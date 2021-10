Perfetti per la stagione autunnale, i classici e intramontabili calzini tornano in auge. In passerella li abbiamo visti in cotone e in nylon infilati in saldali e décolletées. Le celeb li abbinano anche ad anfibi, scarponcini e sneakers. Nella gallery alcuni outfit a cui ispirarsi per una mise raffinata e anticonformista