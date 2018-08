Birds of Prey: chi affiancherà Margot Robbie?

Un gruppo di supereroine capitanate dalla Harley Quinn di Suicide Squad. Sono le protagoniste di Birds of Prey, il prossimo progetto DC Comics spin-off del film sui cattivi dei fumetti. Ma chi ci sarà al fianco della protagonista interpretata dall’attrice Margot Robbie?



La Robbie sarà affiancata da volti del cinema già noti e da nomi nuovi, ancora tutti (o quasi) da decidere. Secondo la webzine Comicbook.com la Warner Bros avrebbe iniziato a dare la caccia al cast ideale, d’altronde mica tutte hanno la stoffa per vestire i panni delle anti-eroine dei fumetti, non a caso il film si intitola Birds of Prey, un’espressione che indica gli uccelli rapaci, aggressivi e spietati. Le interpreti ideali? La casa di produzione sarebbe alla ricerca di attrici all’incirca della stessa età di Margot Robbie, classe 1990.



Cacciatrice e Black Canary

Uno dei personaggi che certamente sarà presente è quello di Helena Bertinelli alias Cacciatrice. Cacciatrice è una criminale di Gotham City e fra le star che potrebbero interpretarla spunta il nome di Alexandra Daddario, già vista dal grande pubblico nel film Baywatch e sul piccolo schermo. Sono invece due i nomi trapelati per il ruolo di Dinah Lance/Black Canary, conteso da Jodie Comer e Vanessa Kirby, la star britannica di The Crown e Mission Impossible: Fallout, alla quale un utente su Instagram ha dedicato una fan art, immaginandola sul set del film. Il villain? Sarà Maschera Nera. Ma il suo interprete è ancora avvolto nel mistero.







Una squadra di anti-eroine

Harley Queen sarà molto impegnata prossimamente, fra il sequel di Suicide Squad e il solo movie su Joker, così un film che esplori in profondità il personaggio le era dovuto. Tuttavia, perché pensare ad un solo movie per un personaggio abituato ad agire in compagnia? "Ho lanciato l'idea di un film del genere perché Harley ama interagire con le persone, quindi avrebbe poco senso dedicarle un film stand alone – dice la Robbie su Collider - Deve stare con altre persone, dovrebbe essere una gang di ragazze. Non vedevo abbastanza ragazze sullo schermo, specialmente per quanto riguarda le scene d’azione".



La sceneggiatura di Birds of Prey

Le riprese dovrebbero prender il via il prossimo gennaio, intanto dello script si sta occupando Christina Hodson, entusiasta del progetto: "Il personaggio è stato originariamente creato da un uomo ed era secondario, ma adesso ha assunto molta più importanza. Credo sia stato fatto un lavoro straordinario, ma Harley ha alle spalle sfaccettature psicologiche che solo una donna può recepire e comprendere, e può essere vista così da angolazioni differenti". La sceneggiatrice si sta occupando anche del solo movie dedicato a Bat-Girl: che ci sia anche la ragazza pipistrello all’interno della squadra in rosa di Bird of Prey? Non resta che attendere.



