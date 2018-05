Avengers: Infinity War, esordio da record in Italia e nel mondo

In fondo lo si sapeva già da tempo, ma a vedere le cifre ci si stupisce comunque. Già, perché il risultato di apertura di Avengers: Infinity War, arrivato nelle sale italiane e mondiali appena pochi giorni fa, è stato davvero super, tanto da avere già infranto alcuni record.



La battaglia che riunisce i più amati supereroi Marvel in un’epica battaglia contro il perfido titano Thanos ha infatti portato nelle sale non solo i Vendicatori, i Guardiani della Galassia e gli altri personaggi del Marvel Cinematic Universe, ma anche frotte di spettatori in ogni parte del mondo.



In Italia il film ha segnato il weekend di esordio più alto al botteghino, con un incasso di ben 9 milioni di euro, risultato con il quale batte proprio il suo predecessore, Avengers: Age of Ultron. Ma non è solo nel Bel Paese che Infinity War ha fatto sconquassi.



Anche l’esordio negli USA è stato da record: 250 milioni di dollari, a fronte del precedente campione Star Wars: Il Risveglio della Forza (franchise differente, ma comunque una produzione Disney). E a livello globale, Avengers: Infinity War ha già messo insieme la considerevole cifra di 630 milioni di dollari.



E questo, ovviamente, è solo l’inizio. È probabile che la pellicola continuerà a mietere successi anche nelle prossime settimane, infrangendo altri primati. La guerra per le Gemme dell'Infinito è appena cominciata…