappiano nulla di motori. Parodia italiana della fortunata saga Fast and Furious.

Film drammatico stasera in TV

The Giver - Il mondo di Jonas, ore 21.00 Sky Cinema Family

Con la regia di Phillip Noyce, un film con Meryl Streep, Jeff Bridges, Brenton Thwaites, Alexander Skarsgård, Katie Holmes. Da qualche parte nel tempo e nel mondo esiste una società che ha scelto come valore l'uniformità. Uomini, donne e bambini vivono una realtà senza colori, senza sogni, senza emozioni, senza intenzioni. Per loro decide un consiglio di anziani, riunito periodicamente a sancire i passaggi evolutivi dei membri della comunità. Trasposizione del bestseller omonimo di Lois Lowry, The Giver è un racconto di formazione ambientato in un futuro non troppo lontano.

Gramigna, ore 21.00 Sky Cinema Cult

Su Sky Cinema Cul alle ore 21.00 va in onda “Gramigna”, film con Gianluca Di Gennaro, Teresa Saponangelo, Biagio Izzo, Enrico Lo Verso, Lucia Ragni e diretto da Sebastiano Rizzo. Luigi ha pochi anni e un padre in galera da sempre. Da quando è nato, da quando è in grado di ricordarselo. Figlio di un boss della malavita campana condannato all'ergastolo, Luigi avrebbe voluto crescere al suo fianco e non portare il suo nome come una condanna. Perchè tutti a Napoli sanno chi è, di chi è figlio. Film per un pubblico giovane che racconta una storia intima che si fa racconto pedagogico.

Nessuno si salva da solo, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Diretto da Sergio Castellitto, film drammatico con Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca.

Gaetano e Delia sono una coppia separata che si incontra al ristorante per decidere come suddividersi le vacanze con i figli. Quello che inizia come un match fra due contendenti pieni di rabbia e di risentimento si trasforma a poco a poco in un viaggio lungo la memoria della loro storia d'amore. Riusciranno Gaetano e Delia a ritrovare la strada di casa? Film da vedere per il tempismo sorprendente rispetto alla realtà di una generazione, e la volontà di scavare nella rabbia e nella frustrazione contemporanee senza indietreggiare.

Film azione stasera in TV

Delta force, ore 21.00 Sky Cinema Classics

Diretto da Menahem Golan con Lee Marvin, Hanna Schygulla, Chuck Norris, Shelley Winters. Un commando terroristico palestinese sequestra un aeroplano. La vita dei passeggeri dipende dall’abilita’ della Delta Force, una squadra speciale di uomini duri. Film da vedere perché un vero classico dell’action movie anni 80.

Wonder woman, ore 21.15 Premium Cinema

Alle ore 21.15 su Premium Cinema “Wonder Woman”, film diretto da Patty Jenkins con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Danny Huston, Ewen Bremner. Diana, guerriera e regina delle Amazzoni, combatte con il pilota americano Steve Trevor lo spietato esercito tedesco. L'American Film Institute l'ha inserito tra i dieci migliori film del 2017, un film prologo per gli amanti del genere che introduce il personaggio di Wonder Woman.

Four brothers - Quattro fratelli, ore 21.00 Sky Cinema Max

Diretto da John Singleton e interpretato da Mark Wahlberg, Garrett Hedlund, Tyrese Gibson e André Benjamin. Bobby, Angel, Jack e Jeremiah Mercer sono quattro ragazzi salvati da una vita di strada grazie all’adozione della generosa signora Evelyn Mercer. Ormai i quattro fratelli hanno preso le loro strade diventando un delinquente, un aspirante rockstar, un latin lover e un imprenditore con tanto di famiglia. Film da vedere perché a metà strada tra un film d’azione mozzafiato e un western d’altri tempi, dove buoni e cattivi si fronteggiano in nome della vendetta.

