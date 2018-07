Joker, chi ci sarà nel solo movie?

Dopo Jack Nicholson, Heath Ledger e Jared Leto, questa volta è il turno di Joaquin Phoenix nella parte del villain più cattivo di Gotham City. L’attore parla del personaggio e svela alcuni dettagli sul film, le cui riprese inizieranno a settembre.



Il 2018 sarà l’anno del super villain



Joaquin Phoenix è il Joker

Nel solo-movie sul villain diretto da Todd Phillips, regista della trilogia de Una Notte da Leoni, il Joker avrà un nuovo volto. E anche una nuova personalità: con Phoenix, il film intende proporre al pubblico un Joker molto diverso da quello interpretato in precedenza dai colleghi. “Non parlerei di un film di supereroi… Questo sembra un progetto a sé stante e, cosa molto importante, Todd sembra molto entusiasta al riguardo e ciò è davvero emozionante. Penso che abbiamo a che fare con dei personaggi incredibili che decidono di lottare nella vita reale. A volte lo fanno alla luce del sole, altre volte no, quindi ho sempre pensato che ci fossero personaggi dei fumetti davvero interessanti, che meritassero l'opportunità di essere studiati. Credo sia questo - spiega l’attore durante un’intervista a Collider, ad avere avvicinato il regista a questo progetto.



Un ruolo per Thomas Wayne?

A fare compagnia all’attore ci sarà (forse) Thomas Wayne. Il rumors arriva online ma non è stato ancora confermato: Collider afferma che il film sarebbe ambientato molto prima della trasformazione di Bruce Wayne in Batman, e nel film Bruce sarebbe ancora un bambino. Così Thomas Wayne, il papà del futuro Uomo Pipistrello, potrebbe fare la sua apparizione nella pellicola. D’altronde, se il film si propone come "un'esplorazione di un uomo ignorato dalla società", è plausibile che nella storia faccia capolino il Bruce Wayne delle origini...



Il rifiuto del premio Oscar

Intanto un nome altisonante della scena hollywoodiana rinuncia al progetto: solo pochi giorni fa era circolata la notizia che fosse stato proposto un ruolo del film all’attrice Frances McDormand, ma ora arriva la conferma del rifiuto. L’attrice è sempre più sotto i riflettori dopo la conquista dell’Oscar come Migliore attrice protagonista per Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Recentemente le era stato proposto, invano, di interpretare la madre del celebre villain.





DC NEWS NUGGET: Frances McDormand passed on playing Joaquin Phoenix's mom in Todd Phillip's UNTITLED JOKER ORIGIN movie. They want a name for the mom. — Umberto Gonzalez 🔜 @ SDCC (@elmayimbe) 14 luglio 2018



Un solo movie per Joker

Il solo movie sul Joker, ancora senza un titolo definitivo, assicura ai fan del personaggio DC Comics una storia dark che, però, si sviluppa all’esterno del DC Extended Universe. Prendendo spunto dalla graphic novel di Alan Moore, The Killing Joke, la pellicola scava profondamente all’interno della vita del perosnaggio, restituendone un identikit inedito. Phillips, alla regia, si occuperà anche della sceneggiatura, scritta assieme allo Scott Silver di The Fighter, e dovrà farsi bastare un budget di “appena” 55 milioni di dollari.