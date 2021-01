15/15 ©Fotogramma

A novembre del 2020 è finita al centro delle polemiche in seguito alla messa in onda, all'interno di una puntata del programma Detto Fatto da lei condotto, di uno spazio dedicato ai "consigli alle donne per fare la spesa in modo sexy"

Detto Fatto, bufera per tutorial su come fare spesa in modo sensuale. Programma sospeso