Festa del Cinema di Roma 2018, film e ospiti della 13esima edizione

Il grande cinema è di scena nella Capitale: dal 18 al 28 ottobre l'Auditorium Parco della Musica ospiterà infatti la 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma. La kermesse, anche quest'anno affidata alla direzione artistica di Antonio Monda, promette sorprese, omaggi a grandi del passato ed incontri ravvicinati con alcune delle star più amate del momento.

I film più attesi

Ad aprire la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma sarà "7 sconosciuti a El Royale" di Drew Goddard, con un cast stellare composto da Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm, Nick Offerman e Chris Hemsworth. Figurano nella selezione ufficiale, che dal 2014 non è più competitiva, anche "Halloween" di David Gordon Green, che uscirà a quarant'anni dall’arrivo del primo film della saga nelle sale; "Stan and Ollie", con John C. Reilly e Steve Coogan nei panni del celebre duo comico e "Beautiful Boy" del regista belga Felix Van Groeningen con Timothée Chalamet e Steve Carell. "Millennium: quello che non uccide" vedrà Claire Foy nei panni di Lisbeth Salander, mentre gli amanti del fantasy potranno contare su "Il mistero della Casa del Tempo" di Eli Roth con Cate Blanchett e Jack Black. In programma anche "The Old Man & The Gun", ultimo film da attore di Robert Redford; "Green Book" di Peter Farrelly, con protagonista Viggo Mortensen, e "Boy erased" di Joel Edgerton con Lucas Hedges e Nicole Kidman.

Dai documentari ai registi italiani

Molto attesi anche la miniserie "The Little Drummer Girl", diretta da Park Chan-wook e tratta da John Le Carré e "Se la strada potesse parlare" che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Barry Jenkins dopo l'Oscar per "Moonlight". Sul fronte dei documentari, si segnalano "They Shall Not Grow Old" di Peter Jackson, incentrato sulla Prima Guerra Mondiale, e "Fahrenheit 9/11", in cui Michael Moore punta il dito contro le politiche di Donald Trump. Per quanto riguarda gli italiani, saranno presentati "Il vizio della speranza" di Edoardo De Angelis, regista dell'acclamato "Indivisibili", "Diario di tonnara" di Giovanni Zoppeddu e "Notti magiche" di Paolo Virzì, che sarà il film di chiusura.

Gli ospiti

Oltre alle star di alcune pellicole in calendario, a Roma molti volti noti dello showbiz saranno protagonisti degli "Incontri Ravvicinati" con il pubblico. Già certa la presenza di Martin Scorsese e Isabelle Huppert, premiati alla carriera rispettivamente da Paolo Taviani e Toni Servillo. A loro si aggiungono anche Cate Blanchett, Sigourney Weaver, Alice e Alba Rohrwacher, Shirin Neshat, Giuseppe Tornatore, Pierre Bismuth, Thierry Frémaux, Mario Martone, Michael Moore, Jonathan Safran Foer, Luciano Tovoli e Arnaldo Catinari, Giogiò Franchini e Esmeralda Calabria. Fabio Rovazzi e gli Afterhours saranno invece protagonisti di altri due eventi speciali.

Omaggi e retrospettive

Come da tradizione, non mancheranno le retrospettive, che quest'anno saranno dedicate a due grandi esponenti del miglior cinema europeo: Peters Sellers e Maurice Pialat. L'attore inglese è protagonista dell’immagine ufficiale della Festa del Cinema 2018 nei panni dell'ispettore Clouseau: nei giorni della kermesse non saranno proiettati solo alcuni dei suoi film più famosi, come "Hollywood Party" o "Lolita", ma sarà anche presentata la sua prima biografia italiana, "In Arte Peter Sellers", scritta da Andrea Ciaffaroni. Sono invece undici le pellicole dirette da Pialat che saranno riproposte all'Auditorium parco della musica: tra queste, anche "Sotto il sole di Satana", Palma d'oro a Cannes.