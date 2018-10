Festa del Cinema di Roma 2018, tutto quello che c’è da sapere

La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolge dal 18 al 28 ottobre 2018 nella cornice dell’Auditorium Parco della Musica. Il programma è ricco di anteprime, eventi e grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Oltre ai film, il fulcro della kermesse è costituito dai numerosi incontri con attori, registi e professionisti del mondo del cinema, ognuno con la propria esperienza e la propria raccolta di aneddoti da raccontare al pubblico. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Festa del Cinema di Roma 2018.

La location della Festa del Cinema di Roma 2018

Anche quest’anno la location che ospita la Festa del Cinema è l’Auditorium Parco della Musica. L’enorme struttura, ideata da Renzo Piano, si trova in viale Pietro de Coubertin 30, a pochi passi dal centro storico, ed è composta da tre sale principali e una piazza che è un vero e proprio teatro all’aperto. I 1300 metri del viale che conduce alla Cavea si trasformano, per dieci giorni, in un red carpet che vede sfilare i nomi più importanti del cinema. Di fronte all’Auditorium sorge il “Villaggio del Cinema”, con stand dei partner della manifestazione, info point e area food. Sempre nel Villaggio, è allestita una tensostruttura che ospita alcune proiezioni.

Il programma della Festa del Cinema di Roma 2018

La Festa del Cinema di Roma è una manifestazione che comprende proiezioni di film, documentari, serie tv, pellicole di animazione, anteprime mondiali. Anche quest’anno, tra i momenti più attesi ci sono gli Incontri Ravvicinati con attori, registi, autori e protagonisti del mondo della cultura contemporanea. Diverse anche le retrospettive dedicate ai più grandi autori del cinema internazionale del passato e del presente.

L’apertura dell’edizione 2018, la tredicesima, è stata dedicata al film “7 sconosciuti al El Royale” di Drew Goddard con Jeff Bridges e Chris Hemsworth. Tra le anteprime, invece, il film di Paolo Virzì “Notti magiche” e “Quello che non uccide” di Fede Álvarez, tratto dal quarto romanzo della saga “Millennium”.

La sezione “Alice in città”, invece, dedicata al cinema per ragazzi, con ospiti e proiezioni tutte dedicate ai giovanissimi.

La manifestazione è promossa da Roma Capitale, Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Fondazione Musica per Roma e Istituto Luce Cinecittà, è prodotta da Fondazione Cinema per Roma con la guida di Laura Delli Colli e la direzione artistica di Antonio Monda.

Gli ospiti della Festa del Cinema di Roma 2018

Numerosi gli ospiti, italiani e internazionali, che ogni anno calcano il red carpet e il palco della Festa del Cinema di Roma. Grande attesa, in questa edizione, per Martin Scorsese, a cui è stato consegnato il Premio alla Carriera. Il grande regista italo-americano ha tenuto una lezione di cinema che ha affascinato il pubblico presente in sala. Premio alla Carriera 2018 anche per Isabelle Huppert, l’attrice francese è tra le più premiate in assoluto nella storia del cinema.

La lista delle star presenti nel 2018 è ricca di tanti altri nomi importanti, come Cate Blanchett, Mario Martone, Sigourney Weaver, Giuseppe Tornatore, Michael Moore, solo per citarne alcuni.

Come partecipare alla Festa del Cinema di Roma 2018

Dal 2014 la Festa del Cinema di Roma non è competitiva e la valutazione dei film viene affidata al pubblico. Per partecipare alle proiezioni e agli altri eventi è possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria dell’Auditorium, sui siti ufficiali www.romacinemafest.it e www.ticketone.it e presso tutti i punti vendita autorizzati.

L’Auditorium Parco della Musica è facilmente raggiungibile sia in autobus che in metropolitana. Chi desidera arrivare in auto ha a disposizione un parcheggio che contiene circa 1000 posti auto.