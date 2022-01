Tutti gli attori del Presidente, il Quirinale tra film e docufiction

5/18 WEPHOTO

Benvenuto Presidente! di Riccardo Milani (2013). Claudio Bisio veste i panni di Giuseppe Garibaldi, detto Peppino. L'uomo vive in un paesino di montagna del Nord Italia e lavora da precario in una biblioteca, dove intrattiene i bambini. Qui passa le giornate in allegria: è appassionato di pesca e si diverte in compagnia dei suoi amici. A causa di un malinteso e del mancato accordo tra i tre leader politici della Destra, del Centro e della Sinistra, Garibaldi viene eletto a sorpresa presidente della Repubblica Italiana

Tutte le news su Claudio Bisio