Film horror/thriller stasera in TV

Jukay - La foresta dei suicidi, ore 21.15 Sky Cinema Halloween

Film con Natalie Dormer, Taylor Kinney, Yukiyoshi Ozawa, Eoin Macken, Rina Takasaki, diretto da Jason Zada. Stati Uniti. Sara Price viene informata telefonicamente dalla polizia giapponese che sua sorella gemella Jess, che insegna in Giappone, è scomparsa: l'ultima volta in cui è stata vista stava dirigendosi verso la foresta di Aokigahara, famosa per essere luogo eletto da chi si vuole suicidare. Da non perdere per gli amanti del genere, prima prova superata per il regista Jason Zada

Le due verità - Parte 2, ore 21.15 Sky Cinema +24

Miniserie tv di Sandra Goldbacher con Bill Nighy, Catherine Keener, Matthew Goode, Morven Christie, Anthony Boyle. Miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Agatha Christie. Natale 1954. La ricca filantropa Rachel Argyll viene uccisa nella sua tenuta di famiglia Sunny Point. Il suo figlio adottivo Jack Argyll viene arrestato in quanto accusato dell'omicidio. Protesterà con veemenza la sua innocenza. Da non perdere per tutti gli appassionati della signora del giallo.

Gangster squad, ore 20.59 Premium Cinema +24 HD

Regia di Ruben Fleischer. Un film con Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn, Anthony Mackie, Josh Brolin, Giovanni Ribisi. Los Angeles, 1949. Mickey Cohen, pugile ebreo col vizio della vittoria, risale la gerarchia della criminalità a colpi di pistola e crimini efferati. Padrone superbo e incontrastato della città, compra tutto e tutti deciso a superare i confini di Los Angeles e a 'occupare' Chicago. Un film che ricorda “Gli Intoccabili” pur non avendone le stesse qualità. Per gli amanti del genere.

Film animazione stasera in TV

Bigfoot junior, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 con la regia di Ben Stassen e Jeremy Degruson va in onda “Bigfoot junior”. Adam ha tredici anni e vive solo con la mamma. La sua è un'eta' di cambiamenti, ma quelli che si trova a sperimentare sembrano un pochino fuori dalla norma: capelli che ricrescono nottetempo, piedi che bucano le scarpe. Da non perdere per i giovanissimi, film spassoso e garbato che affonda nella questione ecologista.

Oliver & company, ore 20.40 Sky Cinema Family +1

Con la regia di George Scribner, un piccolo gatto senza "genitori" viene accolto a zampe aperte da un gruppo di cani che fanno del furto un vero e proprio mestiere. Il capo Dodger deve rispondere poi delle refurtive a un brutto ceffo malavitoso. Il piccolo Oliver, il gatto orfano, viene un giorno trovato e accudito da Jenny, una brava bambina. Scatta così un piano da parte dei due caporioni del gruppo di cani: rapire Oliver per avere dei soldi in cambio. Simpatico cartone animato prodotto dalla Walt Disney che non manca di divertire grandi e piccini in cerca di puro svago.

Film fantascienza stasera in TV

Sopravvissuto: the martian, ore 21.15 Premium Cinema Energy Fantascenza

Su Premium Cinema Energy va in onda “Sopravvissuto: the martian” diretto da Ridley Scott. Un film con Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Mackenzie Davis. L'equipaggio della missione Ares 3 sul suolo di Marte si trova nel mezzo di una tempesta che non lascia scampo. Il botanico Watney viene colpito da un detrito: credendolo morto, il comandante Lewis ordina alla squadra di abortire la missione e tornare sulla Terra. Ma Watney è vivo e, mentre cercherà di prolungare il più possibile la sua sopravvivenza sul Pianeta Rosso, la Nasa ricorrerà a ogni stratagemma per provare a riportarlo a casa. Film da vedere perché rimette la "sci" in sci-fi, ovvero pone l'accento sulla "scienza" di fantascienza.

