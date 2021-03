1/42 ©Getty

Patsy Kensit in in uno scatto del 1984. Nel 1985 diviene la voce del gruppo Eighth Wonder. Il gruppo entrò per tre volte nella classifica dei Top 40 con i brani Stay with Me, Cross My Heart e I'm Not Scared, quest'ultima scritta e prodotta dai Pet Shop Boys. La band realizzò solo un album (Fearless), un EP (Brilliant Dreams) ed una raccolta di successi, dopodiché si sciolse

