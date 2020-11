Detto Fatto, bufera per tutorial su come fare spesa in modo sensuale

Polemica politica e social in seguito alla messa in onda, all'interno della puntata del 24 novembre del programma di Rai 2, di uno spazio dedicato ai "consigli alle donne per fare la spesa in modo sexy". Il direttore di rete Ludovico di Meo in una nota promette "un serio impegno per indagare sull'accaduto e sulle responsabilità"

"Come fare la spesa in modo intrigante". E' il tutorial trasmesso da Rai 2, nella puntata del programma Detto Fatto del 24 novembre, sul quale si è immediatamente scatenata una bufera di reazioni. Protagonista del siparietto ricreato nello spazio tv condotto da Bianca Guaccero è Emily Angelilo, ballerina e performer, che - abbigliata con minigonna e tacchi - spiega come muovere il corpo per essere eleganti e sensuali, senza "risultare volgari", nel portare il carrello al supermercato o nel prendere un alimento dallo scaffale.

La bufera politica e social

Subito dopo la messa in onda sono arrivate parole dure di condanna e sdegno da parte di politici - Michele Anzaldi di Italia Viva, Valeria Fedeli del Pd, il segretario Usigrai Vittorio Di Trapani tra gli altri - e utenti social. L'accusa più condivisa tra quelle fatte alla rete Rai è di aver diffuso, pur se con intenti ironici, un'immagine stereotipata della donna sulla televisione pubblica, in più nel giorno precedente alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (che è oggi 25 novembre).

Direttore Rai 2: "Indagheremo sull'accaduto"

Il direttore di Rai 2 Ludovico di Meo è così intervenuto in una nota, alla luce della polemica: "Detto fatto è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma ieri, è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori. Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi, si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva", si legge in una nota ufficiale. "Sarà un serio impegno della rete indagare sull'accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai2".