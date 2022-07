7/10 @Instagram

L'iconica lavorazione matelassé di Miu Miu è declinata in versione moderna e sostenibile con la borsa Miu Wander in nylon rigenerato ottenuto dal riciclo delle materie plastiche raccolte in oceani e reti da pesca. Nella foto Valentina Ferragni.

Foto tratta dal profilo Instagram di Valentina Ferragni